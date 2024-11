“Son minusválidos” y tienen “un problema mental”: Milei quiso descalificar a la izquierda y terminó agraviando a dos comunidades

“El colectivo de la discapacidad tiene una deuda pendiente en materia de visibilidad. Necesita ser nombrado, pero si cuando se lo nombra es para descalificarlo, se profundiza la exclusión que venimos padeciendo históricamente”, dijo Daniela Aza, referente en diversidad y discapacidad, en alusión a los dichos de este mediodía del presidente Javier Milei, quien utilizó el término “minusválido” para descalificar a los militantes de izquierda.

“Es muy triste porque el lenguaje reproduce un mundo. Perpetúa una mirada que nos considera deficientes o fallados”, expresó Aza. “Decir ‘minusválido’ es decir que alguien es menos válido que otro. Es poco empático e inclusivo”, agregó la licenciada en Comunicación y consideró que este tipo de expresiones profundizan la segregación y la exclusión.

"Muestra la basura que es la izquierda en todos lados, que son unos cobardes, que son unos minusválidos en el aspecto que los mires..." Javier Milei

Milei fue entrevistado en el programa “Empezar el Día”, que conduce Amalia Yuyito Gónzález. Durante la charla también comparó el ser de izquierda con tener “algún tipo de problema mental”. “Ser de izquierda es una enfermedad del alma. La izquierda se construye sobre la base de la envidia, el resentimiento, el trato desigual ante la ley y la violencia”, expresó.

“Uno espera de un presidente que se posicione como una autoridad para promover la aceptación y la empatía hacia otros colectivos”, analiza Aza. “Pero el problema no es nuevo, no es de esta gestión. Si bien hay colectivos que han avanzado en sus luchas y sus reivindicaciones, las personas con discapacidad tenemos desafíos por delante. Si no nos nombran bien, ¿qué podemos esperar en materia de inclusión educativa o laboral?”, expresó.

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia también se pronunciaron al respecto. “Utilizar definiciones como “problema mental” a modo de insulto refuerza creencias negativas y estigmatizantes”, sostuvo la institución. Desde allí también consideraron que la palabra “minusválido” es un término en sí mismo peyorativo, que ya no se utiliza para denominar a nadie, ya que hace referencia a que existen personas “menos valiosas” que otras por sus características individuales.

"En algún momento creí que ser de izquierda implicaba algún tipo de... que era un problema mental... algún tipo de traba que no les permite ni siquiera ver los números... yo lo que descubrí es que ser de izquierda es una enfermedad del alma..." Javier Milei

Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, recordó que tanto las formas de nombrar, como el uso que se hace del lenguaje, tiene un impacto concreto en la forma de entender el mundo, en la construcción de imaginarios y culturas, y por lo tanto también moldea las prácticas y las políticas. “Este impacto es más relevante aún en el caso del lenguaje que utiliza un funcionariado público y figuras de autoridad”, analizó la especialista.

Daniela Aza coincide con ella: “Las palabras importan y mucho. Necesitamos reformular muchas cosas como sociedad y una de ellas es el lenguaje. Es la única manera para que cualquier colectivo pueda insertarse en la sociedad de una manera plena y más empática”, concluyó Aza.

“Cómo lo digo” es una herramienta desarrollada por Fundación La Nación para comunicar de una forma correcta y respetuosa. Si querés saber más o conocer la plataforma, hacé click acá.

A dónde denunciar un caso de discriminación:

El Ministerio Público Fiscal cuenta con un área de Discriminación. La línea 0-800-33-347115 atiende las 24 horas. Además se puede denunciar desde la app “DENUNCIAS MPF”, enviando un mail a denuncias@fiscalias.gob.ar, realizando una denuncia presencial de lunes a viernes de 9 a 20hs en Av. Paseo Colón 1333, CABA, o a través de www.mpfciudad.gob.ar

cuenta con un área de Discriminación. La línea 0-800-33-347115 atiende las 24 horas. Además se puede denunciar desde la app “DENUNCIAS MPF”, enviando un mail a denuncias@fiscalias.gob.ar, realizando una denuncia presencial de lunes a viernes de 9 a 20hs en Av. Paseo Colón 1333, CABA, o a través de www.mpfciudad.gob.ar La Defensoría del Pueblo de la Ciudad asesora ante problemas con vacantes escolares, en casos de discriminación por motivos de género y de vulneración de derechos a las personas migrantes. También ofrece patrocinio jurídico para colectivos vulnerados. Se puede consultar online. También brinda atención presencial de 10 a 17 en Av. Belgrano 673, CABA. Tel: 0800 999 3722

asesora ante problemas con vacantes escolares, en casos de discriminación por motivos de género y de vulneración de derechos a las personas migrantes. También ofrece patrocinio jurídico para colectivos vulnerados. Se puede consultar online. También brinda atención presencial de 10 a 17 en Av. Belgrano 673, CABA. Tel: 0800 999 3722 La Defensoría del Pueblo de la Nación interviene en casos de discrminación que involucren a escuelas, tribunales de de Justicia, comisarías y cualquier organismo estatal. Se puede denunciar en forma presencial en Suipacha 365, CABA; también en forma telefónica al 0810 333 3762 o por WhatsApp al 5411 3762 4966. También se puede denunciar online o por mail a defensorq@defensor.gob.ar

interviene en casos de discrminación que involucren a escuelas, tribunales de de Justicia, comisarías y cualquier organismo estatal. Se puede denunciar en forma presencial en Suipacha 365, CABA; también en forma telefónica al 0810 333 3762 o por WhatsApp al 5411 3762 4966. También se puede denunciar online o por mail a defensorq@defensor.gob.ar En la Provincia de Buenos Aires, ante vulneraciones a los derechos humanos se puede denunciar en la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través del mail (denunciasdh@mjus.gba.gob.ar), al 0800 666 0943 las 24 horas, o al Whatsapp 221 589 5591 de 8 a 18 horas

a través del mail (denunciasdh@mjus.gba.gob.ar), al 0800 666 0943 las 24 horas, o al Whatsapp 221 589 5591 de 8 a 18 horas La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires asesora y acompaña en causas administrativas o judiciales relacionadas con discriminación por género, por edad, por diversidad corporal y por ser migrante, entre otras causas. Quienes lo necesiten, pueden comunicarse al 0800 222 5262 o vía WhatsApp al 221 358 1323 o consultar en la web

asesora y acompaña en causas administrativas o judiciales relacionadas con discriminación por género, por edad, por diversidad corporal y por ser migrante, entre otras causas. Quienes lo necesiten, pueden comunicarse al 0800 222 5262 o vía WhatsApp al 221 358 1323 o consultar en la web Para contactar a la Fundación Microjusticia Argentina podés hacerlo por WhatsApp al 11 5122-4545 o escribir a consultas@microjusticiaargentina.org

podés hacerlo por WhatsApp al 11 5122-4545 o escribir a consultas@microjusticiaargentina.org La Organización Afrodescendiente para la Formación y Asistencia Jurídica (OAFRO) tiene cuenta en Instagram. Quienes deseen contactarse pueden hacerlo por mail a: oafro.arg@gmail.com

