Alta fidelidad. Boy scouts, robots y un poco de amor francés

El domingo anterior por la noche me dispuse a ver el estreno streaming de Moonrise Kingdom (Wes Anderson, 2012) como si fuera eso, un estreno en el cine. Volví a verla c como la primera vez, no recuerdo en que sala, y con una saludable dosis de amnesia que hace que olvide (a veces casi por completo) la trama de las películas lo cual las vuelve sino nuevas menos previsibles. Muy rápido quedé sumergido en esa suerte de cuento infantil surrealista en el que un cásting de stars (Bill Murray, Bruce Willis, Edward Norton, Frances McDormand, Tilda Swinton) se supedita a los protagonistas entonces casi adolescentes: Sam (Jared Gilman, 1998) y Suzy (Kara Hayward, 1998). El erotismo incipiente entre un boy scout y una coreuta en la geografía imaginaria de la isla de New Penzance (como una suerte de región del TEG en un mapa extravagante de Norteamérica) circa 1965 se consuma en una escena mágica. Pollitos en fuga, Sam y Suzy llegan a la costa donde ella extiende una manta con una suerte de giradiscos portátil Winco style y saca de la galera el E.P “Tout les garcons et les filles” donde se la ve apenas un segundo a una Françoise Hardy de 19 años bajo un paraguas negro, el pelo, entre castaño y rubio, arremolinado. Sam y Suzy bailan “Le temps de l’amour” siguiendo el ritmo del así llamado ye-ye francés, equivalente al beat inglés que lo terminó desplazando en la soft war de la cultura pop. La película siguió pero yo quedé en modo pausa, incrédulo. No solo porque había olvidado esa escena sino porque cerraba una semana en la que viví obsesionado con la voz y el encanto de la Hardy, trasladado en tiempo y espacio a París a mitad de los 60. Todo había empezado el lunes cuando después de escuchar “Voilá” en la serie inglesa The end of the f***ing world quise volver sobre la canción y tras constatar que no estaba en mi discoteca terminé en una frenética búsqueda de sus discos en el mercado on line hasta dar con el CD Ma jeneusse fout le camp (1967). Solo cuando lo tuve entre mis manos (ansioso por desenvolverlo) descubrí que Mi juventud se va lo había tenido en LP en una edición distinta y rayada perdida en alguna mudanza. De allí que recordara cada parte de “Voilá” (con la música no me pasa lo del cine) como una sucesión de pinchazos de acupuntura emocional hasta el grito de liberación (o dependencia) “je t’aime, je t’aime, je t’aime”. En Mi juventud se va (Françoise tenía 23 entonces) hay también una canción llamada “Il est trop loin” que tiene el solo de guitarra rock más solo (de soledad) del mundo. Si (el artista uruguayo) Luis Camnitzer lo aceptara lo habría postulado como una instalación sonora en su muestra virtual sobre monumentos a héroes desconocidos en Bellas Artes. Sonaría en loop en un ambiente envuelto por fotografías tamaño mural de Françoise y sería el “Monumento al antihéroe de la guitarra eléctrica”.

La magia de Francoise es que encarna la era pop desde el margen: la lleva inscripta en ese rostro afilado y melancólico y la expresa en un idioma subalterno. Hereda la chanson pero la expresa con un carácter distinto desde que separa los labios para cantar y vibrar con los conflictos de su tiempo. Volver sobre ella es preguntarse porque escuchamos tanta música de Gran Bretaña y no de Francia o Italia (Wes Anderson también introduce esa pregunta en la película). Federico Moura decía que Mick Jagger hubiera sido imposible sin Brigitte Bardot y yo creo que Françoise Hardy es una criatura que está entre los dos. Como fuera, Francia no volvió a tener una estrella pop semejante desde entonces sino hasta que los 90 trajeron a Daft Punk como parte de la internacional electrónica donde los productores y DJ desafiaban el paradigma del rockstar. La diferencia es que a Daft Punk, ocultos en esos cascos de robots motoqueros, nunca les vimos las caras como nos había pasado antes, cuando teníamos los años de Sam y Suzy, con Kiss. Con ellos volvieron los mitos: si aquellos masacraban aves de corral en el escenario; los franceses eran capaces de dar shows en distintas partes del mundo al mismo tiempo total nadie los conocía y la música era disparada desde una laptop. El tiempo en la cultura pop se ha vuelto extraño: Kiss se desmaquilló a mitad de los 80 cuando apenas había pasado una década de su estrambótica aparición y entonces ya parecían algo lejano, del pasado. Daft Punk se separó esta semana y, como si nada, pasaron 28 años desde su debut y nunca les vimos las caras, ni siquiera en esa despedida oficial en la que se filmaron en un paisaje lunar autoeyectándose del mundo. En 2013 dejaron su testamento llamado Random Access Memories (En los 70 argentinos el disco se hubiera llamado: ¡Memorias de acceso azaroso!) que es un Louvre dance pop hecho del imaginario de Thriller (Michael Jackson) y Dark Side of The Moon (Pink Floyd). Y es el nombre de ese disco adorable, masivo, por momentos vulgar, el que guía este viaje. O de cómo en una semana viví el surgimiento y ocaso del pop francés: del enamoramiento absurdo con Françoise Hardy (mi novia me espetó que estaba harta de la franchuta, algo que no escuchaba desde que a los 17 una chica me dijo que lo quería más a Luca Prodan que a ella, y era verdad) a ver como ma jeneusse fout le camp con el adiós de Daft Punk.

Nadie va a creerme si escribo que entre que el aire se cortó con la súbita (re)aparición de “Voilá” y la noticia de la separación de Daft Punk el azaroso algoritmo de la vida me puso frente a una ventana en la que un televisor plano iluminaba un ambiente trémulo con la voz del Indio Solari cantando “Un poco de amor francés”. Pero es verdad. Lo juro, por la voz de Françoise y nuestra juventud perdida.

