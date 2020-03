Alejandro Brun y su hija María Pía que está varada, junto a su novio, en La Habana por la suspensión de vuelos ante el avance del coronavirus

Sus familiares son parte de la larga lista de argentinos varados en diferentes países. Con mucho dolor están tratando de digerir la resolución gubernamental de suspender los vuelos de repatriación . Con un enorme monto de angustia a cuestas, acompañan a sus seres queridos a la distancia e intentan ayudarlos con trámites -hasta ahora infructuosos-, a pesar de las limitaciones de movimiento que impone el aislamiento social obligatorio y preventivo.

Sus historias son el reflejo de las de tantas otras: las de padres, madres, hermanos, tíos y abuelos que hoy luchan por que la paralización mundial para frenar el avance del coronavirus no impida que sus seres queridos logren volver a su país.

Sin agua y sin comida

A Alejandro Brun la angustia se le cuela en la voz. Está desesperado no sólo por no saber cuándo su hija María Pía logrará volver de La Habana, sino también porque, mientras tanto, tanto ella como su novio se encuentran en un contexto hostil, sin agua potable y sin comida: apenas unas galletitas y un té son su único alimento diario.

"En el hotel ya les avisaron que el 1 de abril deberán irse, ya que Cuba pretende desalojar a todos los turistas. Pero ¿a dónde va a ir? ¿A la calle? Ya hoy temen salir a comprar alimentos, por un lado, porque es muy complicado conseguirlos, pero también porque tienen miedo de volver y encontrarse con que los echaron del hotel", explica Alejandro.

La pareja viajó el 13 pasado rumbo a Cuba por Copa Airlines, que hace escala en Panamá. La fecha original de regreso era mañana, pero hace más de una semana, cuando se enteraron de que Panamá iba a cerrar sus aeropuertos y no podrían hacer escala allí, decidieron adelantar el regreso . "Nunca lo lograron. Yo también llamé desde aquí a la aerolínea, estuve hablando 45 minutos, pero no me dieron ninguna solución. Los dejaron abandonados a su suerte", se lamenta su padre.

Alejandro cuenta que María Pía tiene 26 años. Es estudiante de Recursos Humanos y trabaja en un banco. "Los chicos están muy alterados por toda esta situación. Nosotros también: su mamá, su hermano mayor. Sobre todo porque parece que desde el Gobierno no existe una solución", agrega.

El debate social que la repatriación de los turistas genera empeora el panorama. "Para nosotros es muy difícil todo esto. Hay argentinos que la están pasando muy mal en el exterior. Y, en definitiva, en el caso de mi hija y su novio, no es que se fueron de viaje porque les sobraba la plata. Son chicos trabajadores y se les presentó la oportunidad de conocer un lugar nuevo, de hacer un viaje porque se lo merecen, porque se esforzaron mucho. Y escuchar, incluso de funcionarios, las cosas que se dicen sobre la gente que viajó es muy triste, porque no está nada bueno lo que estamos pasando", finaliza Alejandro.

Discapacitada y con su madre de 84 años

Desesperación también es el sentimiento que inunda a Aldana Pereyra. Su madre, su abuela y su tío partieron de vacaciones el 9 pasado a Florianópolis, Brasil, y no pudieron volver. Reza por que toda esta situación no agrave los problemas de salud de Marina Posadas, su mamá, de 61 años, que fue operada cinco veces de columna y con su capacidad respiratoria reducida en un 40% . Y por que todo se resuelva antes de que a Manuela, su abuela de 84 años e hipertensa , se le acabe la medicación.

Marina Posadas (centro), su hermano y su madre

"Mi mamá y mi abuela viajaron con mi tío, que por suerte las está ayudando en el tema de la compra de víveres y sus necesidades básicas. Pero en donde están alquilan por día y también está el miedo de que se les acabe el dinero y sigan ahí", explica Aldana.

Los tres tenían pasaje de vuelta para mañana, pero, días atrás, la aerolínea -Latam- se los canceló, según cuenta, sin ninguna explicación. "Completamos varias veces el formulario de Cancillería, pero hasta ahora nadie se ha comunicado para ofrecerles una solución", agrega, desalentada.

Varados en Cuzco

María del Carmen Cuadro es la madre de Federico Conrroza, un joven de 27 años que viajó a Perú con su novia, su cuñado y la esposa de este. Los cuatro habían partido desde el país el 13 pasado, pero la sensación de vacaciones les duró poco: dos días más tarde, la noticia de que Perú declaraba el estado de sitio los sorprendió camino a una excursión. Los organizadores los dejaron varados durante horas hasta que pudieron volver al hostel en el que se hospedaban en Cuzco.

"Con esto del estado de sitio, las rutas están paralizadas y nadie los quiere llevar a Lima. Ellos tenían pasaje de regreso el 23, pero nunca pudieron llegar a tomar el avión. Son más o menos 450 argentinos en Cuzco, algunos en muy mala situación . Hace algunos días mi hijo y otras personas caminaron siete kilómetros para recoger unas donaciones y repartirlas entre la gente que la está pasando muy mal", explica María del Carmen, sin poder contener el llanto.

Federico Conrroza (centro) está varado en Perú

"Todo se cerró y no les dieron tiempo a salir. Mi hijo trata de ponerse al hombro esta situación pero el contexto los asusta. Están en un país extraño. Les pasó de ir a comprar y que los peruanos sean hostiles, les griten cosas . ¿En dónde están los derechos humanos? Estos chicos tienen una vida aquí, un trabajo que pueden perder, familia, abuelos. Mi madre de casi 80 años me llama todos los días para preguntarme cuándo vuelve Fede. Sólo pido, por favor, que los traigan", ruega María del Carmen.

Un escenario complejo

Para la licenciada Fernanda Cavero, miembro del equipo de Salud Mental del Centro de Salud Nivel 1, dependiente del Hospital Vélez Sarsfield, la ya de por sí angustiosa situación por la que pasan los familiares se agudiza en este contexto de pandemia . "La pandemia genera en todos los seres humanos un estado de vulnerabilidad emocional. Cuando una persona está varada, fuera de casa y del país, esto implica una amenaza aún mayor, tanto para el que está afuera como para el familiar. Se genera expectativa y altos montos de estrés, malestar e incertidumbre por no saber si la persona va a poder volver, si se puede resguardar, si va a ser repatriada o, incluso, si puede llegar a contagiarse", afirma.

"Todo individuo necesita un suelo firme y estable para manejar su ansiedad. Si uno no está en su país y en su casa, todo se ve amenazante . Por eso, si bien la cuarentena es difícil por la situación de encierro, también es una sensación de seguridad y de estar como protegido y aislado del virus", agrega Cavero, también cocoordinadora por el hospital Vélez Sarsfield del Programa Gerontológico de Salud (Progesa).

La especialista recomienda que, mientras dure la imposibilidad de volver, es importante que los familiares mantengan un contacto fluido con quienes están afuera. "En lo posible, hablar todos los días con ese familiar y corroborar que esté contenido. Que en donde sea que esté, encuentre un lugar de pertenencia que le permita estar resguardado y tomando las medidas de higiene necesarias en este contexto de pandemia."

Recomendaciones para las familias:

En tanto no puedan volver, al país, las personas varadas deben anotarse en la Embajada o Consulado y luego resguardarse de la mejor manera posible

Encontrar ayuda terapéutica en caso de ser necesario. Existen distintos centros de salud que ofrecen terapias online

Tratar de mirar las noticias una vez por día

Intentar mantener la calma

Estar todo lo posible en contacto con amigos y familiares

Buscar ayuda y contención en los grupos sociales y los familiares