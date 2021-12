Concurso de cuentos de amor. “Ganadores, son elegantes en sus pasiones calibradas y sus metáforas precisas”

El concurso de cuentos de amor “Amé dieciocho veces pero solo recuerdo tres”, en homenaje a la amada Silvina Ocampo, rompió récords y corazones: en total, se presentaron 2449 relatos. Organizado por el Museo del Libro y de la Lengua, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) y el Ministerio de Cultura de la Nación, había sido lanzado en julio. El jurado integrado por la escritora chilena residente en el país Cynthia Rimsky, Gabriela Cabezón Cámara y Cristian Wachi Molina dio a conocer esta nublada tarde de viernes, en la Plaza Boris Spivacow de la BNMM los nombres de los ganadores.

La escritora chilena Cynthia Rimsky integró el jurado del concurso de cuentos de amor María Aramburu - LA NACION

El primer premio, de cien mil pesos, lo obtuvo el platense Francisco Sendra (1988), por “La noche tiene la forma de lo que falta” y hubo dos segundos premios de cincuenta mil pesos para Analía Fernández (1985) y Marcelo Cutró (1967), por “El ladrido de los perros por las noches” y “Hasta que nos encuentren”, respectivamente. “Flamenca”, de María Cecilia Rodríguez (1968), recibió una mención.

Del cuento ganador el jurado destacó la “construcción de personajes hipnóticos y definidos” y un mundo narrativo “que se diferencia del conjunto por su magnetismo y conmoción, además de proponer una historia de amor no convencional”. Del cuento de Fernández, se elogió “su particular técnica narrativa” y haber elegido narrar “relación amorosa sin efectismos y diferente, que desafía ciertos clisés sobre las relaciones afectivas a distancia”. Sobre el cuento de Cutró, el jurado remarcó “su procedimiento cuidado, preciso y eficaz que despista al lector y genera la emergencia de un modo de amor que se destaca del resto de los cuentos presentados”. Y sobre la mención, la construcción de un mundo y una historia “que articula imaginarios diversos y diferentes de las tendencias narrativas contemporáneas”.

“Tengo 33 años, soy un actor marica recibido en la Universidad Nacional de las Artes -se presenta el ganador del primer premio a LA NACION-. No hace mucho que retomé la escritura y este año me animé a participar en concursos literarios por primera vez. La selección es una gran alegría y también una sorpresa, porque el cuento aborda un tipo de amor un poco corrido, que quizás no es el que más vemos circular como idea de amor. Al relato lo trabajé en el taller de cuento de Tomás Downey, con quien vengo tomando clases hace dos años, y fue fruto de varias devoluciones y observaciones de él y mis compañeros”. A Sendra -que ganó con un relato de atmósfera nocturna y sensual- le gustaría publicar un libro de cuentos. “Este premio sería un empujón en ese sentido, esperemos que se dé”.

También se dieron a conocer los títulos de los relatos seleccionados que, junto con los de los ganadores, aparecerán en una antología publicada por la editorial de la BNMM. Los autores son Nicolás Gugliemone, Márgara Averbach, Belén Mentasti, Silvana Liello, Ulises Cremonte, Ezequiel Villarroel, Rodolfo Serio, Juan Manuel Burgos, María Carolina Biscayart, María Zulema Lázaro, Natalia Milocco, Héctor D’Onofrio, María Paz Schechtel, Alejandra Toronchik y Emilene Núñez Campos. Según trascendió, participaron autores de todo el país.

“Concurso de cuentos de amor. La expresión inspira fáciles asociaciones: hay amores que son puro cuento, otros que necesitan un mínimo de cuento para sobrevivir, otros que no son capaces de contar el cuento -de tan frágiles- y hay cuentos que, sin ser de amor, lo son por amor a la lengua y sus bellas figuras”, escribió para la ocasión la directora del Museo del Libro y de la Lengua, la escritora María Moreno, en plena recuperación de su accidente cerebrovascular de mediados de año. “Los románticos dicen que, si un cuento es de amor verdadero, no debería someterse a la vulgaridad de un concurso o que, en todo caso, solo podrían ganar los enamorados -sigue la autora de Contramarcha-. Que el concurso lleve el nombre de Silvina Ocampo nos absuelve de toda culpa: ella supo de amor y celos, contándolos con el mayor antídoto, el humor. Para eso estuvo enamorada durante años de alguien cuyo nombre tenía cómicamente por iniciales las tres primeras letras del alfabeto: ABC (Adofo Bioy Casares)”.

Moreno se refirió a los cuatro relatos de amor que comparten podio. “Las palabras de la política son feas, por eso me voy a guardar de decir que los personajes de los cuentos ganadores suelen eludir la heterosexualidad obligatoria, son militantes LGTTB o cuir derecho viejo. Tampoco diré nada de ellos, prefiero respetar el efecto hipnótico, sorpresivo y de suspenso propio del género. ‘La noche tiene la forma de lo que falta’, ‘Hasta que nos encuentren’, ‘Los ladridos de los perros por la noche’, ‘Flamenca’; leyéndolos deduje que, en materia de amor, ya no se usaba el sujeto como desollado vivo, que rumia incansablemente su pérdida y podría ser ilustrado por El grito de Munch. La primera persona es ficticia, no se apoya ni en el testimonio, ni en la confesión. Rehúye el totalitarismo de la experiencia. La ausencia y la falta dejaron de ser temas recurrentes. Ganadores, son elegantes en sus pasiones calibradas y sus metáforas precisas. Prometo no imitar a los periodistas que abordaron a Roland Barthes luego de la publicación de Fragmentos de un discurso amoroso preguntándole: ‘¿Cuando lo escribió, estaba usted enamorado?’”. El texto fue leído por la escritora Inés Ulanvosky, que integra el equipo “morenista” en el Museo del Libro y de la Lengua.

La actriz y directora Cristina Banegas leyó “un collage literario” con fragmentos de cuentos de Silvina Ocampo y, en el cierre del acto de premiación, el trío Falta de Querer interpretó -como no podía ser de otro modo- boleros para empezar el fin de semana con ansias de amor.

Gran Premio Banco Provincia de Literatura

Hasta el 16 de enero se puede participar de uno de los Concursos del Bicentenario del Banco Provincia (en literatura, fotografía y pinturas), ideados para celebrar los primeros doscientos años de vida de la institución. El Gran Premio Banco Provincia de Literatura está destinado a escritores y escritoras bonaerenses y de la ciudad de Buenos Aires. Los participantes deberán escribir un cuento con referencias a la identidad de la provincia de Buenos Aires y de sus habitantes, como su geografía, costumbres, tradiciones y personalidades.

Claudia Piñeiro, Mariana Enriquez y Hernán Ronsino (los tres narradores bonaerenses) conforman el jurado que evaluará las obras finalistas. Al finalizar el concurso, se publicará un libro con los tres cuentos ganadores y aquellos que obtengan menciones. El primer premio concede $ 100.000; el segundo, $ 60.000, y el tercero, $ 40.000. Bases y condiciones en este enlace.