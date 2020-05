"Me hice periodista por culpa de los libros", dice Pérez Reverte, ganador del premio periodístico más prestigioso de España Fuente: EFE

28 de mayo de 2020 • 17:11

Arturo Pérez-Reverte ganó el prestigioso premio Mariano de Cavia por su artículo "La posada de Dickens", publicado en la revista XLSemanal el 28 de julio de 2019. Otorgado por el diario ABC, es la edición número cien del galardón que distingue un artículo o crónica, con firma o seudónimo, para leer en papel o en soporte digital.

En "La posada de Dickens", Pérez-Reverte rinde homenaje a uno de sus autores más admirados: Joseph Conrad . "Paseando por los lugares donde estuvo el puerto me he detenido varias veces a contemplar la marea baja, pensando inevitablemente en la Nellie, la yola de recreo 'que borneó sobre su ancla sin un flameo de las velas y dejó de moverse'. Conrad es el único escritor del que tengo una fotografía en mi biblioteca de trabajo; el que no me abandona y envejece conmigo", escribió el autor de Falcó, entre otros exitosos libros, en su columna semanal, Patente de corso, que se publica en XLSemanal desde 1991 (que también se puede leer en LA NACION Revista, los domingos). Es una de las secciones más leídas de la prensa española, con más de 4.500.000 de lectores. Cuando comenzó a escribir sus columnas dominicales, Pérez-Reverte todavía trabajaba como reportero de guerra.

Desde 2003, el autor de Falcó es académico de la RAE Fuente: EFE

El anuncio del jurado, que eligió el artículo ganador por unanimidad, sorprendió al escritor español, ya que nunca se presenta a premios. "Me siento realmente muy honrado y os lo agradezco mucho. Supongo que por generación ya me tocaba a mí. Pero un premio que viene de compañeros, de periodistas, de gente que pertenece al mundo en el que viví tantísimo tiempo es para agradecer", declaró Pérez-Reverte, que desde 2003 es académico de la RAE .

"A mí los premios me los dan a traición. Pero me gusta que eligieran este artículo porque simboliza muy bien que cuando leo y miro hacia atrás, la literatura es compañera del presente. No es lo mismo caminar por Madrid habiendo leído a Galdós que sin haberlo leído, o pasear junto al Támesis habiendo leído a Conrad. Sicilia y Lampedusa, Roma y Virgilio, Tito Livio, Suetonio. Este artículo es importante porque demuestra para mí que las lecturas, el pasado bien digerido, como compañía y no como nostalgia, menos como rencor, le dan al presente una riqueza extraordinaria", dijo el escritor al diario ABC.

Cuando le preguntan si el objetivo del periodismo es interpretar el mundo, Pérez-Reverte responde: "Que me perdone el jurado, pero para mí no es un artículo de un periodista, sino de alguien que, por haber sido periodista y lector, es lo que es ahora. Cuando era reportero de guerra , en aquellos días duros y malos, en Beirut, Sarajevo, donde fuera, el libro que llevaba en la mochila me ayudaba aponer todo en su sitio, a consolarme, a comprender. Si hubiera sido sólo periodista mi vida habría sido incompleta. Fui periodista y lector o lector y periodista. porque yo -le confieso- me hice periodista por culpa de los libros. Yo quería ser lo que los libros contaban y para eso me hice periodista".