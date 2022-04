Un cielo plomizo y árboles sin hojas que no parecen acusar recibo de la llegada de la primavera en el hemisferio norte. El imponente Capitolio como telón de fondo, acompañado por la bandera de Estados Unidos. Y la ausencia llamativa de gente. Es realmente extraño que nadie merodee por los alrededores del edificio que alberga las dos cámaras del Congreso. A menos que esa presencia que se desplaza solitaria sea lo suficientemente disuasiva como para que pueda transitar a sus anchas por un espacio que no es precisamente territorio de animales. De hecho, ha habido denuncias de personas que alegan haber sido mordidas por un zorro, animal que se caracteriza por su astucia, inteligencia y agilidad. Tal vez por eso ha logrado convertirse en amo y señor de un enclave casi exclusivo de los seres humanos. Y se pasea orondo, porque no sabe que la astucia de esta conquista le va a durar poco.