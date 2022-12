“La herida de no verte crecer”: la emotiva carta de la mamá de Sofía Herrera en el día en que su hija cumple 18 años

escuchar

“Hoy es tu cumple número 18, querida Sofi, y tengo tan presente, el primer día de tu vida, tan latente en mi corazón esta herida de no verte crecer.” Ante un nuevo 30 de diciembre sin la posibilidad de celebrar la vida y el paso del tiempo junto a su hija, la mamá de Sofía Herrera, María Elena Delgado, publicó en sus redes sociales una carta emotiva, acompañada por la imagen de una de las ecografías que se hizo estando embarazada de Sofía y por un representación digital de cómo se vería la adolescente en la actualidad.

“Para mí sigue siendo re difícil esta fecha. Saber que está cumpliendo 18 años y no tenerla a mi lado. No saber nada de ella, si está bien, si está mal… Es increíble cómo sigue pasando el tiempo y no la podemos encontrar”, afirma María Elena en diálogo telefónico con LA NACION.

Desde hace algo más de 14 años, cuando Sofía desapareció a los 3 años y 8 meses, la vida de María Elena se convirtió en una colección de momentos perdidos, de espacios vacíos que deberían haber ocupado esos hitos en la vida de cualquier hijo que esta madre no puede celebrar, como terminar la escuela, cumplir 15 años o la elección de una vocación. A partir de hoy se agrega uno nuevo: saber que su hija ya es mayor de edad.

“Todo el tiempo se me cruzan cosas. Pienso en vivencias de cualquier chico y me pregunto si ella las tendrá. No dejo de imaginarme cómo estará físicamente. Es muy duro saber que está creciendo, que se está convirtiendo en adulta, y no tenerla”, se lamenta María Elena, quien no baja los brazos y no deja de buscar a su hija.

Días felices: Sofía Herrera junto a su mamá, María Elena

El posteo completo que subió a sus redes dice lo siguiente: Yo que no podía esperar y vos que no querías salir. Estabas ahí guardadita en mi panza, chiquita, tan unida a mí. Abriste los ojos al mundo, vivaz. Tan alegre siempre, despierta, feliz. Cada noche juntas para dormir. 3 años y 8 meses así. Hoy es tu cumple número 18, querida Sofi y tengo tan presente el primer día de tu vida, tan latente en mi corazón está herida de no verte crecer. Y pienso en eso cada día, que estabas ahí guardadita en mi panza, tan chiquita y tan unida a mí.

Una búsqueda que no cesa

Sofía Herrera desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, en donde sus padres habían ido a pasar el día con amigos. Desde entonces, se convirtió en un caso icónico sobre la desaparición de niños en el país. Su rostro –con una versión digital de cómo se vería en la actualidad- es uno de los 65 rostros de niños y niñas desaparecidos que actualmente publica la organización Missing Children en su página web.

Hace algunos meses, el Ministerio de Seguridad aumentó la recompensa para quienes puedan aportar datos útiles sobre su paradero a 5 millones de pesos. En paralelo, la Justicia acaba de hacer lugar al pedido de la familia para evaluar la documentación filiatoria de una chica de San Juan que sería muy parecida a Sofía y habría sido adoptada de muy pequeña.

Imagen digital de cómo sería Sofía en la actualidad

“Hace rato que lo veníamos pidiendo. La Justicia fueguina le pidió a San Juan la documentación de esta chica, especialmente la renuncia a la patria potestad de la madre biológica. Si está todo en regla, no sería necesario avanzar con otro pedido nuestro, un examen de ADN”, expresó María Elena.

En paralelo, también se sigue investigando la pista de un ciudadano chileno indicado como sospechoso de habérsela llevado. “No hay rastros de él desde 2018. Este hombre figura entre los más buscados por la Interpol, pero todavía nada”, agrega la mujer.

Desde 2019 existe en nuestro país un sistema de alerta inmediata para la localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Es la versión local del Alerta Amber, creado en los Estados Unidos en 1996. Aquí se lo bautizó Alerta Sofía, en honor a Sofía Herrera.

“Creemos sinceramente que, de haber contado en su momento con una herramienta como la Alerta que se crea a través de este Protocolo, la historia podría haber sido distinta y años de sufrimiento, quizá, se podrían haber evitado”, puede leerse en el sitio www.argentina.gob.ar con respecto a la vinculación del Alerta Sofía con la historia de la desaparición de Sofía Herrera.

En paralelo al trabajo de la Justicia, la familia de Sofía mantiene la búsqueda activa a través de sus cuentas de Facebook, de Instagram y de la línea 0800 222 7634 (SOFI). “Nosotros verificamos cualquier pista. A veces, aunque parezca increíble, nos hacen bromas, como el 24 de diciembre pasado, en donde recibí un mensaje que decía: ‘Hola mamá. Soy Sofía. ¿Estás ahí?’. Es duro. Pero es una puerta que tengo que dejar abierta por si alguna vez recibo la pista que me lleve a mi hija”, finaliza.

Más información:

Ante cualquier información sobre el paradero de Sofía o de cualquier otro chico o chica desaparecidos, se puede llamar en forma anónima a la línea 134.

Qué hacer si alguien de nuestro entorno no aparece

En el sitio www.argentina.gob.ar, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) ofrece las siguientes recomendaciones:

Denunciar en la Comisaría, Fiscalía o Juzgado más cercanos. No hace falta esperar 24 horas. Pedir copia de la denuncia.

Presentar los datos básicos de la persona y la foto más actualizada que se tenga.

Comunicarse con la línea 134 para notificar el caso. Esta notificación no reemplaza a la denuncia inicial.

Si la persona aparece, acercarse a donde se hizo la denuncia para notificarlo.

Tratar de mantener liberados los teléfonos de contacto.

Contar, en lo posible, con compañía y contención permanente.

Intentar descansar, alimentarse e hidratarse mientras dure la investigación.

