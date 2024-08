“Céspedes es una renovación del concepto clásico de librería”

Escuchar

“Es el reconocimiento a que este tipo de proyectos son posibles, viables, rentables, y a que hay que animarse. Estoy muy feliz, muy orgullosa y emocionada porque siento que este reconocimiento que hoy es para Céspedes, lo que verdaderamente reconoce es el diálogo que tenemos en toda la cadena del libro, el amor que le ponemos, el valor que aportamos a las comunidades y a la industria. Siento que Céspedes es una justa ganadora, viendo cómo empezamos, cómo fuimos creciendo, diversificando el mapa y el entramado de pequeñas librerías; siento que fuimos una punta de lanza de una parte de eso”. Con esas palabras agradeció Cecilia Fanti, de Céspedes Libros, el premio a la labor librera que recibió hoy en la primera jornada de la Feria de Editores, que se desarrolla hasta el domingo, de 14 a 21, en el C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271), con entrada libre.

“Céspedes es una renovación contemporánea del concepto clásico de librería literaria. Combina una oferta perfectamente al día con las novedades en literatura y ensayo, y un fondo que no decepcionará a los lectores más curiosos, en un espacio cómodo, habitable, en el que da gusto quedarse a charlar. Además, es una verdadera aliada en la venta, el apoyo y la promoción de las editoriales independientes”, sostuvo el jurado que en esta cuarta edición del premio estuvo integrado por la escritora Betina González, el editor Maxi Papandrea, la periodista Ana Clara Pérez Cotten, el promotor cultural Federico Gori y la librera Tamara Cefaratti (Vuelvo al sur, ganadora en 2023). En 2022, el premio lo recibió Musaraña Libros (Vicente López) y, en 2021, El gran pez (Mar del Plata).

El premio, que reconoce el trabajo cultural de las librerías, más allá de la venta de libros, como la difusión de la literatura y la promoción de la lectura, entrega un millón de pesos a la librería ganadora para “invertir” en libros en la FED con el 50% de descuento en los stands adheridos.

El local de Céspedes en Colegiales Prensa

Con la sede original en Colegiales (primero en la calle Céspedes y, luego, en Álvarez Thomas 853) y una segunda más reciente, en el Centro Cultural Recoleta, Céspedes había quedado entre las finalistas en 2023. “Cuando uno se postula, el formulario te propone y te obliga a reflexionar sobre lo que haces todos los días de tu vida; es una tarea que va mucho más allá de vender libros y que está muy ligada a generar lectores y un vínculo con la comunidad -dijo Fanti a LA NACION-. Más allá de la alegría y de la emoción, es un reconocimiento a siete años de trabajo. El 7 de agosto se cumplieron siete años desde que abrí Céspedes Libros en el primer local, sola, atrás del mostrador. Es un justo reconocimiento, ya que con el tiempo y con el trabajo, Céspedes fue como la punta de lanza de cierta renovación. A muchos colegas ver que el proyecto era posible (muy ambicioso desde el corazón y lo simbólico, pero materialmente muy pequeñito), los animó a pensar en sus propios proyectos y, para mí, hay algo de ese entramado que se fue armando y que se materializó en, por ejemplo, la Cámara Argentina de Librerías Independientes”.

La sede de Céspedes, en el Centro Cultural Recoleta

En su fallo, el jurado recorrió la historia de la librería ganadora: “En un local de solo veinte metros cuadrados y escondido en las calles del barrio porteño de Colegiales, nació en 2017 Céspedes Libros. A fuerza de profesionalismo, determinación y una estrategia de comunicación inteligente en poco tiempo se hizo notar: en el barrio primero y el mundo del libro, después. La librería hoy es otra pero de aquella época sobreviven y sobresalen dos de sus rasgos distintivos: el programa de eventos culturales y presentaciones que la puso a dialogar de inmediato con la escena literaria porteña, y sobre todo, la cordialidad de su dueña y librera, Cecilia Fanti, quien recibía a clientes, proveedores, amigos y amigas con el entusiasmo de una gran anfitriona desde un mostrador donde apenas cabía un cuerpo. Joven escritora y ex agente de prensa de una editorial multinacional, convenció pronto a todos los eslabones de la industria y a sus clientes de que su vocación de librera iba muy en serio”.

El concurso, que cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander, tuvo este año como finalistas a La Sede, de Bariloche; Libro de Oro, de Tucumán; Los Confines, de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires; Magia y Mandolina, de la Ciudad de Buenos Aires.

Un libro firmado por Fanti, La invención de un lector, es uno de los tantos que se pueden conseguir en la FED. Es de la colección Editor del sello Gris Tormenta. La autora y librera lo presentará el jueves próximo, junto con el editor Víctor Malumian (que también presentará su título El destino de una caja, de la misma seria del sello independiente), en Céspedes de Colegiales. Contarán con la compañía del fundador de Ediciones de la Flor, Daniel Divinsky.

“El otro día un periodista mexicano me preguntó por qué en el libro de Gris Tormenta, que habla de la librería, no cuento que tengo dos librerías. Lo que yo pienso es que tengo una sola librería que tiene una pequeña pata en el Recoleta. El catálogo es muy similar, por supuesto que ahí hay libros que generan otra repercusión, como las traducciones de literatura argentina contemporánea de Charco, que son un boom porque hay muchos turistas de visita -contó Fanti, en un rincón de la FED, que ya estaba a pleno a primera hora de la tarde-. Va mucha gente con niños, tenemos un sector infantil muy lindo, muy acogedor, donde los chicos se pueden sentar a leer con su familia. Hay algo del paseo que culmina, muchas veces, en la librería y se genera un conversación que quizás no termina en una venta de libro, pero sí en un diálogo dentro de la librería. Yo creo que esto es como una carrera de fondo: uno va conversando, va construyendo su clientela, va encontrando afinidades en las lecturas. A veces solamente charlamos, a veces vendemos libros”.