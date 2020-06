La nieta del Picasso vende obras del malagueño valuadas en medio millón de dólares

El (perverso) mundo de Picasso

"Vender el arte de mi abuelo es una forma de ayudarme a sanar", había dicho hace cinco años Marina Picasso, nieta del artista malagueño, cuando subastó varias cerámicas heredadas. Según relató entonces a The Guardian, con su hermano crecieron en la pobreza, y su padre tenía que rogarle a su abuelo por dinero. "Rara vez veían a Picasso y tenían que esperar durante horas en el portón para ser recibidos", aseguró, y adelantó que ella pensaba desprenderse de más obras para financiar actividades de caridad. Hasta el 18 se rematarán en Sotheby's unas sesenta piezas de su colección, algunas valuadas en casi medio millón de dólares.

"Frozen Songs", paisajes helados y reflexiones sobre el medio ambiente en una obra de danza contemporánea

Danza // por Constanza Bertolini

Coreografías climáticas en Frozen songs

¡Si sabrá la noruega Ina Christel Johannessen de hielo! En un paisaje glaciar, recreado con bolsas de polietileno, que evoluciona hacia un temporal digital de rayos y centellas, la relación entre el hombre y la naturaleza queda de manifiesto en esta obra reflexiva sobre el cambio climático. La coreógrafa, reconocida en el panorama de las artes contemporáneas escandinavas, parte de un dúo y lleva a escena a toda su compañía Zero Visibility Corp en Frozen Songs . Canciones chirriantes que hablan de fragilidad, supervivencia y también esperanza. Grabada en Francia, estará disponible hasta el 17 de este mes. En www.arte.tv

Lecturas // por Daniel Gigena

Para comerte mejor, un libro fantástico

Este volumen de cuentos permite conocer la obra de Giovanna Rivero, escritora boliviana residente en Estados Unidos, considerada uno de "los secretos mejor guardados de la literatura de América Latina". De a poco, su escritura irresistible y audaz comienza a trascender entre los lectores locales. Doce relatos protagonizados por enamorados zombis, hadas siniestras, animales que hacen justicia por dentellada propia y seres posapocalípticos componen un banquete de literatura fantástica, con ingredientes de terror y ciencia ficción. Otra editorial argentina (Marciana) acaba de lanzar de la autora Tierra fresca de su tumba . Edita Final Abierto.

Mi vecino Tororo, una joya de la animación

Una película // por Marcelo Stiletano

Esa joya llamada Mi vecino Totoro

En la cumbre de la perfección del arte animado del maestro japonés Hayao Miyazaki, es también para muchos la mejor película de dibujos animados jamás realizada. Una historia que nos lleva de viaje a un mundo fantástico que aparece por detrás de la realidad. Quienes viven esa experiencia son chicos que tienen a su madre internada por una enfermedad. El contacto con ese lugar de ensueño alivia sus penas y a través de ese consuelo se abre una puerta para el descubrimiento y la aventura. Para ver una y otra vez en familia sin perder jamás el asombro, y de paso entrar desde allí al resto de la extraordinaria obra de Miyazaki. Disponible en Netflix.

La mezzosoprano Joyce DeDonatto y un repertorio francés, por streaming

Música cásica // por Pablo Gianera

Todo le queda bien a Joyce DiDonato

No hay prácticamente ningún repertorio que no le siente bien a la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato. Con todo, hay preferencias y ella misma las manifestó en una entrevista con LA NACION, hace unos años: "Cantar música francesa me gusta más que cualquier otra cosa". Nada mejor que escucharla, entonces, en "Les nuits d'été", de Hector Berlioz. El programa en la Elbphilharmonie de Hamburgo , en las manos del infalible director de orquesta Antonio Pappano, se completa con la colosal "Sinfonía Alpina", de Richard Strauss.

Una serie // por Dolores Graña

Un plan perfecto para ver en familia

En una extraña, pero muy efectiva mezcla de comedia costumbrista y policial sobrenatural, la ficción española Estoy vivo cuenta la historia del inspector Vargas, que muere intentando atrapar a un asesino serial llamado el Carnicero. Y cuando no lo logra, vuelve a la Tierra en el cuerpo de otro inspector (Javier Gutiérrez), para terminar el trabajo, a instancias de La Pasarela, un "mundo de tránsito" que quiere rectificar el error cometido. Para ello, le provee la capacidad de regenerarse a un ayudante aparatoso y adorable (El Enlace, Alejo Sauras), pero todo lo que quiere es recuperar a su familia. Amazon Prime Video y Europa Europa.

"Fefa es así", una saga ilustrada que tiene sus fans

Un libro para chicos // por Natalia Blanc

Fefa, para los más chicos

La colección Fefa es así, de María Teresa Andruetto e Istvansch, forma parte del catálogo de Planeta Lector y es ideal para los lectores más chicos. Está integrada por cuatro libros; cada uno trae dos historias: "Nos encontramos" y "Devolvémelo" ; "Caballito al viento" y "Viento sur" ; "Papá y una vaca"; y "Sacá la lengua" y "Un par de alitas". Todos cuentan de manera divertida una pequeña aventura (o travesura) de Fefa, una nena inquieta, curiosa y charlatana. Para los fanáticos del personaje, los libros traen sorpresa: una Fefa para recortar y hacer un móvil y seis etiquetas ilustradas por Istvansch. Planeta

Tecnología // por Ariel Torres

¿Quién anda ahí, metido en mi wifi?

¿Querés saber quiénes están conectados a tu red wifi? La app ideal para eso es Fing, disponible para Android, iPhone y computadoras personales, que no solo te muestra una lista de los equipos que están usando tu conexión, sino que además ofrece un medidor de ancho de banda (lo que normalmente denominamos velocidad) y un informe de los problemas de conexión reportados en la región. Es una conocida aplicación de los expertos en redes que también está disponible en tu teléfono. Acordate: el ancho de banda se comparte, y si hay muchas personas usando el wifi la velocidad puede verse seriamente afectada.google play y appstore

Un disco // por Humphrey Inzillo

Un viaje hacia una cultura ancestral

Ema Cuñeri, reconocida cantora, embajadora del pueblo qom, además de gestora cultural, actriz y docente, junto al percusionista y productor correntino Uli Gómez, acaba de lanzar Camino /Q'AEC , un álbum conceptual editado por el sello Mamboretá, que en poco más de 20 minutos propone un viaje al universo de esa cultura ancestral. Hay cantos tradicionales y composiciones contemporáneas, con instrumentos originarios del resto del continente (como los tambores batá o el berimbau), con un sentido tan didáctico como artístico, que resume la cosmovisión qom. Disponible en Bandacamp y Youtube.

Una receta // por Juliana López May (Ohlalá)

Cintas con salsa de portobello para 4 personas

¿Qué llevan? 1 cebolla, 1 diente de ajo, aceite de oliva, 500 g de cintas, 250 g de champiñones, 250 g de hongos portobello, 150 g de hongos de pino secos, 1 taza de vino blanco, sal y pimienta.¿Cómo se hacen?Cortar la cebolla y el diente de ajo y dorar en una sartén con aceite de oliva. Agregar los champiñones y los portobellos cortados en cuatro y sumar los hongos secos previamente hidratados un minuto en un bol con agua caliente. Desglasar (recuperar el fondo de cocción) con vino blanco, dejar consumir el alcohol, salpimentar y servir con la pasta.