Qué es el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNyA) es uno de los delitos más subreportados, invisibles e impunes que existen, y afecta transversalmente a toda la población. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco chicas y uno de cada 13 varones son víctimas de abuso antes de los 18 años . Por otro lado, desde Red por la Infancia estiman, en base a datos del INDEC, que 2.000.000 de niños y niñas son potencialmente víctimas de este delito en la Argentina, aunque solo se denuncia el 10% de los casos.

La inmensa mayoría de las veces, los agresores son parte del entorno familiar y social próximo de las NNyA, lo que dificulta la intervención. Estamos hablando de padres, abuelos, tíos, hermanos, entre otros vínculos cercanos. Las estadísticas muestran que los abusadores son en general del género masculino; sin embargo, también hay mujeres que abusan.

Qué se considera un abuso sexual

Para los especialistas, uno de los muchos mitos que es fundamental derribar es considerarlo únicamente como sinónimo de violación. De hecho, hay distintas formas de abuso y muchas veces no implican un contacto físico. En todos los casos, existe un denominador común: se da una asimetría de poder que se basa en un vínculo de confianza construido previamente. Los manoseos y frotamientos (una de las formas más extendidas de este tipo de violencia), el voyeurismo o la exhibición de pornografía son algunos ejemplos.

Silvia Ongini, psiquiatra infantojuvenil del departamento de pediatría del Hospital de Clínicas y referente en la temática, explica que el abuso sexual contra NNyA es “cuando se los involucra en actividades sexuales que no llegan a comprender totalmente, para las cuales están evolutivamente inmaduros y no están en condiciones de dar consentimiento”. En otras palabras, es la intromisión de la sexualidad adulta en el cuerpo y el psiquismo de chicas y chicos. “No debemos olvidar que no son comportamientos consensuados aún cuando el niño no se resista, ya que este tipo de violencia incluye tanto el coaccionar o forzar, como la persuasión”, agrega Ongini, coautora del libro recientemente publicado Romper el silencio. Por infancias y adolescencias libres de violencia sexual (Editorial DAO).

¿Qué mitos existen acerca del abuso sexual en la infancia?

Dónde denunciar un caso de abuso sexual

Línea 137

Llamá a esta línea que pertenece al Programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia de la Nación, para que te asesoren sobre los pasos a seguir. También podes enviar un Whatsapp al 11-3133-1000 desde cualquier lugar del país. Si estás en CABA, Chaco o Misiones, ante una situación de emergencia se podrá desplazar hasta el lugar un equipo móvil acompañado por personal policial que garantiza las condiciones de seguridad para que el equipo se haga cargo de la situación, ofrezca contención a las víctimas y de intervención a las fiscalías, defensorías o juzgados.

Línea 102

Este servicio gratuito y confidencial brinda un espacio de escucha, contención y orientación para niños, niñas y adolescentes y también realiza intervenciones, de manera conjunta con otros organismos del Estado, ante situaciones de vulneración de sus derechos. Para más información podés escribir a: linea102@senaf.gob.ar

Centros de acceso a la Justicia (CAJ)

Dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Son oficinas que brindan servicios de atención legal primaria gratuita con más de 250 puntos de acceso en todo el país, atendidos por profesionales. También dan atención y asesoramiento de manera virtual en los siguientes números: CABA: 1133108480 PBA: 1133107947 CUYO: 2644430111: Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja. NOA: 3855147941: San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Salta. NEA: 3704960176: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes. CENTRO LITORAL: 351 153113579: Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. PATAGONIA: 294451965: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Conocé tu centro más cercano

Comisarías y Fiscalías

Para realizar denuncias, también podes dirigirte a comisarías, a la Comisaría de la Mujer, a las fiscalías penales o unidades fiscales especializadas (como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños, del Ministerio Público Fiscal o la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas) juzgados penales y de familia, asesorías o a la Defensoría de Menores que corresponda a tu jurisdicción. En la línea 137, pueden derivarte y brindarte más información acerca de los pasos a seguir en función del lugar del país donde te encuentres.

Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia (OVD)

La Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia (OVD) tiene el objetivo de facilitar el acceso a la Justicia de las personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Atiende de forma presencial todos los días del año, las 24 horas, en Lavalle 1250, PB, CABA. Es posible comunicarse por teléfono: (011) 4123 - 4510 al 4514. O escribir un mail a: ovd@csjn.gov.ar

Más información

Organizaciones especializadas

Existen diversas organizaciones de la sociedad civil que pueden brindarte información, contención y asistencia. Algunas de ellas son: Centro de Asistencia y Prevención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (Cepasi): holacepasi@gmail.com / Red por la Infancia: info@redporlainfancia.org / Adultxs por los derechos la infancia : adultxsporlainfancia@gmail.com