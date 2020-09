Alta Fidelidad: DJ Bradbury, el pinchadiscos de los marcianos

Un joven John Shepherd tratando de contactarse con los aliens

"Aquí les traigo un poco de pop africano para calentar la noche". Frente a un micrófono Neumann U 87, desde el helado norte de Michigan, John Shepherd, como cualquier disc jockey de provincias, pone música y se dirige a su audiencia. No es "radioaudiencia" ni "teleaudiencia" porque la torre construida por él mismo, desde donde se transmite esta señal con pop africano, no apunta al éter sino al infinito y más allá. Shepherd utiliza un acelerador de alta tensión para mandar una señal que tiene dos veces la distancia de la Tierra a la Luna y lo que busca, lo que espera, es una respuesta, la que sea, del otro lado. Para eso ha convertido la casa donde fue criado por sus abuelos en una suerte de do it yourself NASA donde se amontonan osciloscopios, filtros, resonadores de onda, un equipamiento que suma 60 mil voltios. Esto sucede hacia la segunda mitad de los años 70 y se puede ver en el cortometraje documental John was trying to contact aliens (John trataba de hacer contacto con extraterrestres) que toma solo 16 minutos en la plataforma Netflix. Shepherd, un hombre de unos 65 años, dedicó la mitad de su vida a la búsqueda de contacto con formas de vida del espacio exterior. Se lo ve en fotos blanco y negro como una suerte de hippie científico, nerd, manipulando los osciloscopios que ocupan por entero el living donde sus abuelos apenas tienen lugar para sentarse frente a la TV. Hay algo de melancolía tecno en esta historia increíble rescatada por Mathew Killip. Nostalgia en el aparataje obsoleto; en el estilo popular science que estimulaba las fantasías de inventores ermitaños; en la esperanza de hacer contacto que la cultura alimentó, en una carrera paralela a la espacial, de Crónicas Marcianas a E. T. Shepherd es DJ Bradbury echando mano a discos que él define como "música cultural" (free rock alemán, tecno temprano, reggae esotérico, pop africano), todo lo que no se escuchaba en la radio y que convertía a alguien de su generación en, justamente, un marciano. Convencido de que ese era el mejor lenguaje para encontrar evidencia de vida extraterrestre, Shepherd musicalizaba la profunda noche del cosmos. En Spotify alguien ya armó la lista John was trying to contact aliens, el soundtrack de una carrera espacial privada, solitaria.

*******

"Era una luz que venía desde el cielo, no sé quién o qué. Deben ser esos extraños que vienen todas las noches, esas luces en forma de platillo que ponen a la gente alerta dejando huellas verde-azuladas que resplandecen en la noche", cantaban The Byrds en Mr. Spaceman, una joya de la psicodelia folk de 1966. Escrita por Roger McGuinn la canción llegaba al estribillo casi con una súplica para abandonar la tierra: "Ey, señor del espacio, ¿No me llevaría de paseo? Prometo no hacer nada malo. Ey, señor del espacio. ¿No me llevaría de paseo?". En plena obsesión con el espacio exterior, el manager de The Byrds había divulgado la información de que el grupo estaba asegurado en un millón de dólares con Lloyd's de Londres ante un supuesto secuestro por parte de visitantes extraterrestres. Debe haber sido una de las estrategias de comunicación más disparatadas del pop en los 60 pero el hecho es que tanto McGuinn como su compañero David Crosby estaban por entonces convencidos de que podían establecer contacto con vidas alienígenas a través de la frecuencia de onda de la radio AM. "Creíamos que el hecho de que la canción fuera puesta en el aire sería una buena manera de llegar a ellos. Pero aun si hubiera alguien allí arriba nunca la habría escuchado porque las ondas AM se difuminan en el espacio rápidamente", se resignaba años después McGuinn. Todo en Fifth Dimenssion, el álbum que incluía el hit OVNI, giraba en torno a una metáfora entre el viaje al espacio exterior y el LSD como vehículo para la exploración interior.

*******

La imagen de difusión de la película Remember my name (2019) es una foto icónica de David Crosby apuntándose a la sien con una bandera de los Estados Unidos de fieltro con forma de revólver. Es el suicidio de una nación expresado, en plena guerra de Vietnam, por una de las figuras salientes de la contracultura, uno de los héroes de Woodstock cuya dolida supervivencia (esta película bella y cruda) es tanto un testimonio de la mejor música popular de los últimos cincuenta años como de los ideales desvanecidos del 68. A la radicalización del joven Crosby le sigue su hundimiento en el consumo de heroína y cocaína por una cantidad de tiempo similar a la que Shepherd empleó para establecer contacto con los alienígenas. "¿Cómo es que seguís vivo?", le preguntan en la película sobre su vida y supervivencia. Crosby, que araña los 80, confiesa que no tiene la menor idea. Acaso porque se quedó esperando lo que cantaba con The Byrds en el futurista 66: que un OVNI baje a Laurel Canyon y se lo lleve de paseo al espacio exterior. Así como Shepherd se quedó décadas esperando una señal en una cabaña de Michigan. Como esperan en Capilla del Monte (Córdoba) o como esperan en Victoria (Entre Ríos) donde se erige el Museo del OVNI. Nostalgias del futuro, como diría Dua Lipa.