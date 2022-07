La Antigua Roma tenía más o menos un millón de habitantes (es decir, estaba en las mismas ligas que Buenos Aires) y aún así atravesaba olas de calor sin la ayuda de la electricidad. El resultado era un escalofriante costo en vidas humanas. Desde entonces, estos desastres naturales han seguido matando personas, sobre todo entre la población más vulnerable. Porque se corta la luz. Hace ocho años y medio, cuando escribí sobre este asunto, el gobierno culpaba a los aparatos de aire acondicionado, uno de los dispositivos que la modernidad nos trajo para reducir las muertes por el calor. O sea, la culpa era del progreso. Lindísimo.

Me preguntarán por qué hablo de olas de calor en pleno invierno. Simple. Porque la culpa no es de los aparatos de aire acondicionado, sino de la absoluta falta de planificación y de una ausencia pasmosa de inteligencia. En 2014, cuando publiqué aquella nota, ya existía la posibilidad de usar medidores inteligentes, de tal modo que el usuario pudiera administrar su consumo de una forma más conveniente para sí y para la comunidad. Lavar ropa de noche, por ejemplo. Faltan varios meses para el verano. Las cosas no pintan bien. Pero estas líneas van como recordatorio de que los planes se hacen antes de un incidente. No después.