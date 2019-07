Confirmaron dos casos de tuberculosis en una escuela de Berazategui

Se confirmaron dos casos de tuberculosis en la escuela N°4 Ernesto Sábato, en la localidad de Hudson, partido de Berazategui Fuente: Archivo

Se confirmaron dos casos de tuberculosis en la escuela N°4 Ernesto Sábato, en la localidad de Hudson, partido de Berazategui, aunque los padres de la escuela sostienen que hubo un caso más. Desde el Ministerio de Salud de la Provincia comunicaron que el tercero "está en estudio" y aseguraran que "no hay un brote" de la enfermedad. El primer cuadro confirmado es el de Brian, de 13 años, quien se encuentra en el Hospital General de Niños Pedro Elizalde. Suspendieron de manera preventiva a la directora de la escuela, hasta que certifiquen que se llevó a cabo el protocolo de prevención de la manera que correspondía.

"Dos adolescentes de 16 años de la Escuela de Educación Media N° 4 Ernesto Sábato de Hudson contrajeron la enfermedad. De uno de ellos ya está el diagnóstico confirmado, el segundo está en estudio. Ambos se encuentran internados en el hospital Elizalde con buena evolución. Aunque hoy se conoció un tercer caso que fue diagnosticado en mayo en la misma escuela. Se trata de una chica que pudo haber estado en contacto con los dos primeros. Se cree que ese es el caso índice", informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

"La chica ya está recuperada, en su casa y con seguimiento del programa de tuberculosos de la Provincia. Es importante destacar que no estamos ante un brote. El número de casos es el esperado para esta época del año. Cuando uno habla de tuberculosis lo asocia con el pasado y enfermedades antiguas, pero hay tuberculosis y no es para alarmarse. Todavía no está el boletín paremiológico cerrado pero no hay un brote ni mucho menos", agregaron.

Fuentes del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires detallaron a LA NACION que, hace minutos, terminó una reunión entre el personal de sanidad del municipio, la comunidad educativa de la escuela e inspectores del Ministerio de Educación. "Ahora se les están haciendo las pruebas a los chicos para que los padres se queden tranquilos. Hoy a la mañana una madre denunció frente a los medios que tiene una hija con tuberculosis y que había ido en mayo a avisar. Los inspectores iniciaron una investigación a ver si se hizo esa denuncia y si la escuela actuó como debería haber actuado. Se separo preventivamente del cargo a la directora de la escuela", señalaron.

En tanto, fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación comunicaron que se suspendieron las clases en el colegio Ernesto Sábato y que se llevaron a cabo tareas de limpieza, desinfección y control de foco para evitar la propagación. Desde la cartera educativa expusieron que cuando la familia del chico dio aviso sobre la enfermedad del joven, el 3 de julio, se puso en marcha el protocolo de actuación para estos casos.

El protocolo es el siguiente: Una vez que se confirma un caso en el hospital, el centro de salud debe notificarle a la escuela y al municipio. "No es necesario suspender las clases ni cerrar el colegio. La medida más efectiva es ventilar los ambientes", indicaron fuentes del Ministerio de Salud.

Para aquellas personas que tuvieron contacto con algún caso de personas infectadas,durante más de 30 horas semanales, se recomienda que concurran al médico, que relacen la placa de tórax y que se hagan la prueba que se hace para determinar si uno está infectado. "Los síntomas de la enfermedad son falta de apetito, decaimiento, pérdida de peso pronunciada, tos por más de 15 días. Si el caso es avanzado aparece fiebre alta y expectoración con sangre", agregaron desde el ministerio.