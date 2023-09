escuchar

La gracia de las bailarinas y su exquisita paradoja: movimientos etéreos sostenidos en la más férrea de las disciplinas. En la foto, parte del Shanghai Ballet posa sobre el Magere Brug, en la ciudad de Amsterdam. Durante este mes presentarán, en el Royal Theatre Carré, The Greatest Swan Lake in the world, una suerte de versión “expandida” de El lago de los cisnes, con 48 bailarinas en escena y una coreografía que apuesta a sumar elementos sin por ello afectar la esencia clásica de la obra. The Greatest Swan Lake in the world se presentó por primera vez en Shanghai en 2015; poco después tuvo un exitoso paso por los Países Bajos y este año busca reincidir. Por lo pronto, aquí están los cisnes, suspendidos sobre el río Amstel, cada uno con su historia a cuestas. De la tradición oriental a la occidental, la cultura muestra, una vez más, los posibles caminos de síntesis, diálogo, encuentro

Temas La historia detrás de la foto