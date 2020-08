10 clics: streaming + arte + música clásica + libros + teatro en pantalla + etc.

Obra del artista Nicolás García Uriburu

ARTE EN CASA Por Celina Chatruc

García Uriburu, para grandes y chicos

Con un concierto virtual, Colección Amalita inauguró ayer una muestra virtual dedicada a Nicolás García Uriburu. Forma parte del ciclo "Explorando la colección", en el cual se investiga y se exhibe una obra del acervo legado por Amalita Fortabat en diálogo con la producción de un artista contemporáneo invitado. En este caso, un video realizado por el artista Valentín Demarco, curado por Joaquín Aras, disponible en el sitio del museo y en Instagram. La programación online incluye también el taller infantil "Mis pasajes", que se realizará el sábado a las 18 por Zoom, gratis con inscripción previa en cursos@coleccionfortabat.org.ar

LECTURAS Por Daniel Gigena

A la hora en que algo se desploma

Una antología a beneficio de comedores y merenderos de Chaco

Esta antología digital es otra de las acciones solidarias nacidas durante la cuarentena y reúne textos de ficción y no ficción, poemas y fotografías de 16 autores nacidos o residentes en Chaco. Las ganancias por la venta se destinan a comedores, merenderos y un centro de detención de mujeres del área de Gran Resistencia, donde se halla uno de los focos de contagios más altos de Covid-19 del nordeste. "No hay desastre que no nos haya rozado antes/ en forma de tristeza, pero si no es nuestra tristeza seguimos adelante,/ como si no nos hubiera pasado así de cerca. Ay de la ingenuidad", se lee en un poema de Claudia Masin. Por aportes de $250 a $1000 se obtiene esta obra para guardar en la biblioteca virtual. Pedidos en Instagram y por mail a algosedesploma@gmail.com

UNA SERIE por Natalia Trzenko

Más que un movimiento artístico

Escena de la serie alemana sobre la Bauhaus

La serie alemana Bauhaus retrata el nacimiento de ese movimiento artístico a través de la mirada de una joven estudiante que en 1919 se inscribe en esa escuela dónde conoce a su más célebre director y creador: Walter Gropius (August Diehl). Con la promesa de ser parte del movimiento empeñado en modernizar la sociedad alemana de la república de Weimar, la joven Dörte (Anna Maria Mühe) hará lo posible por dejar atrás su conservadora educación y por mantener su visión artística más allá de la influencia de Gropius, su maestro y amante. Disponible en HBO Go.

TEATRO EN PANTALLA Por Alejandro Cruz

El Dr. Freud irrumpe en plena pandemia

Herr Professor Freud, de Pablo Zunino, por streaming

Durante ocho temporadas el actor, director, dramaturgo y psicólogo Pablo Zunino hizo del Dr Lacan un éxito en continuado que se presentó en el teatro La Comedia. Bien, el domingo, a las 20, ahora será Freud. En verdad, estrena Herr Professor Freud, una comedia por streaming que dice ser apta para analistas, pacientes y "civiles". El personaje en cuestión afirma ser el padre del psicoanálisis. "¿Por qué si ustedes creen en el terraplanismo o descreen de las vacunas no pueden considerar que soy Freud revivido en plena pandemia?", dice el que dice ser Sigmund. A la sesión (o la función) se accede por Plateanet

UN LIBRO PARA CHICOS Por Natalia Blanc

¡A jugar con el arte!, de Elena Luchetti y Sofia Eugeni

Actvidades para los chicos artistas

Una selección de obras de arte, como los cuadros Los jugadores de cartas, de Cézanne, y Mujer con perro, de Fragonard, son los disparadores de una serie de consignas creativas para encarar en el tiempo libre en casa. Imaginar diálogos para una historieta, inventar personajes con atuendos de época, escribir un cuento a partir de una escena y hasta animarse a hacer una obra propia o intervenir una famosa son algunas de las propuestas de este libro para chicos y chicas de 8 o 9 años en adelante. Trae también juegos y un anexo con stickers, fichas y barajas para recortar. El Ateneo.

