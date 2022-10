Una creencia por completo falsa y al mismo tiempo irremediablemente soldada a nuestra visión del mundo nos condena a un equívoco terminal: que, idealmente, podríamos vivir sin reglas ni límites. Por desgracia, se embarra con esta fantasía delirante un concepto fundamental de la naturaleza humana. Me refiero, claro, a la libertad. (Pregunta al margen: ¿acaso podríamos ser libres si no nos queda más remedio que ser libres porque no hay reglas ni límites?)

Sigo. Esa creencia falsa, pero de apariencia prístina, es la de que los animales son libres. “Libre como un pájaro”, afirmamos, cuando en realidad el pájaro (o cualquier otro ser vivo, salvo los humanos) solo hace lo que está programado para hacer. Los mamíferos más evolucionados tienen cierto grado de consciencia y son capaces de razonamientos rudimentarios, es cierto; lo mismo ocurre con algunas aves, como los cuervos. Pero ninguno es libre. En ningún sentido. Las reglas para ser mariposa, perro faldero o gato en la Acrópolis ateniense ya están en sus genes. Allí reside toda la legislación que necesitan.

Los humanos somos al revés. Habitan en nosotros los instintos más básicos, pero también decidimos, inventamos, proyectamos, tenemos fe, preguntamos y reflexionamos. Abierta esta puerta al infinito, paradoja de paradojas, somos capaces de todo. Lo mejor y lo peor. Por eso es menester consensuar una serie de reglas de convivencia. Precisamente porque no somos animales.

Temas GDACatalejo