Alta fidelidad. Astor: piñas y aplausos en musicassette

Me lo está contando como antes, a la salida del Luna Park, la superficie redonda y humeante de una pizza a la piedra dispuesta entre los cuerpos. Como antes, hace mucho, hablamos de piñas, de trompadas, pero no de box. En perspectiva quedó el neón que, antes, hace mucho, señalaba el límite de la ciudad con su puerto cuando no era la entrepierna del real state sino eso, un puerto, marinos de cualquier parte del mundo, muñecas bravas y una palabra en el sánscrito de Buenos Aires: piringundines. El neón sigue ahí y dice Luna Park pero si se revisaran las noticias dentro de 50 años alguien leería que en ese lugar fueron vacunados adultos de más de 80 años durante la pandemia de 2020. Adultos de más de 80 años que hicieron largas filas bajo el sol de marzo (que tiene ese no se qué fulminante); adultos de más de 80 años destratados al fin.

*****

A él todavía no le tocó vacunarse pero me cuenta que también fue destratado en octubre de 1969 cuando fue con las chicas de la facultad de Arquitectura (Piazzolla, la militancia, todo se reducía a una palabra: levante) a ver el Primer Festival Iberoamericano de la Danza y la Canción en el Luna Park. Destratado es una forma muy castiza de decirlo, por cierto. Hablábamos de trompadas aunque no fuera box y él, un hombre sereno, me decía que se había tenido que defender de los “conservas” que se habían abalanzado sobre la parte del público que se había puesto de pie para ovacionar a Amelita Baltar en su interpretación de “Balada para un loco” que el jurado integrado por Vinicius de Moraes y Chabuca Granda había elegido como finalista en la categoría “tango”. Me cuenta que entonces el así llamado Palacio de los Deportes devenido vacunatorio (no precisamente VIP) se partió en dos: los que defendían la postulación del tango-canción de Piazzolla y aquellos que lo defenestraban como tango, como canción, como cualquier cosa que Astor hubiera querido hacer. Y que se les vinieron encima. “Tiraban trompadas, patadas y yo no me podía ir, estaban las chicas y había que defenderlas, me rompieron una campera de cuero, nos tuvimos que ir”. Octubre de 1969: noche de tango-canción y kick boxing o full contact, riña de tradición y vanguardia. El premio se lo quedó “Hasta el último tren”, cantando por Jorge Sobral pero el winner fue Astor que cuando CBS editó el simple con “Balada…” en la cara A y “Chiquilín de Bachín” en la cara B conquistó las disquerías hasta instalarse en 200.000 Wincos. Con “Balada para un loco” (ya fuera cantada por la chic Amelita o el brecciano Goyeneche) Piazzolla devino pop: hasta un grupo beat como Los Walkers (luego Katunga) hizo su versión. Primer eslabón, siempre despreciado, de una cadena genética de pop lunfardo que alcanzó su esplendor con “El Anillo del Capitán Beto” de Invisible.

*****

Ahora él, que mide más o menos un metro con sesenta y cinco centímetros, se para de su butaca en la Ballena del CCK para aplaudir, de nuevo, 51 años después, a Amelita Baltar, parte de la población vacunable de Buenos Aires, que ha cantado “Balada para un loco” custodiada por el fabuloso Néstor Marconi, el Sexteto Mayor, Luis Salinas, Pepe Colángelo, Franco Luciani. Que la ha cantado con esa voz de fumadora cool invocando a Piazzolla, con un vestido negro y el pelo rubio suelto, parada en la punta del escenario con la misma convicción que en octubre de 1969 cuando tenía el pelo recogido en un rodete y un vestido verde agua o algo así porque quien sabe como llegó a You Tube el breve registro de aquella noche y por cuantas transformaciones de formato tuvo que pasar: de fílmico a VHS y luego a DVD y después MP4 y así hasta que se dispuso esta anárquica videoteca online. La distancia que hay entre el Luna Park y el CCK se puede contar en pasos que son también los de una impensada transformación. 51 años después de aquel aplauso consagratorio y de las piñas, en el Correo Central hay una sala Sinfónica y en el Palacio de los Deportes la gente hace fila para vacunarse contra el coronavirus, estrella negra del knock out.

*****

Los 51 años que median entre la Baltar de vestido claro y oscuro; el Piazzolla consagrado y discutido y este que el mundo entero reconoce en su centenario (¿Cómo es que el jueves a las 00 no se pasó “Adios Nonino” en cadena nacional?) son también los de una transformación tecnológica demencial. Hoy se puede ver algo de aquel festival de 1969 y el concierto en el CCK desde un smartphone en el subte. Si el medio es el mensaje como quería McLuhan, la llegada del musicassette, también en 1969, hizo posible que hacia 1981 cuando se popularizó el walkman se pudiera remontar la avenida Callao desde Corrientes hacia el norte escuchando, experimentando, “Balada para un loco” abstrayéndose del ruido ambiente. El holandés Lou Ottens que desarrolló ese medio era de la misma generación de Piazzolla y murió el miércoles a los 94 años. Cuando Pancho Ibañez, maestro de ceremonias en el CCK, habla de una “standing ovation” tras la interpretación de Amelita recuerdo su voz precisa en la radio hablando de “Radio Netherlands” de Amsterdam donde había trabajado como disc jockey y un buen día le tocó poner un casette de un grupo hasta entonces desconocido: Génesis. Mi memoria es tan fiable como aquellas delgadas cintas que se enroscaban o “patinaban” pero desde Proust confiamos en nuestras magdalenas descalzas: con la voz de Ibañez en inglés viene el recuerdo de aquel cassette de “Chenesis” (así lo pronunciaba Pancho) y de otro, de Almendra en Obras, que escuchamos en el stereo car del auto familiar con este hombre tranquilo que ahora usa las manos para aplaudir a Amelita y comer pizza pero que 51 años atrás además de aplaudir tuvo que usarlas para defender las aventuras musicales de Astor Piazzolla y proteger del ataque a las chicas de Arquitectura. Bravo.