UN SHOW POR STREAMING // Por Humphrey Inzillo

Cata Raybaud, con invitadas de lujo

Músicas de raíz del continente con toques electrónicos

El plan de Cata Raybaud para este concierto es tan sencillo como ambicioso: recorrer canciones de sus tres discos, compartir algunas compuestas en confinamiento, versionar otras de artistas admirados y colaborar, a la distancia, con la argentina Silvina Moreno, la uruguaya Ana Prada y la colombiana Marta Gomez. Tres invitadas de lujo que sintetizan (aunque no limitan) el universo creativo de Raybaud, una de las cantautoras más talentosas de su generación, que incursiona en músicas de raíz del continente y las combina con instrumentaciones sutiles y con precisos toques electrónicos. Intenten resistirse al encanto de su último single, el valsecito "Luna de noviembre", y verán que es imposible. Este sábado, a las 20. Entradas a la gorra.

MÚSICA CLÁSICA Por Pablo Gianera

La hora del Festival de Edimburgo

Beethoven en las manos de Paul Lewis

El Festival Internacional de Edimburgo inició hace pocos días la que será, como en casi todos los festivales del mundo, su edición más intrincada. Con todo, la programación, hasta el 28 de este mes, es variadísima. Entre esas posibilidades, hay dos a las que vale la pena prestarles atención. Por un lado, la obra para viola de la compositora británica Sally Beamish; por el otro, el Segundo concierto para piano de Beethoven en las manos de Paul Lewis. Las transmisiones se pueden seguir, además de en la página del festival, en su canal de YouTube.

TECNOLOGÍA Por Ariel Torres

Robots en la pantalla de tu computadora

Un software para diseñar y construir robots

Si te gusta construir robots, con este software vas a pasarte horas. Se llama Webots y es una plataforma de código fuente abierto para simular toda clase de autómatas. Viene con una gran cantidad de muestras (como el BB-8 de la Guerra de las Galaxias que se ve en la imagen), excelente documentación (aunque en inglés) y la posibilidad de crear diseños propios a partir de componentes básicos (actuadores, sensores, etcétera). Webots fue creado por el Laboratorio de Microinformática del Instituto Federal de Tecnología de Suiza y tiene una versión gratis que puede descargarse de la web para Windows, Mac y Linux.

BALLET Por Constanza Bertolini

La construcción de un archivo para la danza

Mercedes Quintana en una imagen de la Historia General de la Danza en la Argentina

Con el correr de los episodios, la Galería de Celebridades que el CAD comenzó a emitir durante la cuarentena va de a poco construyendo una suerte de archivo de la danza en YouTube. En muchos casos, el viaje en el tiempo puede ser largo y llegar a través de relatos y fotografías hasta más allá de un siglo de aquí, cuando el ballet empezaba a escribir su historia en Buenos Aires. La séptima entrega, que se verá mañana, a partir de las 20, estará dedicada a rescatar la figura de tres maestros Mercedes Quintana, Michel Borovsky y Margarita Wallmann, vinculados por décadas al Teatro Colón. "Una mirada al pasado, para comprender el futuro", invitan. En el Canal de YouTube del Consejo Argentino de la Danza

UNA RECETA Por Juliana López May (Ohlalá!)

Cous cous de coliflor

Un plato fácil para cuatro personas

¿Qué lleva?

3 flores de coliflor 2 tazas de aceitunas descarozadas1 taza de tomates secos hidratados50 g de almendras tostadas1 taza de hojas de perejil2 cdas. de alcaparras Jugo de 2 limones1 taza de aceite de oliva, sal y pimienta.

¿Cómo se hace?

Procesar el coliflor hasta que quede bien desintegrado. Colocarlo en un bol, agregar el resto de los ingredientes y salpimentar. Mezclar bien, condimentar con el jugo de limón y el aceite y servir.