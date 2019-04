Arte, literatura e ilustración: LA NACION, protagonista de la Feria

Alfredo y Hermenegildo Sábat

A partir de mañana, habrá una amplia propuesta de mesas y charlas con referentes como Jorge Fernández Díaz, Diego Golombek, Tute y Liniers, además de propuestas para chicos

El primero de los encuentros que organiza LA NACION en la Feria del Libro tiene como tema, justamente, el encuentro. Pero no cualquier encuentro: el de un hijo con su padre cuando los dos se dedican a la misma tarea.

Eso es lo que les pasó a Tute con Caloi y a Alfredo Sábat con Hermenegildo, que murió hace poco más de seis meses, el 2 de octubre de 2018. Tute, que acaba de publicar Diario de un hijo (Sudamericana), y Alfredo Sábat comparten una misma perplejidad: esa rara dificultad de reconocer a un padre excepcional sencillamente porque nadie conoce a un padre que no haya sido el propio.

Alfredo lo dijo muy claramente en un artículo de hace un par de años: "La verdad, no sé cómo hace. Y eso que lo conozco desde que nací. Y eso es así específicamente porque soy su hijo. Y crecí mirándolo trabajar por encima de su hombro. Pero no sé, no entiendo. Debe ser algo mágico. Algo que, lamentablemente para mí, no se transmite. Me refiero a que puede agarrar un lápiz graso, de esos que no permiten corregir ni borrar, y sin bocetar hacer un dibujo de punta a punta en minutos".

Autorretrato de Alfredo Sabat

De eso -de las lecciones aprendidas, de la complicidad artística y del "duelo dibujo", en palabras de Tute- conversarán mañana, a las 16.30, los dos ilustradores, con moderación de Mariana Arias, en la Sala Alfonsina Storni. "Dibujantes hijos de dibujantes" es un encuentro que se parece bastante a un descubrimiento.

El registro autobiográfico volverá el sábado, a las 16, cuando, en la Sala Victoria Ocampo, Jorge Fernández Díaz revise los orígenes personales de sus libros y de su literatura. Arias guiará al autor de El puñal en un viaje hacia sí mismo, con estaciones en el periodismo y en la ficción.

La propuesta del domingo será diferente. En "Cómo criar hijos curiosos: taller para padres, madres, hijos e hijas", Melina Furman propone una actividad para chicos en la que los padres tendrán que ser protagonistas, con consignas creativas a partir del libro que publicó en Siglo XXI. Será el domingo, a las 16, en la Sala Bioy Casares, con presentación de Natalia Blanc.

"Soy el de la derecha de la foto, aunque hoy estoy más cerca del de la izquierda", dice Tute; en la foto, junto a su padre, Caloi

El 1º de mayo es feriado, pero ni la ciencia ni la filosofía descansan. En un rincón, Diego Golombek y en el otro, Darío Sztajnszrajber quieren demostrar en un duelo de palabras que la ciencia y la filosofía están presentes en todas las cosas. Ellos llevarán sus propios términos, pero Blanc invitará al público a proponer los suyos. A las 14.30, también en la Sala Bioy Casares.

La ilustración volverá el 3 de mayo, cuando otro referente del género, Liniers, cuente en público los secretos de su oficio.

De la ilustración al arte hay un paso, o en realidad ninguno. Y las artes visuales tendrán también su espacio en las charlas de la nacion, ya sobre el filo del final de la Feria del Libro. El 10 de mayo, a las 16.30, los artistas Edgardo Giménez, Karina El Azem y Luis Felipe Noé mantendrán una conversación sobre el "estado del arte", con la moderación de la periodista María Paula Zacharías.