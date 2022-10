escuchar

La semana pasada fue mi cumpleaños. El sábado celebramos en casa. Y como es casi de rigor surgió en la charla una idea que advierto que se repite de manera sistemática: que las personas en otros países son más civilizada que nosotros, los argentinos. Que respetan más las leyes. Que por eso les va mejor.

Bueno, no. Lo que ocurre en otros países (me lo han dicho en Estados Unidos, Francia, Uruguay, Suecia, Alemania, y sigue la lista) es que el Estado, porque ese es su deber, no solo enumera las penas para los que violan la ley, y no solo, llegado el caso de que se pruebe la culpabilidad del acusado, aplica dichas penas en tiempo y forma, sino que, además, tiene mecanismos para fiscalizar que las leyes se cumplan. Por citar un pequeño ejemplo, en las autopistas no solo hay cámaras (cuya posición el GPS te informa, así que son mayormente inútiles), sino también motos que te van a multar, si te ven pasar como Meteoro. Sin estos mecanismos, la ley es solo un enunciado, una sugerencia, como decía el gran Carlos Fayt. No ocurre solo acá, aunque me abstendré de citar otras naciones; el viajado las conoce. En todo caso, no somos ni más ni menos civilizados. No somos especiales. Fallan los controles, simplemente. Y eso no es tan difícil de resolver.

Temas Catalejo