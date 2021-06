Ni Una Menos: sobrevivió a un intento de femicidio, pasó por más de 50 operaciones y hoy necesita ayuda

El 1 de enero de 2014 y después de haber hecho unas 20 denuncias por violencia contra quien entonces era su marido, Karina Abregú sufrió un intento de femicidio: Gustavo Javier Albornoz la roció con alcohol y la prendió fuego. Ella se salvó tirándose a la pileta y él fue condenado a 11 años de cárcel.

Karina pasó por más de 50 operaciones y estuvo ocho meses internada. El 55% de su cuerpo estaba quemado. Durante los más de dos años que antecedieron al juicio, Albornoz siguió libre y amenazándola.

“Él creía que yo era solo de él e iba a ser siempre de él. Nunca me voy a olvidar lo que me dijo cuando me roció con alcohol: que si me mataba, mejor, y que si vivía, iba a ser un monstruo y no me iba a querer nadie”, cuenta Karina (46), que vive en Merlo.

Karina Abregú sufrió un intento de femicidio: Gustavo Javier Albornoz la roció con alcohol y la prendió fuego. Fotos: Fernando Gutierrez

Cuando le dieron el alta se encontró con todos los espejos de su casa cubiertos. “Al principio, me tapaba entera por más que hicieran 50 grados. Hace un poco más de un año que me muestro tal cual como estoy ahora. No me importan las miradas”, sostiene. Hoy, se dedica a acompañar a otras mujeres que están atravesando o atravesaron situaciones de violencia: “Siempre les digo: no esperen para buscar ayuda. Ya no están solas. En la época en que yo recibí mi primer golpe, no fui escuchada”.

En conmemoración de un nuevo #NiUnaMenos, hasta la medianoche de hoy, podrá verse la película Cada 30 horas, de Alejandra Perdomo, en una emisión a beneficio de Karina. Quienes quieran y puedan colaborar, pueden hacerlo mediante un transferencia bancaria a nombre de Abregú Verónica Karina - Banco ICBC - CBU Nº 0150923001000102729947. Mercado Pago: celular 1165421184. Con el comprobante del depósito de 100 pesos, enviando foto o captura de pantalla por privado a la fanpage de CADA 30 HORAS, o al mail alejperdomo@gmail.com, se les enviará el link para que puedan ver la película.

Más información

Furia Feminista Malvinas Argentinas

Fotos: Fernando Gutiérrez

Video: Bianca Moli