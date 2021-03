Angelina Jolie vendió una obra de Churchill que batió un récord

La única obra pintada por Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, entregada como regalo a Franklin D. Roosevelt, marcó un récord para el legado artístico de uno de los grandes líderes del siglo XX al rematarse ayer en Christie’s de Londres por el equivalente en libras a 11,5 millones de dólares. Aunque la casa de subastas se limitó a informar que Tower of the Koutoubia Mosque, pintada en 1943, fue vendida por la “familia Jolie” a un comprador anónimo, CNN y The Wall Street Journal informaron que fue un regalo de Brad Pitt a Angelina en 2011.

El valor de venta superó así con creces el precio estimado de 2,5 millones de dólares. En la misma subasta se vendieron otras dos obras de Churchill por valores superiores a los previstos: Scene at Marrakech (2,6 millones de dólares) y St Paul’s Churchyard (1,5 millones). En noviembre, una pintura de las más de quinientas que Churchill produjo sin fines comerciales, y que solía regalar a sus amigos, fue vendida en Sotheby’s por el equivalente a casi 1,3 millón de dólares; un valor cinco veces superior al previsto.

Se estima que la serie The Crown tuvo mucho que ver con la creciente demanda de las obras de Churchill en el mercado del arte. Sobre todo por la magistral interpretación de John Lithgow de quien fuera primer ministro británico, imbatible orador, oficial del ejército, Premio Nobel de Literatura, historiador y corresponsal de guerra.