Varones violentos en recuperación: “Le infundía miedo solo con la mirada y estuve a nada de pegarle”

Carlos Basile se sentía al borde del precipicio cuando en 2017 su psiquiatra le habló de un grupo de varones que se reunían en el Hospital Teodoro Álvarez. “Estuve a nada de terminar mal”, reconoce.

Cuando habla de “terminar mal” se refiere a golpear a su pareja, la madre de sus dos hijos. Dice que al principio era todo perfecto. Aunque había tenido problemas en su relación anterior, se convencía de que el problema había sido su expareja. Hasta que las situaciones empezaron a repetirse.

“Nunca llegué a golpear a nadie, pero por ahí el daño que les hacía era peor. Infundía miedo solo con la mirada. Mi exmujer llegó a decírmelo. Estuve a nada de dar el primer golpe”, admite Basile en el living de su casa de Haedo.

Basile es remisero, cumplió 46 años y tiene muy presente algunas de las frases que más de una vez dijo: “Mirá cómo estas vestida”, “¿Para qué te pintás?”, “¿A dónde vas?”, “Sos una porquería”, “Estás todo el día al pedo”. Todas estas “frases hirientes” y “maltratos” que, asume, con el tiempo van empeorando. “Porque vienen las contestaciones y la cosa escala. Cuando te querés dar cuenta, empieza a haber empujones. Y te encontrás ejerciendo presión con el manejo de la plata. Esto último perturba mucho cuando hay alguien que no trabaja y no tiene la posibilidad de irse”, reflexiona.

Un varón violento “egresado” de un grupo de asistencia

La mirada crítica con la que Basile examina su pasado es el resultado de su paso por el grupo para hombres que ejercen violencia hacia la pareja que funciona en el Hospital Teodoro Alvarez, en el barrio porteño de Flores. “Haber pasado por ahí me ayudó a cambiar la mirada. Hasta ese momento, la mujer era, para mí, un objeto, para que limpie, incluso para el sexo”, se expone.

El grupo, asegura, lo ayudó mucho, pero sobre todo escuchar a los profesionales cada semana durante dos años y medio: “Me dieron herramientas que no tenía, información que me faltaba”, asegura Basile.

El psicólogo Aníbal Muzzín es el encargado de coordinar el grupo del Hospital Álvarez junto a la trabajadora social Amalia Barcan –jefa del Servicio Social de la institución– y a la psicóloga social Alicia Carpossi. Es un espacio psicosocioeducativo con cupo para 10 varones que funciona una vez por semana. Las dinámicas son grupales y se complementan con entrevistas individuales. Cada encuentro dura noventa minutos.

La mayoría de los asistentes fueron denunciados por violencia de género y llegan derivados por la Justicia. A veces van porque sus parejas lo pusieron como condición para continuar la relación. Y unos pocos llegan voluntariamente. “El primer desafío es que dejen atrás la negación”, explica Muzzín, que también coordina la Red de Equipos de Trabajo y Estudio en Masculinidades (Retem), que nuclea a más de 50 profesionales. Y agrega: “Al principio es frecuente escuchar cosas como ‘yo no debería estar acá, la que tiene que ir a un grupo es ella’ o cosas por el estilo”.

Como existen diferentes tipos de violencia (por ejemplo, física, psicológica, económica, emocional y sexual, entre muchas otras) y hay perfiles muy diversos de agresores, el grupo del Hospital Álvarez posee criterios de exclusión: no pueden asistir quienes posean un alto índice de psicopatía, los ofensores y agresores sexuales, las personas con trastornos psiquiátricos o neurológicos significativos, quienes tengan un perfil antisocial y quienes tengan un consumo problemático de sustancias.

¿La violencia puede desaprenderse?

Muzzín está convencido de que cuando la persona que la ejerce tiene la capacidad suficiente para responsabilizarse, la violencia como forma de vinculación puede desarmarse . Y que estos dispositivos son clave para lograrlo. “La violencia puede desaprenderse. Por supuesto, es fundamental el grado de compromiso de cada hombre. Cuando se comprometen con el espacio y logran hacerse responsables, pueden encarar, incluso, algún tipo de reparación con respecto a lo que hicieron”, considera el especialista.

El del Hospital Álvarez no es, lógicamente, el único grupo de estas características, pero sí uno entre muy pocos. En nuestro país existen 104 espacios de atención a varones que han ejercido violencia, según el Mapa Federal de Experiencias con Varones y Masculinidades en Argentina que arma el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto al Instituto de Masculinidades y Cambio Social y a la Iniciativa Spotlight.

La cifra suena insuficiente si se contrasta, por ejemplo, con los 113.340 pedidos de auxilio por cuestiones de violencia que recibió la línea 144 a lo largo de 2021.

“En los últimos años se viene trabajando mucho en espacios de reflexión sobre nuevas masculinidades. Hacen foco en la prevención, pero no en la asistencia y en la psicoeducación. No se ve una política concreta que fomente la creación de dispositivos con esta finalidad”, expresa Muzzín, quien los considera decisivos para evitar que lo que comienza con un grito o un insulto, se transforme en actos más graves y peligrosos, que no siempre se denuncian.

