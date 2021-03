De presos a empleados: impulsan la inclusión laboral para bajar la reincidencia

María Mercedes Sancha recuerda que, cuando traspasó la puerta del penal de Florencio Varela a fines de 2018, estaba decidida a hacer las cosas bien para no volver a estar presa nunca más. Aunque “hacer las cosas bien” implicara alejarse de familiares cercanos y dejar atrás a los amigos vinculados con el delito. Su paso por la cocina del penal fue fundamental para, como ella dice, cambiar sus pensamientos y atreverse a tener metas sanas. Y sueños.

De sus años presa, las postales de violencia que quedaron grabadas en su memoria son de una crudeza que lastima. Rápidamente aclara que no todo fue malo. Pero que esas imágenes eclipsan a todo lo demás. “Algunas compañeras me decían: ‘Tenés que ser mala, María, no sabés lo que es la cárcel’. Pero yo nunca tuve problemas con nadie. Cuando llegué al penal de Florencio Varela, enseguida empecé a pedir para estudiar, para trabajar. Trataba de no estar durante el día en el pabellón. Eso me salvó”, rememora esta mujer de 43 años y madre de dos hijos de 12 y 15 años.

María comenzó a trabajar en la cocina, en parte, como una manera de estar ocupada y permanecer a salvo de los conflictos (“Hay internas que son malas y violentas porque no hacen nada en todo el día”, opina convencida). Pero el trabajo también le servía para alivianar el dolor de no ver a sus hijos: en los cuatro años y medio que estuvo presa, solo pudo verlos en tres oportunidades. “Unos meses después de estar trabajando en la cocina, llegó al penal la empresa Cook Master y ahí empecé a tener capacitaciones y a aprender mucho. No tengo más que agradecimiento hacia ellos”, sostiene.

Cook Master es una empresa que brinda servicios ligados con la gastronomía y que cuenta al Servicio Penitenciario entre sus clientes. La firma es impulsora de la Red Creer, un espacio que nuclea a diferentes tipos de iniciativas y emprendimientos que buscan la inclusión socioeconómica de las personas privadas de su libertad y de las que son liberadas. El nombre no es casual. Creer en el poder de las segundas oportunidades es crucial. El sitio web de la organización contabiliza a más de 94.000 personas privadas de su libertad en la actualidad. El índice de reincidencia es del 55%.

Nicolás Lusardi, director ejecutivo de Cook Master, en la Unidad Penitenciaria 41 de Campana funciona una de las escuelas de cocina de la firma Gentileza

En el caso concreto de Cook Master, actualmente la firma cuenta con cocinas-escuela en los penales de Campana, San Martín, Florencio Varela, La Plata y Magdalena. Además, imparte clases de Cocina online en Marcos Paz, Devoto y en el Penal de Mujeres de Ezeiza. De esta manera, los alumnos y las alumnas que recuperan su libertad vuelven al mundo con un oficio muy requerido y rentable por estos días. Por las cocinas de Cook Master ya se han educado unas 2000 personas. La firma también cuenta ­con una bolsa de trabajo, que ya ha empleado a unas 40 personas una vez que recuperaron su libertad. María Sancha es una de ellas.

Muros intangibles

Pero para poder comprometerse y lograr que la sociedad les ofrezca a los liberados algo más que estigmas y exclusión, el primer muro que hay que derribar, muy a menudo, es el de los propios prejuicios. “Recuerdo que alguna vez yo hablaba de la problemática de la población carcelaria y alguien me preguntó: ‘¿Pero vos alguna vez te sentaste a hablar con alguna persona en la cocina?’ y no, nunca lo había hecho. Cuando lo hice, cambió mi percepción por completo. Se trata de personas que han padecido grandes vulneraciones en sus vidas, que tienen un potencial enorme como fuerza laboral”, afirma Nicolás Lusardi, director ejecutivo de la compañía. “Hasta ese momento había algo de desconfianza y no sé si miedo, pero sí intriga. Genera interrogantes no saber quién es la persona que tenés enfrente tuyo”, reconoce.

