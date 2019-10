María Ayuso SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de octubre de 2019 • 08:00

En 2015, cuando se hizo su primera mamografía, a Natalia Martínez (44) le descubrieron cáncer de mama. "Nunca tuve un síntoma, una molestia, nada. El médico vio los estudios y me derivó a la mastóloga. Yo no sabía ni lo que era. Pasar de un chequeo de rutina a que te digan que está todo mal, es muy fuerte", recuerda la mujer, que vive en Bahía Blanca y tiene un instituto de enseñanza de estética.

Cada 19 de octubre se conmemora en todo el mundo Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En la Argentina, se detectan alrededor de 20.000 casos por año, un promedio de dos nuevos por hora, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Argentina de Mastología (SAM). "Sin embargo, se estima que entre el 80 y el 90 % de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama se curararán dependiendo del tamaño del tumor", resalta Gustavo Cortese, jefe de Patología Mamaria del Hospital de Clínicas. Por esta razón, la detección temprana es la forma de prevención más importante.

En el caso de Natalia, cuando arrancó la batería de estudios esperaba que le dijeran "hay una equivocación, con unas pastillitas vas a estar bien". Pero la mama izquierda estaba completamente comprometida. En la derecha, tenía un nódulo que resultó ser benigno: "Aunque me dijeron que podía conservarla, yo decidí, a modo de prevención, sacarme las dos", sostiene.

Le hicieron una mastectomía bilateral y, cuando se vio al espejo después de la cirugía, se sintió "mutilada". "Me habían sacado lo que más me gustaba de mi cuerpo: yo amaba mis lolas. Esa no era yo", confiesa. Durante casi dos años, no se sacó el corpiño ni para dormir. "Mis pezones ya no estaban y veía esas cicatrices tan grandes. Me sentía herida y a la vez agradecida porque estaba curada. Era una mezcla de emociones, aunque sabía que lo importante era que estaba sana", subraya.

Natalia Martínez: "Quise ponerle color al dolor y fue algo mágico". Crédito: Bianca Moli 01:09

Dice que la sanó el amor de quienes la acompañaron en ese arduo camino: su familia, amigos, los profesionales médicos y su equipo de trabajo.

Se puso implantes y pensó en tatuarse las areolas de los pezones, pero no le convencía la idea. Emoticones, dos escudos de Boca, unas canillas, fueron algunas de las opciones que, con humor, barajaba.

Hace unos meses, conoció al equipo de Mandinga Tattoo, quienes tatúan areolas de forma gratuita a mujeres que tuvieron cáncer de mamá. La semana pasada, llegaron a las 1000 beneficiadas por esta iniciativa.

Natalia Martínez (44), con sus tatuajes de flores Crédito: Fernando Gutiérrez

"Un día, hablando con mi psicóloga salió la posibilidad de tatuarme flores en las cicatrices, porque cuando estaba enferma se me dio por las plantas. Ahí fue cuando dije: quiero ponerle color al dolor", detalla Natalia. Ya tatuada, frente al espejo, volvió a llorar, pero de alegría. "Cuando Belén, la tatuadora de Mandinga, terminó y me vi, me encantó. ¡Sentí un alivio! Era lo que me faltaba para cerrar lo que me pasó. Me cambió la vida. Las cicatrices siguen estando, pero las veo de forma diferente. Es algo mágico", concluye.

Campañas y propuestas para este mes

Un derecho fundamental: Las organizaciones abocadas a la salud y las ONG oncológicas en todo el mundo, coinciden en que la detección temprana es vital para el tratamiento eficaz del cáncer de mama. Sin embargo, en la Argentina, cuatro de cada 10 mujeres no se hacen la mamografía anual, de acuerdo a una encuesta a nivel nacional realizada por Fundación Avon. La mayoría de ellas, lo adjudica a "la falta de tiempo"."La situación de inequidad existente limita el tiempo que las mujeres destinan al cuidad de su salid, postergando los chequeos preventivos en la lista de prioridades", describe Florencia Yanuzzio, directora ejecutiva de la Fundación Avon. Por eso, este año lanzaron la campaña #CHEQUEÁTUSPECHOS para promover el derechos de las mujeres de tener el tiempo para cuidar su salud mamaria y visibilizar la problemática.

Fundación Avon: el mamógrafo móvil de Fundación Avon estará en San Martín, Buenos Aires, desde el 28/10 al 1/11. Para solicitar turno se puede llamar a los centros de salud locales o al 147. Cupos limitados.

Hospital Británico: en el marco de su campaña "Por mí, por vos, por todos", realizará durante octubre mamografías gratuitas para aquellas mujeres entre 40 y 70 años que no cuenten con cobertura médica, en el Hospital Británico Central, Barracas, y sus Centros Médicos de Microcentro, Vicente López y Lomas de Zamora. Para aquellos casos en los que se encuentre alguna anomalía, se realizará una consulta sin cargo con un médico mastólogo quien orientará a la paciente sobre los pasos a seguir y los centros de atención donde realizar el correspondiente seguimiento. Se puede solicitar turno llamando al 4309-6400 de lunes a viernes de 8 a 20.

Charlas con mujeres : Hoy sábado 19 de octubre, de 11 a 19, en los Bosques de Palermo, Issue junto a la Fundación para la Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer (FUCA), invitan a todos aquellos que, directa o indirectamente, estén vinculados con esta enfermedad, que la hayan superado o que simplemente quieran conocer y aprender más sobre el tema, a participar de actividades, charlas y experiencias. Habrá un espacio donde mujeres que lograron superar la enfermedad estarán presentes para recibir y conversar con todos aquellos que lo deseen.

: Hoy sábado 19 de octubre, de 11 a 19, en los Bosques de Palermo, Issue junto a la Fundación para la Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer (FUCA), invitan a todos aquellos que, directa o indirectamente, estén vinculados con esta enfermedad, que la hayan superado o que simplemente quieran conocer y aprender más sobre el tema, a participar de actividades, charlas y experiencias. Habrá un espacio donde mujeres que lograron superar la enfermedad estarán presentes para recibir y conversar con todos aquellos que lo deseen. Camisetas con conciencia: El Club Atlético All Boys se suma a la campaña de concientización para prevenir la enfermedad. En los partidos que dispute en octubre, lucirá una camiseta con un cintillo rosa estampado sobre el escudo. Además, lanzó una spot institucional para concientizar sobre la importancia de la prevención en el tratamiento y cura del cáncer de mama, protagonizado por Maia Hiquis (futbolista de la cuarta división del Futsal femenino de All Boys e integrante de la Selección Argentina del Futsal femenino Sub 20). Se realizarán varias acciones bajo el hashtag #PrevenirEsCurar.

El Club Atlético All Boys se suma a la campaña de concientización para prevenir la enfermedad. En los partidos que dispute en octubre, lucirá una camiseta con un cintillo rosa estampado sobre el escudo. Además, lanzó una spot institucional para concientizar sobre la importancia de la prevención en el tratamiento y cura del cáncer de mama, protagonizado por Maia Hiquis (futbolista de la cuarta división del Futsal femenino de All Boys e integrante de la Selección Argentina del Futsal femenino Sub 20). Se realizarán varias acciones bajo el hashtag #PrevenirEsCurar. Muestra de fotos en Mandinga Tatoo: el próximo 2 de noviembre y por segundo año consecutivo, Mandinga serán sede de la Noche de los Museos, donde presentarán la muestra "Indelebles", con retratos de mujeres que tuvieron cáncer de mama y se tatuaron en su local.

Fotos: Fernando Gutiérrez