En ese sentido, de los 246 femicidios contabilizados en todo 2021 en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en al menos 123 se habían registrado hechos previos de violencia. Mientras que en 84 de los casos restantes, se desconoce este dato.

“Querés saber de dónde viene toda esa mugre”

Basile jamás fue denunciado por violencia. Todavía recuerda el fuego en el pecho cuando ingresó al grupo del Hospital Álvarez. “Vivía en tensión permanente. Me vivía peleando con todo el mundo. Y así y todo, sentía que me estaba conteniendo. Que estaba a punto de explotar”, recuerda.

Sin embargo, era incapaz de asumir que estaba siendo violento. “Me creía un buen tipo. Dedicado a mis hijos, trabajador. Hasta que mi exsuegro me dijo: ‘Es verdad, sos un buen tipo. Pero todo lo que estás haciendo es de mal tipo’. Eso me dejó pensando”, agrega.

Por consejo de su hermana y de un amigo, fue a ver a una psiquiatra. A las pocas sesiones, la médica le sugirió que fuera al grupo del Hospital Álvarez y que no dejara de ir hasta que le dieran el alta. “Al principio iba, pero no hablaba. Escuchar me hacía bien porque me sentía reflejado en las cosas que se decían. Después me fui aflojando”, relata.

En ese proceso, empezó a indagar sobre el origen de su conducta. “Tarde o temprano querés saber de dónde viene toda esa mugre. Y pude ver que había crecido en una familia muy machista y donde la violencia estaba naturalizada. A mí, mi papá nunca me pegó, pero su papá lo vivía cagando a palos. Y a mi mamá, cuando tenía algún problema, la hacían arrodillarse sobre maíz. Entonces vas creciendo y tomás como normales cosas que claramente no lo eran”, reflexiona.

Desde que pudo comprenderlo y hacerse de otras herramientas para vincularse con quienes lo rodean, asegura, apuesta por otro tipo de crianza con sus hijos: “Lo malo de cambiar el chip, es que sos consciente de que el machismo está en todos lados. La obsesión por que los varones ganen todo el tiempo, los abusos de poder. Hay varones que se saben machistas y no tienen interés por cambiar. Es frustrante por momentos”.

Dos años y medio más tarde, los coordinadores del grupo consideraron que Basile ya tenía las herramientas necesarias para seguir adelante sin el apoyo del espacio. Continúa en pareja y, según expresa, sigue capacitándose y asistiendo a cuanto curso puede. “Con mi mujer sigo discutiendo como todo el mundo, pero tenemos otras herramientas. Hoy me puede decir cualquier cosa. Puede enojarse porque dejo el piso sucio o dejé la ropa tirada, pero está tranquila de que aquel Carlos violento no existe más”, concluye.

Las múltiples formas de la violencia

En su trabajo titulado ”Programa del Grupo psico socio educativo para hombres que ejercen violencia hacia la pareja”, Muzzín enumera una serie de comportamientos que suelen darse en los varones violentos, ilustrados con ejemplos de participantes. A continuación, compartimos algunos de ellos.

Generalización excesiva:

“Se puso una minifalda para ir hacer las compras y pensé que se quería levantar al cajero del súper, todas las minas son iguales de atorrantas”.

Conclusión arbitraria:

“Como no llegaba al horario de siempre y no me atendió el celular, ni tampoco me respondía los mensajes, pensé que se estaba encamando con otro tipo”.

Definiciones rígidas de masculinidad y feminidad:

“Siempre se dedicó a la casa y a los chicos, ahora se le da por estudiar y yo la apoyo. Se junta con compañeros para hacer trabajos prácticos, y si bien no me gusta, la dejo ir”.

Minimización:

“Solo la tomé de los hombros para frenarla y se fue sola para atrás. Después apareció al otro día diciendo que se tuvo que dar siete puntos en la cabeza por mi culpa... yo no vi sangre, está loca, yo no le hice nada”.

Justificación:

“Estaba sentado a la mesa y del otro lado ella pasa y empuja la mesa con la cadera, apretándome contra la pared. Me levanté y la agarré del cuello. Le dije que jamás volviera a hacerme algo así. Usted se imagina, ¿qué hubiera hecho si lo empujan y lo aprietan contra la pared?”.

Externalización de la culpa:

“No le hace bien la psicóloga a la que va, ella está mal, necesita un psiquiatra que la medique para tranquilizarla”.

“Es la madre de ella que me vuelve loco. Vive con nosotros desde hace un año y me saca de quicio. Si me insulta en la cara, como no iba a reaccionar”.

Ceguera selectiva:

“Al final de las vacaciones discutimos, nos metimos en el auto y volvimos a casa, me fui a hacer las compras, y cuando volví, se habían ido, mi esposa y mis dos hijos. Yo no entendía nada... (se refugiaron por varios días en la casa de un familiar a 900 km de distancia)”.

