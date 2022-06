El desafortunado tuit de la chica que atendió el llamado de la mama de Chano al 911: “Podría enfrentar acciones penales”

Durante su reciente exposición en el Senado, en la que volvió a pedir por la modificación de la Ley de Salud Mental, Marina Charpentier, madre del cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, expuso una desagradable situación que debió padecer luego de llamar al 911 para pedir ayuda ante la última descompensación de su hijo.

Charpentier exhibió la impresión ampliada de un tuit en el que podía leerse: “Me acaba de llamar la mamá de Chano al 911 y dice que está con brote psicótico y no quiere que ingresen con armas. Si aparece en la tele mi audio, no me pidan autógrafos, ahre.”

El mensaje, salido de la cuenta @solmaacarena, generó rápidamente repudio en las redes. Y dejó flotando el temor de que la información que recibe la línea no sea tratada con el cuidado y la confidencialidad que amerita.

Dado que esta situación tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, LA NACION se contactó con el Comisario Mayor Diego Casalo, Jefe de la Dirección de Emergencias de la Policía de la Ciudad, que está a cargo de la operación de la línea 911 porteña. El superior reconoció lo sucedido, pero consideró el hecho como una situación tan desafortunada como excepcional. “Es la primera vez que nos ocurre algo así. Es vergonzoso lo que ocurrió y pido disculpas. Es un hecho desagradable que no debió haber ocurrido”, expresó.

Casalo explicó que la autora del tuit llevaba cuatro años trabajando en el área de operación telefónica y que, una vez que se tomó conocimiento de lo sucedido, fue desvinculada del 911. “El tratamiento que le había dado a la llamada había cumplido con todos los protocolos, lo había manejado bien. De todas maneras, no se puede pasar por alto algo así. Al ser notificada por su superior directo de la decisión tomada, esta persona le dijo que se sentía muy acongojada y arrepentida porque no había sido su intención hacer daño”, agregó el jefe del área, quien no descarta que el hecho tenga consecuencias legales para la ex empleada. “Si la Justicia así lo considera, podría enfrentar acciones penales”, aseguró.

El 911 de la Ciudad recibe alrededor de 6000 llamados por día. En el área de operación telefónica trabajan 150 personas, la mitad contratada y el resto perteneciente al personal civil de planta permanente. Todos ellos son supervisados por personal policial. El personal realiza turnos de doce horas, en las que van alternando una hora y media de trabajo con media hora de descanso. “El tuit habría sido enviado durante uno de estos períodos de descanso porque, mientras están operativos, no pueden utilizar el teléfono”, afirmó el oficial.

Casalo explica que, además de tener conocimientos de sistemas como para poder manejar la plataforma que utilizan, los empleados deben poseer la empatía suficiente como para comprender que están atendiendo a un vecino que está atravesando una emergencia. “En forma paralela, reciben capacitaciones permanentes. Previo al ingreso, deben tomar un curso en el que son capacitados en psicología, violencia de género, emergencias como para poder contener la situación. Pensemos que todo sucede en cuestión de segundos”, agrega el comisario, quien agrega que previo al ingreso, los empleados firman un convenio de confidencialidad.

“El sistema cumple con protocolos de control y seguridad avalados por organismos internacionales. Somos conscientes de que trabajamos para ayudar a la gente y, por eso, tomamos todas las prevenciones para que situaciones como la de este tuit no ocurran. Necesitamos que la gente siga confiando en nosotros”, concluye.