La inteligencia artificial no es ajena a lo que sucede en la Argentina. Por la cantidad de data que recopila de la gente que la consulta acerca de hechos pasados, recientes y futuros, seguramente se encuentre con el cierre de campaña electoral más sombrío de los últimos tiempos en nuestro país. Con una inflación que no frena, un mercado sin precios, controles a un dólar que está desbocado, hechos delictivos diarios y el terrible asesinato de una pequeña de 11 años en Lanús Oeste, que bien podría haber sucedido en cualquier otro rincón del conurbano bonaerense y que algunos miserables intentaron utilizar políticamente como si se tratara de un botín de guerra en el medio de la disputa de votos que justamente ejercen personas reales, con problemas reales, que nunca son solucionados por los mismos políticos que piden su voto como si todo se tratara de una realidad paralela.

Esta columna hoy cede su espacio para la reflexión, ante tantas preguntas y tan pocas respuestas. Una especie de largo minuto de silencio en solidaridad con los más de 45 millones de argentinos que merecen vivir en un país normal.

-

-

-

-

-

A quienes el espacio en blanco les sirvió para meditar su voto, genial. Porque lo mejor que se puede hacer en estos momentos, es ejercer el derecho constitucional a expresar nuestra voluntad en las urnas. No hay nada mas revolucionario que votar. No hay nada mas alejado de la realidad que castigar con la abstención, porque si no terminan definiendo nuestro futuro los conocidos de siempre. El próximo domingo le preguntaremos al ChatGPT si alguna de las encuestas estuvo cerca del humor social.

Rodrigo Figueroa Reyes