Black Sabbath Quattrocento

“Yo creo que todos tienen su público, el fracaso de cada uno es no saber cual es su público”, se le escuchar decir a Federico Manuel Peralta Ramos en una entrevista que le hizo Tom Lupo y que rescata el cortometraje Mal de Plata de Juan Carlos Capurro. ¿Cuál es el público que un sábado a la tarde desfila incesante por el pasaje Caboto de La Boca, un rincón fabril y abandonado del mapa porteño, donde un viejo galpón devino en una galería de arte llamada Barro en la brújula invertida del arte contemporáneo? El sur es el norte ahora que la calle Florida que fue el centro de gravitación del filósofo peripatético Peralta Ramos es un esqueleto fantasma y las manzanas que rodean al hediondo Riachuelo se fueron poblando de lugares arty que contrastan con la sufrida cotidianeidad de un barrio cuya ópera es un estadio del que no se sale inmune. Mondongo, el dúo que como Cancela & Mesejean también son pareja, parece haber encontrado ese público. Y a ese público le pasan cosas.

Una mujer se tomó un micro desde Tandil solo para ver la muestra Conejos Blancos y hay quienes deambulan por la enorme sala buscando a los Mondongo, intuyendo quienes pueden ser en la oscuridad. Libro de visitas performático ya que las palabras aquí no se escriben: se las dicen, amorosos, en la cara. Se las dicen, sobre todo, a ella, a Juliana que es la que agarra la pala (¡agarrá la pala! ese mandato de la cultura obrera que inspiró “La Guitarra” de Los Decadentes) para descubrir un enorme retablo medieval que tras sus puertas descubre la “Piedad Invertida”. Acá no es María la que sostiene a Cristo muerto sino Francisca la hija de Manuel Mendanha y Juliana Lafitte la que sostiene a la madre. De Michelángelo (1498) a Kathe Kolwitz (1933) la Pietá está en el adn visual y cuando este público encontrado advierte las formas en la pintura de plastilina el arte ataca, una memoria inconsciente se materializa visceral, sin mediaciones. Lo dice el silencio que se hace en la sala como si Lafitte huberia abierto La Boca a un abismo sensible pero también el llanto. ¿Por qué llorar frente a una obra? Alejandro Jodorowsky decía que cuando una obra de la antigüedad hace centro en el alma es porque quien la mira está sintiendo lo mismo que sintieron aquellos que la pintaron. Me lo dijo cuando le comenté por mi debilidad por la escuela holandesa y pienso que lo mismo debió pasarle a Juliana cuando lloró frente a un Goya en el Prado o a Delia Cancela quien agotó sus lágrimas frente a un monocromo de Rothko. Ahora hay alguien que llora a mares frente a la “Piedad Invertida” de Mondongo. A la apertura de las puertas le sobrevino la sensación de que un ser amado volvía de la tierra, de abajo de la tierra, para abrazarla de nuevo. Y se quedó inmóvil llorando. Estas no son cosas que sucedan a menudo en la escena. Y las galerías ya estaban vacías antes de la pandemia.

Estas obras que remiten a una idea muy arraigada de lo que es arte aunque sin negociar un milímetro en los materiales y la estrategia están nimbadas por el límite entre lo sacro y profano. La reconstrucción de una villa berniana coexiste con un enigmático baptisterio, retratos sin cara enmarcados en óvalos de madera, la idea de un túnel como pasaje a la dimensión estética, eyes without a face (Billy Idol) que inquieren al visitante como voyeurs pegajosos. Pero también hay fenómenos que escapan al control de los artistas. La luz que pega contra un cuadro circular hace que el reflejo de una cruz farmaceútica se convierta en el piso en una cruz cristiana traslúcida y antigua aunque sea del ahora-ahora de la luz eléctrica. ¿Puede la luz viajar hacia atrás? Esta imagen tiene nombre y es “Black Sabbath Quattrocento”: el encuentro azaroso de la imaginería más gótica de la cultura pop con aquello que cinco siglos igual sigue arraigado al pueblo como “arte”, guste o no. Mondongo hizo una obra por fuera de sus intenciones, ayudados por los reflejos de la luz y cierta energía que se siente apenas se ingresa en el galpón profano, punta de la difícil gentrificación de un barrio que de obrero va teniendo cada vez menos por efecto de la desindustrialización. Un barrio donde la pala se agarra, sí, pero ahora para abrir las puertas de la emoción despellejada (el llanto en cascada de esa mujer).

Unas treinta cuadras hacia el norte, esta misma semana, sin pensarlo entro a la Iglesia San Ignacio de Loyola, pegada al Nacional Buenos Aires, frente a la milagrosa librería De Avila. La recorro como la galería de arte sacro que es y advierto que en uno de las pinturas del vía crucis hay un agujero cuadrado (¿Malevich?) que deja espiar el espacio. Por alguna razón que desconozco aparece aquí, involuntaria, la huella de Lucio Fontana. De la misma forma que en La Boca, donde el místico laico Peralta Ramos recitaba subido a una mesa de “La Flor de Barracas”, Mondongo compuso una música silente: ese Black Sabbath Quattrocento.