La fundación Cerca Tuyo abrió las puertas de su casa hogar en Bariloche

Tras más de una década de trabajo y esfuerzos, la fundación barilochense Cerca Tuyo -que acompaña a pacientes oncológicos de la ciudad y la región- anunció que abrió las puertas de una casa hogar para alojar personas que llegan a la ciudad patagónica a realizar sus tratamientos oncológicos en el Hospital Zonal “Ramón Carillo” y en la Fundación Intecnus. “Un sueño hecho realidad gracias al aporte de muchísimos vecinos e instituciones locales y de la zona” , definieron.

El proyecto, una aspiración de la fundadora de la María Elisa Kreimer que murió el último año, tiene como objetivo brindar alojamiento a personas sin recursos que llegasen a Bariloche para realizar sus estudios y tratamientos oncológicos. “Ella ideó y lideró la iniciativa desde sus orígenes, no pudiendo conocer esta apertura, debido a su fallecimiento; pero su tarea fue inspiradora y logró movilizar a toda la comunidad barilochense”, indicaron desde Cerca Tuyo.

La fundación Cerca Tuyo inauguró su casa hogar en Bariloche

La fundación que surgió gracias a la convocatoria de Kreimer, con allegados, amigos y compañeros de trabajo, sumó colaboradores estrechos y posteriormente un voluntariado que hoy integran más de 30 personas. “Junto a ellos y después de la organización de muchísimos eventos, donaciones, trabajo y el apoyo a nivel municipal, provincial y nacional de todos estos años, hoy la Fundación abre las puertas de su Casa Hogar en el Barrio Las Marías, en el acceso a la ciudad desde Dina Huapi”, precisaron.

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche cedió a la entidad el terreno para la casa hogar en 2014. Allí comenzó la obra con la colaboración, en sus inicios, de los directivos, docentes y alumnos de la carrera Perito en Construcción del Centro de Capacitación Técnica Nro. 1, además de recibir ayuda de otros profesionales del área, de vecinos y empresas de materiales.

“En esta primera etapa finalizada, la casa cuenta con tres dormitorios para un paciente y su respectivo acompañante, baño completo, toilete, cocina, sala de estar con TV y un jardín”, informaron.

Lidia Maldonado, secretaria de la Fundación, destacó que reciben constantemente el apoyo de la comunidad y de las autoridades de todos los niveles gubernamentales. “Cuando María Elisa comenzó este proyecto, todo el mundo le decía que no se podía entender cómo vendiendo locro se iba a construir una casa”, recordó y siguió: “Lamentablemente hoy no está y no puede compartir esto con nosotros, pero todo el grupo se sumó a María Elisa en una tarea tan difícil y hoy estamos orgullosos y emocionados porque podemos recibir a gente que vive afuera y no puede pagar un alojamiento.”

Susana Ferri, presidenta de Cerca Tuyo, sumó: “Todos han colaborado para que esto sea una realidad hoy”. “Nos cuentan que el primer huésped llegó desde la provincia de Chubut, de la localidad de El Maitén”, contó.

“Junto a la tarea de los voluntarios, la fundación Cerca Tuyo sigue creciendo y nutriéndose de alegrías y avance constante, brindando ayuda en trámites, asesoría legal, confección de Almohadas Corazón y el acompañamiento tanto en los servicios de traslados gratuitos de pacientes como en la presencia activa en las Salas del Hospital Zonal y el Centro de Día de Oncología de la Fundación Intecnus”, cerraron.

Contacto de la fundación Cerca Tuyo

Instagram: @cercatuyofundación

Facebook: @fundacioncercatuyo

LA NACION