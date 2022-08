Tiene 15 años y escribió una conmovedora carta mientras espera ser adoptada: “Mi sueño es tener una mamá y un papá”

Luisana tiene 15 años y vive en un hogar de la provincia de Buenos Aires. Llegó allí, como muchas niñas, niños y adolescentes que deben ser separados de sus familias de origen, tras sufrir vulneraciones a sus derechos más elementales.

Aunque durante un tiempo se intentó revincular a Luisana (su nombre fue cambiado para preservar su identidad) con sus abuelos y con una tía, finalmente se declaró su situación de adoptabilidad. Hace ya dos años que está esperando una familia. “Mi sueño es tener un mamá y un papá que me quieran y me cuiden, que sean buenos conmigo y sepan darme cariño. Si tienen otros hijos, mejor, ya que me gustaría tener hermanos”, dice la adolescente en una conmovedora carta que escribió para contar su historia.

Este es el texto completo (su nombre y el lugar donde vive fueron borrados para preservar su identidad):

.

Como aún no se pudo encontrar una familia para Luisana, se lanzó una convocatoria pública, es decir, un llamado abierto a toda la comunidad al que puede presentarse cualquier persona sin necesidad de que esté inscripta previamente en un registro de adopción.

Se trata de una herramienta de la que disponen los juzgados para darle respuesta a las infancias y adolescencias que desde hace más tiempo esperan en los hogares. En muchos casos son preadolescentes, adolescentes o forman parte de grupos numerosos de hermanos, y en los registros de postulantes a guarda adoptiva no se encuentran candidatos para ellos. Las convocatorias son su última oportunidad para encontrar una familia.

¿Por qué ocurre esto? Los datos hablan por sí solos: de las 2430 personas y parejas que hay actualmente inscriptas para adoptar en el país, el 87% de ellas están dispuestas a ahijar a niñas y niños de hasta 3 años, mientras que menos del 1% (apenas cinco legajos del total) recibirían a adolescentes de 15, como Luisana.

Cómo postularse

Quienes consideren que pueden conformar con Luisana la familia que espera, pueden contactarse con el Juzgado de Familia N°5 del Departamento Judicial de La Plata escribiendo a juzfam5-lp@jusbuenosaires.gov.ar

Otra opción es comunicarse con el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción enviando un mail a regcentraladopcion@scba.gov.ar o completar un formulario haciendo click aquí. El número de referencia de la convocatoria es 19088.

Más información

La adopción es una institución que nació para garantizar el derecho fundamental de todas las niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia. Aquí podes encontrar algunas preguntas frecuentes. Además, en la web de la Dnrua hay una guía sobre la adopción en la Argentina, servicios en línea y datos sobre charlas informativas mensuales.