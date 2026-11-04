Es profesor de educación física, usa silla de ruedas y busca cambiar la forma de enseñar y entender la discapacidad

En sus primeros años como docente, cuando Emiliano entró por primera vez al aula uno de los alumnos se levantó y se fue. En la última clase, ese mismo alumno le confesó que ese día se había ido porque no podía creer que alguien en silla de ruedas pudiera ser profesor de educación física.

—Yo creo que tuve el privilegio de poder cambiar, para algunas personas, lo que significa ser profesor de educación física —dice.

Hoy, Emiliano da clases de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Hurlingham. Es profesor de educación física y perspectivas en discapacidad. Está haciendo un doctorado y para su tesis investiga las trayectorias de docentes con discapacidad de todo el país.

Antes de dar clases en la universidad, trabajó como profesor de educación en la escuela Nº2 Rumania, en el barrio Villa Real (CABA) y en la colonia de vacaciones del municipio de Morón.

Emiliano nació con una discapacidad motriz: desde chico se mueve con bastones canadienses o con una silla de ruedas. Siempre trabajó mucho la movilidad. Iba a clases de natación, al gimnasio y trabajaba con kinesiólogos y terapistas ocupacionales.

“Me di cuenta de que pasaba la mayor parte del tiempo en natación y en el gimnasio, y pensé: ‘Acá puede haber una oportunidad’”, cuenta. A los 22 años, se inscribió en la Universidad Nacional de La Matanza para estudiar la Licenciatura en Educación Física.

Cuando quiso anotarse en las materias que le faltaban para obtener el título de profesor, la universidad se lo negó. No querían adaptar las materias prácticas que a Emiliano le tocaba cursar.

Ahí inició un reclamo en la justicia que duró 17 años e incluyó dos procesos judiciales: el primero llegó a la Corte Suprema y admitió su derecho a continuar la formación docente mediante ajustes razonables, y el segundo reconoció los daños y perjuicios ocasionados, que la universidad debió reparar con una compensación económica.

“Como educadores, tenemos que movilizar lo suficiente a la sociedad en general para que cambie la concepción que se tiene de las personas con discapacidad", dice Emiliano

Emiliano es el cuarto de cinco hermanos y el primer graduado universitario de la familia. Su papá era periodista y trabajaba en Clarín; su mamá dedicó mucho tiempo a cuidarlo, por lo que no tuvo un trabajo formal. Siempre lo acompañaron, aunque al principio no lo entendían. “Ellos antes pensaban: ‘¿De qué va a vivir Emiliano, si no existen profesores de educación física en silla de ruedas o que caminen con bastones?’. La imagen que la sociedad tenía de un profesor de educación física en ese entonces no involucraba un cuerpo como el mío”, explica.

“Vi que podía ayudar a otros”

Cuando él iba a la escuela, Emiliano estaba exento de las clases de educación física. La actividad física que hacía era con profesores que su papá contrataba, en centros de rehabilitación o con kinesiólogos, siempre fuera de la escuela. “Hacía un montón de cosas, me movía muchísimo, pero no podía hacerlo en el colegio. Parecía que la escuela cancelaba un lugar donde yo creía que era bueno”, dice.

Un día estaba entrenando en la pileta cuando la mamá de un chico con discapacidad se acercó a él y le preguntó si podía darle clases a su hijo. Emiliano aceptó y durante algunos años, le dio clases a él y a otros chicos. “Me incliné por la docencia cuando vi que lo que yo estaba haciendo podía ayudar a otros”, cuenta.

"Mi caso parece excepcional, pero no debería serlo. Elegir qué carrera estudiar es algo común para la mayoría de la gente", dice Emiliano

Cuando cursaba la Licenciatura en Educación Física, Emiliano se enfrentaba con cuestionamientos constantes: cómo iba a hacer si algún chico se lastimaba, cómo le iba a mostrar a sus alumnos cómo hacer los ejercicios. “Yo estaba muy convencido de lo que quería y lo sostuve. Tuve la fortuna de que me haya ido bien y de que puedo vivir de mi profesión. Pero parece que los profesores con discapacidad estamos todo el tiempo a prueba”, dice.

Mientras avanzaba con la carrera, se encontraba con profesores que se sorprendían de que siguiera cursando. “Queda mal negar la entrada a las personas con discapacidad, pero aunque se nos abre la puerta, se espera que no progresemos. Falta hacer el trabajo interno para que esas oportunidades realmente puedan llevarse a cabo”, afirma.

Para cambiar esa realidad, Emiliano da charlas y talleres en escuelas, universidades y congresos en todo el país. Además, trabaja como consultor pedagógico en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, donde hace capacitaciones, colabora con cambios en el diseño curricular escolar y articula con educación especial.

Educación física inclusiva

Emiliano se siente un afortunado por tener un trabajo que le permite sostenerse económicamente. “La mayoría de las personas con discapacidad en edad laboral siguen sin trabajo. En mi biografía se hace eco de un montón de otras biografías, de personas con discapacidad que pasaron por situaciones muy similares a la mía”, explica.

Le encanta ser profesor porque está trabajando para construir un futuro distinto a la realidad que le tocó vivir. “La tarea que hay que hacer, como educadores, es movilizar lo suficiente a la sociedad en general para que cambie la representación social que se tiene de las personas con discapacidad en cualquier área”, dice.

Emiliano da charlas, talleres y capacitaciones en todo el país para formar a otros docentes e instituciones en educación física inclusiva

Para Emiliano, hay muchas cosas aún que tienen que cambiar para que la educación física pueda ser inclusiva: para empezar, señala que tiene que haber espacios comunes y compartidos con las personas con discapacidad en las distintas instituciones (escuelas, clubes, colonias de vacaciones).

“Con el proceso judicial, sacrifiqué 17 años de mi vida para que otros entiendan algo que es básico: las personas con discapacidad somos sujetos de derecho, y algo que para otros es común o cotidiano, como lo fue en mi caso elegir qué carrera quería estudiar, para nosotros no lo es. Eso tiene que cambiar”, concluye.

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