Después de superar otros prejuicios empresariales y comprobar que, en el entorno carcelario, también se puede generar un sistema eficiente, productivo y de alta calidad, llegaron los comentarios de sus amigos. “Algunos me preguntaban: ‘Pero cómo ¿y El Marginal?’, creyendo que la cárcel era eso que se muestra en los programas de la ficción. Se generaron algunos debates interesantes”, recuerda el empresario.

En el caso de María, la mujer comenzó a trabajar en la empresa en febrero de 2019 y, actualmente, se desempeña en la cocina del hospital Eurnekian de Ezeiza. Pudo alquilar una casa en Quilmes Oeste, en la que vive con sus hijos. Dice que se siente afortunada por no haber padecido ningún tipo de discriminación en su lugar de trabajo, aunque es consciente de los estigmas que acarrean las personas que pasan un tiempo de sus vidas privadas de su libertad. “Aunque a la Justicia ya no le debo nada y eso me pone orgullosa, no soy de andar contando nada. Soy muy reservada. Mi vida hoy es mi trabajo, mi casa y mis hijos. Pero cuando se dio alguna situación por la que mis compañeros se enteraron de que yo había estado presa, me felicitaron y me alentaron”, sostiene.

María Mercedes Sancha: "A la Justicia ya no le debo nada y eso me pone orgullosa"

“Hay gente que opina que los que delinquen merecen castigo únicamente. Y, en ese sentido, el mensaje mediático estigmatizante sobre las cárceles no ayuda. Pero, independientemente de lo que uno piense y del lugar en el que uno esté parado, la inclusión es un camino que debemos transitar si queremos que bajen las tasas de reincidencia”, reflexiona Lusardi.

En ese sentido, el empresario considera que es mucho lo que el sector privado puede hacer al respecto. “Si les ofrecés educación, desarrollo de habilidades, tratamiento y, cuando estas personas salen, encuentran posibilidades, no vuelven a cometer delitos. Y si esto no convence, se puede pensar de esta otra manera: ¿cuánta plata le cuesta al Estado esa persona privada de su libertad? Le cuesta mucho dinero al Estado. ¿No es mejor ayudarla y que se convierta en contribuyente: que cuando salga trabaje, consuma e, incluso, pague impuestos?”, se pregunta Lusardi.

María cuenta que lo que más le gusta cocinar son hamburguesas para sus hijos y productos de panadería. Y que logró contagiarle a ambos su amor por la cocina. “Son pequeños chefs. Con el más grande estamos buscando una academia para que él pueda aprender pastelería. Si los horarios me cuadran, a mí también me gustaría anotarme. Pensar que, cuando me avisaron que iba a salir en libertad, mi primer instinto fue no querer irme, porque no sabía si iba a poder con todo. Tenía mucho miedo. Ni la Sube sabía usar”, rememora, dejando en evidencia otro tipo de prejuicios que, en ocasiones, atenta contra los finales felices en este tipo de historias: los de uno mismo.

Es por eso que, en paralelo a las capacitaciones profesionales, los alumnos de Cook Master reciben otro tipo de acompañamiento orientado a empoderarlos y a fortalecer su autoestima. “Hay que ayudarlos a derribar sus propios prejuicios, hacerles ver que más allá de las oportunidades que uno les presente, depende de ellos aprovecharlas. La gastronomía es, si se quiere, una excusa para inculcarles valores, vocación de servicio y entrega, la importancia de cumplir horarios, de cuidar el uniforme. Que no solo haya una estructura jerárquica, sino que puedan desarrollarse dentro de ella”, puntualiza Lusardi, quien agrega que el proceso de acompañamiento continúa una vez que las personas recuperan su libertad y comienzan a trabajar.

Capacitar a otros, empoderarlos y acompañarlos tuvo un impacto sumamente positivo al interior de la compañía, según expresa el directivo. “Se dan conversaciones muy ricas entre nuestros gerentes y comités de seguimiento, que van más allá del interés personal -concluye Lusardi-. Hoy contamos con una visión colectiva que nos trasciende.”

