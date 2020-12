Alta fidelidad. 22-12-1987: ¿Y ahora qué hacemos?

Los retratos de músicos pop contemporáneos a cargo de pintores son escasos, sus apariciones eventos excepcionales. Quizás porque la pintura también se ha vuelto escasa acaso cuando más la necesitamos: para fijar el torbellino de imágenes por el que estamos atravesados desde el momento en que despertamos. En 2007, antes de su participación en la Bienal de Venecia, Guillermo Kuitca había puesto en discusión este punto de vista. Decía que esperaba que la pintura no fijara nada en la danza narcótica de las imágenes digitales sino que, mejor, se acoplara a ese caos y se dejara llevar en él. Era julio cuando en su vidriera de Instagram el pintor Kuitca colgó un pequeño retrato de Rosario Bléfari hecho del dolor de haber perdido su voz y luminosa figura por un cáncer. Se entendió entonces como la pintura ponía en pausa la sucesión irrefrenable de imágenes, de fotos de Rosario cantando y actuando. Desconocemos si Kuitca guardará esa obra inspirada por la pérdida en la intimidad de su taller o si pasará a formar parte de su stock en el mercado del arte. Lo cierto es que en ese pequeño cuadro que Kuitca dejó espiar rodeado de sus propios materiales (la sangre, las vísceras de la obra) había también fijada una época, un momento de Buenos Aires. Aquel donde sobre los escenarios la performance devolvía la energía que la pintura estaba recobrando en obras salvajes, neo expresionistas.

Luca Prodan

Entonces había quienes pintaban cuadros en vivo. No utilizaban los materiales consagrados por el oficio sino lo que podían, lo que tenían a mano, lo que, como una snaphot digital de hoy, perseguía el instante. Estos pintores se habían puesto un nombre de banda como las que subían al escenario del Café Einstein: Grupo Loc-Son. Era el nombre de una pintura industrial y sintética. Los Loc-Son eran Rafael Bueno, Majo Okner y Guillermo Conte y una noche se pusieron a pintar mientras en el escenario tocaba Sumo. Ese grupo con un italiano que cantaba en inglés y que había llegado como de la nada comandando a una guerrilla rock casi amateur.

Para fines del año 1987, nos habíamos propuesto pasar el fin de año viendo el último concierto que Sumo anunciaba para Cemento. Así nos habíamos conocido con Willy y su hermano, los hermanos Madness de Villa Pueyrredón. Así nos habíamos conocido: viendo a Sumo. La experiencia más tremebunda de nuestra adolescencia, el torbellino que me había deseducado de la herencia musical de los 70 y que, sin saberlo, nos envolvía en un acto performático del que se desconocía el final. Por supuesto que no se trataba de ir a escuchar música, esto que hacíamos quizás fuera más parecido a presenciar en vivo el acto de pintura de un Jackson Pollock (a propósito, el apellido materno de Prodan) donde uno podría ser salpicado, una extensión del lienzo. Y entonces Sumo fue el primer acto de performance que ví asistiendo a la transformación misma del rock en otra cosa. El 22 de diciembre de 1987 caminábamos por la avenida Cabildo sin ninguna preocupación que dejar pasar el tiempo hasta que la historia se nos cruzó a la altura de la avenida Juramento. Uno que también iba a los recitales de Sumo nos dijo que alguien le había dicho que “Luca había muerto”. Nos pareció absurdo. Risible. Al mismo tiempo, casi, según se leyó el martes en un tweet de @rayovirtual, Vera Land entró a la redacción de la revista Cerdos & Peces (el kiosco de Pedro Goyena y Puán recibía solo una: la mía) y les dijo lo mismo a los periodistas Daniel Molina y María Moreno, también público de Sumo: Que Luca había muerto. Y así debieron de reproducirse escenas aisladas de la misma película cuyo director, taimado, dióse a la fuga en toda Buenos Aires.

En 2003, en mi disfraz de periodista cultural, ingresé a la Fundación Proa en la antesala de la inauguración de la muestra “Escenas de los 80” que buscaba recomponer aquel mundo sobre el que flotaba el retrato de Rosario Bléfari por Guillermo Kuitca. Las muestras sobre el arte en transición a la vida; el arte de acción, suelen dejar un sabor amargo. Sobreviven evidencias pero la obra, la vida misma, es irreproducible. Entonces sobreabunda el registro, la documentación. Todo se convierte en una suerte de autopsia. Contra una pared me atrajó una gran pintura negra realizada sobre una especie de cortina de baño, un material transparente, plástico. En ese juego de aproximación y alejamiento de la obra distinguí la silueta expresionista de Luca Prodan cantando. La imagen se atribuía al grupo Loc-Son pero no había referencias sobre el modelo. Por teléfono, Okner me explicó más de dos décadas después de haberlo pintado que sí, que habían improvisado sobre los movimientos de Luca en el escenario del Café Einstein.

Willy escribió esta semana en su muro de Facebook: “22-12-1987: ¿Y ahora que hacemos?” Era un mensaje en código cifrado para mí. Luego de escuchar esa versión disparatada sobre la muerte de Luca Prodan, el 22 de diciembre de 1987, cada uno decidió volver a su casa: a Villa Pueyrredón ellos; a Caballito, yo. Cuando llegué, mi hermana me abrió la puerta con la expresión de que algo del orden de lo irreparable había sucedido. En el canal Crónica TV ya tenían puesta la alerta roja con la noticia. Como había informado Vera Land en la redacción de Cerdos & Peces; como nos había anticipado ese otro que iba a los recitales de Sumo y del que desconocíamos su nombre, Luca había muerto. A los diez segundos sonó el teléfono. Llamaban de Villa Pueyrredón: “¿Y ahora que hacemos?”. La pregunta era pertinente: había un mundo dentro del otro, el más grande, que se apagaba. Que se nos había escapado como la visión de un cometa. Ya no iríamos a Cemento a ver a Sumo para despedir el año. Ya no volveríamos nunca más a ver a Sumo. Sin embargo, aquella vez, en Proa, frente a ese ¿cuadro? urgente, efímero, sentí (como en los sueños) que una vez más ingresaba por el pasillo del teatro Astros succionado por la base rítmica de “Debedé”, la figura a contraluz de Luca en el centro del escenario.

“We walked down to the disco/on that saturday night”

Necesitamos que los artistas pinten artistas. Que algún artista pinte, por ejemplo, esta foto que @notevuelvasazul subió a twitter el 22-12-2020.

