Efecto pandemia: Brusca caída de los controles pediátricos y odontológicos en niños y adolescentes

Elena D. ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que le reclamaron el apto físico desde la escuela de Maia, su hija de 9 años. Pero, desde que se quedó sin trabajo y, por ende, sin obra social, subsiste como puede –es jefa de familia – y no tiene posibilidades de tomarse un día para llevarla a la salita de su barrio.

“Hace poco conseguí como vendedora en un negocio. Todo en negro. Muchas horas. No hay chance, por el momento, de pedirme un día para llevarla a hacer el control. Además, con esto de los contagios y la nueva cepa, tampoco me hace gracia ir con la nena a una sala de espera. Si me enfermo, ¿quién se hace cargo?”, se pregunta la mujer, de 37 años, quien vive actualmente en Villa Ballester.

El de Elena no es un caso aislado. Durante la cuarentena, el déficit de controles pediátricos y odontológicos en niños, niñas y adolescentes aumentó en más de un 50% con respecto al año anterior, en tanto que el déficit de vacunas de calendario alcanza el 28%, según menciona un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina titulado “Nuevos retrocesos en las oportunidades de desarrollo de la infancia y adolescencia”.

El trabajo remarca que no estamos ante un problema nuevo: en la última década, en promedio, se registra alrededor de un 20% de niños, niñas y adolescentes en situación de déficit en la consulta preventiva de su salud, con desigualdades sociales muy pronunciadas a su interior. La cifra trepa a un promedio de 45% cuando se trata de salud bucal. Sin embargo, la cuarentena de 2020 lo intensificó, ya que la falta de atención de la salud preventiva trepó al 31% (en 2019 era de 19,7%) y de la salud bucal, al 65% (41,7% el año anterior).

“El déficit aumentó en todos los estratos sociales. Mucho. Aunque creció más en los sectores más pobres. Pero todas las clases sociales dejaron de hacer las consultas periódicas tanto odontológicas como pediátricas. Entre 2019 y 2020, la variación en el estrato medio fue de 14% a 26%; en el medio profesional pasó de 10% a 22%, y en los estratos bajos de 20% a 33% y de 22% a 31%. Los niveles en los estratos bajos siguen siendo elevados pero en el sector medio profesional se duplicó”, señala Ianina Tuñon, investigadora responsable del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

La especialista considera que todas las causas giran en torno a la pandemia y a los diferentes efectos de la cuarentena. “Todavía genera temor acercarse a los centros de salud que, por otra parte, están trabajando a un ritmo mucho menor de la capacidad que tienen. Por otra parte, sobre todo en los sectores más pobres, en el espacio escolar, mediante el programa Prosane (N. de la R.: Programa Nacional de Salud Escolar), se hacían controles de salud y odontológicos que hoy tampoco se están realizando”, sostiene Tuñon , quien puntualiza que el déficit fue mayor en los adolescentes y en los chicos en edad escolar. “El no ir a la escuela profundizó la no asistencia al médico porque, en parte, los chicos escolarizados tienen que ir una vez al año para tener el apto físico para Educación Física”, explica.

Una disminución peligrosa

El jefe del servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, Enrique Berner, reconoce la merma en las consultas, tanto en hospitales como en la atención privada. Y, el hecho de que esta situación se profundice en los adolescentes, le parece un dato, por demás, preocupante. “La pediatría en adolescencia es sumamente importante para prevenir enfermedades que se desarrollan en la vida adulta , como obesidad, colesterol, diabetes, insulino-resistencia, presión arterial elevada. Además, es una etapa que requiere de un seguimiento, sobre todo cuando sabemos cómo impactó la cuarentena en los adolescentes en términos emocionales y conductuales”, reflexiona.

Berner considera que es necesario reforzar en la población la noción de que, ya sea en hospitales, centros de salud o consultorios privados, los protocolos están a la orden del día. “En los hospitales, el ingreso por Covid está bien diferenciado de lo que es internaciones o No Covid. En las salas de espera, hay asientos inhabilitados, aunque se tiende a que no haya gente en lo posible. Y en los consultorios, las ventanas están abiertas permanentemente y se higieniza todo entre paciente y paciente. Además, se habilitó la telemedicina”, explica el médico, especializado en Pediatría y Adolescencia, quien también, desde la pandemia, comenzó a complementar su actividad presencial con consultas virtuales y difusión de las problemáticas más frecuentes entre niños y adolescentes a través de su cuenta de Instagram.

Por su parte, Marcela Aizaga, odontóloga especialista en Odontopediatría y docente USAL-AOA, reconoce que el año último fue difícil para su especialidad y aclara que, durante buena parte del año pasado, solo estuvieron autorizadas las urgencias para la Odontopediatría. “También, lo que ocurrió es que, muchos colegas dejaron de atender por tener enfermedades preexistentes o por cuestiones de edad. El temor al contagio fue una limitante, pero en los últimos meses, la gente comenzó a retomar los controles de los chicos porque la pandemia sigue y hay que aprender a convivir con ella”, reflexiona.

El desafío de recuperar la confianza

De todas maneras, el proceso todavía es lento. En el Centro de Salud de la Fundación Margarita Barrientos –que atiene a población aledaña, así como a vecinos de Villa Lugano, Mataderos y lo barrios Cildañez y Carrillo– se atiende unas 300 personas por mes cuando, antes de la pandemia, la cifra rondaba los 900. La pediatría es una de las especialidades que se ofrecen.

“El miedo al contagio está. Y las vacunas todavía no llegaron con fuerza a los barrios populares. Pero, además, cuando la crisis y el desempleo llevan a las familias a tomar trabajos informales para subsistir, las prioridades cambian lamentablemente. Y, por más que uno quiera, no siempre se puede estar al día con los controles médicos de los chicos. Lo que estamos viendo, es que todavía hay mucha desinformación con respecto a la pandemia y a las vacunas”, explica Oscar Antúnez Barrientos, encargado de la fundación.

La falta de información en los barrios populares es, justamente, uno de déficits que se propone combatir un programa de Techo. En estos momentos, en quince barrios populares ubicados en diferentes puntos del país, están trabajando cuadrillas sociales y sanitarias compuestas por vecinos que recorren las calles repartiendo kits de higiene personales y hogareños, y brindando información certera sobre la pandemia. Se trata de un proyecto llevado adelante por la organización con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y el BID. El programa, llamado “Mitigación de los efectos de la pandemia de COVID-19 en los barrios populares”, se propone también mejorar la conectividad, construir tanques de agua comunitarios y promover la generación de empleo.

En cualquier caso, los especialistas consultados reconocen que llevará tiempo que la población recupere la confianza y retome los hábitos preventivos de salud. “No hay manera de predecir cuánto va a llevar la recuperación. Pero, seguro, va a estar vinculada a que se normalicen los sistemas de salud públicos. Por otro lado, yo creo que tienen que tomar mayor protagonismo los sistemas de salud en el espacio escolar, en la medida en que empiece a tener también mayor nivel de periodicidad la asistencia de chicos a la escuela”, concluye Tuñon.

Podés conocer más de los proyectos de la Fundación Margarita Barrientos a través de su cuenta de Facebook

Para saber más sobre los proyectos de Techo: www.techo.org