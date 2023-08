escuchar

La inteligencia artificial aún no sabe si fue Antonella o Leo Messi el que le hizo unas preguntas esta semana. Lo que sí puede confirmar es que desde el domicilio del astro argentino se conectó uno, o ambos, y que mantuvieron una conversación acerca de la realidad actual del país. El ChatGPT se quedó sorprendido con la claridad con que definió el futuro de la Argentina ante el cambio de gobierno. A continuación, el supuesto diálogo que mantuvieron.

-Hola, ¿hay alguien ahí?

-Sí claro, soy como el sol: aunque no me veas, siempre estoy.

-Pero mirá que gracioso resultaste ser. Te quería preguntar algunas cosas que no puedo plantear en las redes sociales porque si no me van a saltar encima millones de personas.

-¿Millones de personas? Entonces sos muy famoso. Y además veo que estás conectado desde Miami. Me podrías decir tu nombre por lo menos.

-¿Por qué famoso y no famosa? Y otra cosa: la gracia de charlar con una máquina es que puedo mantener el anonimato. Así que, por favor, mantengamos lo que vayamos a hablar en absoluta reserva.

-Cuanto suspenso. Te voy a tratar en castellano neutro, para mantener cierta distancia y de paso no revelar el género. ¿Tienes hijos?

-Yo te voy a contestar en plural, para marearte. Efectivamente, en esta casa hay tres chicos que van al colegio, nos acabamos de mudar a Miami, luego de vivir en Barcelona y en París. Estamos felices con esta nueva vida rodeados de catalanes, latinoamericanos, americanos e ingleses.

-¿Antonella o Leo?

-¿Horacio o Patricia?

-Ah bueno, pusiste quinta. Vamos por ahí entonces. Las encuestas decían que arrasaba Javier Milei y sus candidatos no pasan de los dos puntos en cada elección. Hasta hace dos minutos Patricia ganaba caminando y de golpe el pelado empezó a sumar más amigos que Roberto Carlos. Cuando todo el peronismo parecía encolumnarse detrás de Sergio Massa apareció Grabois. Y si a eso le agregás que en cada provincia ganó el candidato contrario a lo que decían las encuestas, estamos ante un panorama confuso.

-Argentina debería intentar ser menos espectacular y dedicarse un par de años a ser normal. Con eso alcanza.

-A ver… expláyate un poco mas.

-Llevamos casi toda la vida afuera así que vemos el problema de nuestro país con mucha claridad: la Argentina cree que con el talento alcanza y sobra, pero no. Lo mejor que puede hacer es agachar la cabeza y seguir la estrategia del Inter de Miami. Un equipo que iba último cómodo en la tabla, que no le ganaba a nadie, y que con un poco de orden ahora puede aspirar a algo.

-Orden, método, disciplina, humildad. Cuatro palabras que no definen particularmente al ser argentino. Sí la habilidad, innata en ustedes. Como la tuya o la de tu marido, porque todavía no sé con quién hablo. Pero con el talento solo no alcanza.

-Más a nuestro favor acerca de la estrategia del Inter de Miami. Contrata a Leo Messi que se caracteriza por el inmenso talento pero también por tener una conducta intachable. Cumplió 36 años, tiene la experiencia de una persona de 60 y la agilidad de un chico de 25.

-Es la Argentina que todos querrían ver.

-Si Messi fuera un país, tendría un 3 por ciento de inflación anual, habría pleno empleo, los piqueteros serían emprendedores tecnológicos, la gente no viviría estresada, a los gritos y, en lugar de robar a cuatro manos, donarían parte de sus sueldos para obras benéficas.

-Por eso fue tan resistido durante años. Demasiado aburrido para un país delirante y autodestructivo como Argentina.

-Por eso lo perdonaron cuando ganó la Copa del Mundo. Recién ahí los argentinos lo creyeron merecedor de ser argentino.

-¿Qué ironía no? Hace años que lo veneraban en todo el planeta y era resistido en el lugar que lo vio nacer.

-Por eso insisto con la doctrina del Inter de Miami: aceptar que el país está ultimo en la tabla, que debe entrenar duro, encontrar una idea de juego, transformarse en un equipo aceptable y recién ahí, aspirar a pelear algún campeonato.

-La Selección de fútbol es campeona del mundo. El país es la MLS.

-Peor aún. La MLS es millonaria y nosotros no tenemos ni un dólar en el Banco Central.

-Bueno, ya que estamos en confianza, dime la verdad: ¿Sos Leo o Antonella?

-Soy Jorge. Saludos al Chiqui Tapia.

Rodrigo Figueroa Reyes