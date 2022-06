Alta Fidelidad. Todos los caminos conducen a Africa (de Toto)

Hace 15 horas: “Lo que más quiero en este mundo eres/ Africa de Toto en Aspen eres/ Hace 24 horas esperando, aquí me tienes”. ¿Qué género de eso que llamaríamos poesía son estos versitos que aparecen en forma de tuit en la cuenta @AfricaTotoAspen? ¿Un poema de amor de un bot a otro? Según Wikipedia (la fuente que todos usan, pero casi nadie cita por temor al que dirán 2.0) un bot es un programa informático que efectúa automáticamente tareas reiterativas mediante Internet, a través de una cadena de comandos o funciones autónomas previas para asignar un rol establecido; y que posee capacidad de interacción, cambiando de estado para responder a un estímulo. Los primeros bots que poblaron ciberia eran como replicantes de celebridades muertas. Así, si el usuario escribía “Borges” o “Gardel” aparecía citado por el correspondiente bot del escritor o el cantor de tangos (lo cual traía un leve escalofrío). Pero como toda especie han evolucionado. Un bot criollo se encarga de dar la alerta: cuánto hace que no suena la canción “Africa” (1982) del grupo Toto (ese nombre tan… ¡argentino!) en FM Aspen o, por el contrario, avisarnos que está sonando. Hace 15 horas de esta mañana de viernes, mientras el bot argentino expresaba en ese tuit su abstinencia de Toto, en un nuevo escenario de la calle Corrientes el asombroso Kamasi Washington estaba tocando “Mother Africa” con su ensamble de jazz para después del jazz. Una ensoñación de sabana en la que todo el imaginario sobre el continente negro se fundía en una relectura erudita de la música tribal.

Pero, bueno, no era tarea del bot registrarlo.

****

Moonfall, una película que la plataforma Amazon Prime promociona en su menú como un must comienza con un paso de comedia de astronautas. Dos se encuentran ingrávidos tratando de solucionar un problema en la espesura cósmica. Uno de ellos canta el estribillo de “Africa” de Toto confundiendo las palabras “I bless the rains down in Africa” por otras. Desde el módulo espacial su pareja, también astronauta, lo corrige. De pronto este hit compuesto, tocado y grabado por sesionistas, cuya infinita carencia de onda los haría la banda menos probable de tener en un póster colgado en una habitación de los 80, toma una relevancia que va del ciberespacio, ese mundo virtual en el que nos movemos con la misma naturalidad que en la vida orgánica, al espacio exterior. La promesa de vida más allá de los límites de la Tierra. Es decir que lo ocupa todo. De la realidad a la ficción; desde la frecuencia modulada de la radio a Internet y el cosmos. Todo lo ocupa Toto.

****

Toto, Los Ángeles, mayo de 1982: Steve Porcaro, David Hungate, Steve Lukather, Bobby Kimball, David Paich y Jeff Porcaro Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

Ahora un verano de principios del milenio. El viaje es en micro de regreso de Rocha a Montevideo. Una viaje largo en términos orientales que el chofer o la compañía para la que trabaja decide matizar con un grandes éxitos en videoclips de Toto. Al principio hay algo de curiosidad (¿cómo pueden ser tan malos los videos?), cierta nostalgia por “Hold the line” que se bailaba con un pasito especial y consumo irónico. Pero termina siendo una pesadilla: el video no se interrumpe nunca y se reproduce una y otra vez, en loop, desde los campos salpicados de palmeras butiá a los balnearios cercanos a la capital uruguaya. ¡Demasiado Toto!

****

Pero el happening no está completo hasta que sucede. No basta con entrar a Twitter y seguir la cuenta para chequear si están (o no) pasando “Africa” de Toto en Aspen. Entonces manejo y escucho la radio y sucede. Antes, de este bot y de Twitter, por supuesto que había sucedido. “Africa” de Toto sonaba con frecuencia en la radio de clásicos y se cantaba el estribillo con o sin las palabras correctas como el astronauta de Moonfall. Pero ahora es distinto. Esta es la primera vez que la escucho en la radio desde que sigo al bot. Le pido a mi acompañante que por favor chequee en el celular si @AfricaTotoAspen está dando la alarma. Y sí. Me lee: “Africa está sonando en Aspen”. Y es verdad porque la estoy escuchando. Y bendecimos que haya lluvia en Africa. Al fin sabemos que Simultaneidad en Simultaneidad, el happening tecno que Marta Minujín, Allan Kaprow y Wolf Vostell diseñaron para el Di Tella, en 1966, no fue otra cosa que un anticipo radical de esto que está pasando ahora.