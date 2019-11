Catherin Balet y el arte de recrear

La fotógrafa francesa cuenta cómo logró reproducir fotos icónicas con la ayuda de un protagonista argentino, Ricardo Martínez Paz, de 73 años.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2019

Homenaje a Andy Warhol Autorretrato en Drag POLAROID, 1981, 2013

Elegí esta imagen más intimista del trabajo de Warhol y que forma parte de su serie de autorretratos travestidos de 1981. Es interesante ver cómo él, si bien decía no comprender las identidades de las travestis con las que se encontraba, eligió de todas formas hacer una serie fotográfica sobre este tema y expresar la ambivalencia. Utilicé con parsimonia maquillajes y artificios en la reconstitución de los retratos de la serie y busqué privilegiar ante todo el espíritu de la foto. Pero debía buscar a una maquilladora talentosa que iluminara el rostro excesivamente empolvado y el maquillaje exagerado. Una vez más, lo difícil fue reproducir la expresión impasible de Warhol y luego, en posproducción, trabajar sobre las particularidades de la foto, con su azulado y el aspecto borroso típico de una Polaroid.

Homenaje a Robert Doisneau El beso del Hotel de Ville 1950, 2014

La fuerza de la foto original es provocada por el movimiento del brazo del hombre: él abraza a su enamorada y ella levanta su cabeza en busca de un beso. Cuando hicimos el retrato, la ley sobre el matrimonio igualitario acababa de ser votada en Francia. Para celebrarlo, decidimos que Ricardo besara a un hombre, convirtiéndose así en una variante moderna. Esta serie fue una tarea titánica pero, a lo largo de todo el proyecto, esos lindos golpes de suerte que a veces ofrece la vida nos ayudaron. No tenía ni idea de cómo iba a reconstruir la tracción de las viejas Citroën que circulan por el fondo de la foto de Doisneau. Mientras preparábamos la toma, apareció un convoy de mujeres motoristas que celebraban el Día Internacional de la Mujer. Fue un símbolo hermoso.

Homenaje a Nan Goldin Nan y Brian en la cama NUEVA YORK, 1983, 2014

Elegí reproducir esta foto porque es una de las más icónicas de Nan Goldin. Se la identifica de forma inmediata por su simplicidad y su color anaranjado tan singular. La obra de Goldin es inseparable a su vida. Es un diario íntimo. Goldin tiene ante todo el deseo de fotografiar su vida tal cual es. Trata, sin ninguna censura, la condición humana y la dificultad de vivir. En esta imagen, el tema principal de la serie es la ausencia. Lo más difícil fue reconstituir esa atmósfera silenciosa y melancólica, y a la vez no perder la vivacidad y también el cansancio del ojo del personaje recostado en la cama. Recreé el respaldo de metal de la cama con madera pintada, porque no encontré ese accesorio de estilo que refleja con justeza una cierta época neoyorquina de los años 1970/80.

Homenaje a Richard Avedon Ronald Fisher, apicultor CALIFORNIA, 1981, 2014

Es una de mis preferidas por el contraste entre la indiferencia del personaje y la amenaza del enjambre. Esta foto me toca especialmente porque mi padre es un apasionado de la apicultura. Los apicultores suelen divertirse creando estas "barbas" de abejas: apoyan a la Reina en el cuerpo para atraer al resto. Para realizar la foto original, Avedon depositó gotas de feromonas sobre el cuerpo del modelo. Yo no me arriesgué a lastimar a Ricardo, así que no atraje a la Reina y a sus obreras sobre su cuerpo. Además, no se hubieran posicionado igual que en la imagen original. Aproveché las colmenas de mi padre para fotografías a las abejas en las orientaciones diferentes presentadas en la foto de Avedon. Luego, las fui dando vuelta y las ubiqué una a una con Photoshop sobre la foto de Ricardo.

Homenaje a Annie Leibovitz John Lennon y Yoko Ono NUEVA YORK, 1980, 2014

Para crear una foto tan íntima, era necesario que Annie Leibovitz tuviera un vínculo cercano, de amistad, con la pareja. Ese día, Yoko Ono se negó a desnudarse y es justamente el contraste de los cuerpos lo que contribuye a la potencia de esta imagen. Tuve que buscar a una mujer asiática con la personalidad sobria e intensa para celebrar la serenidad de una Yoko Ono de mirada suave y lejana. Con suerte, encontré a una joven artista china, Wang Jojo, que supo guiar a Ricardo en un abrazo cómplice. Debía ser a la vez fuerte y liviano. De esta foto me gusta la luminosidad y la expresión del cuerpo de Ricardo. Annie Leibovitz tomó la foto original el 8 de diciembre de 1980, unas horas antes del asesinato de Lennon. Fue publicada en Rolling Stone el 22 de enero de 1981.

En Buenos Aires: El nombre de la muestra es Looking for the Masters in Ricardo's Golden Shoes. Se exhibe en FoLA (Godoy Cruz 2626, Distrito Arcos) hasta el 1° de marzo de 2020. Más, en www.fola.com.ar