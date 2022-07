Contra las cuerdas de la grieta

¿Qué tenemos sino el creer? No importa en qué. Frente a la inmensidad y ante escalas de tiempo que ni siquiera podemos empezar a comprender, solos en una falúa frágil en medio de toda posible incertidumbre, nos aferramos a nuestras creencias. Perderíamos la razón, de otro modo, o esto no sería vida.

Lo que nos mueve hacia adelante (cualquier cosa que signifique adelante) son nuestras creencias, probadas o no, racionales o no. Las llamamos de muchas formas –y es propio de nuestra especie el que tengamos numerosas palabras para aquello que nos importa–, pero es lo de menos. Escribe el gran Jean Cocteau: “El poeta cree. ¿En qué cree? En todo.” Es la más perfecta definición de la poesía, pero también de la naturaleza humana. No importa en qué creemos. Importa el creer.

Es nuestro sextante y nuestra brújula. Frente a las preguntas demoledoras que, sin descanso, nos propina la vida como ganchos al mentón, ahí, groguis contra las cuerdas, nos quedan nuestras creencias, y suelen salvarnos de tirar la toalla. No imagino nada más sagrado que las creencias, incluso cuando me parezcan un desvarío abisal.

Caemos con frecuencia en la falacia de que nos mueven instintos cerriles, que somos mitad bestias y mitad ángeles, que somos violentos o insensatos. Lo somos, en muchas ocasiones. Pero primero tenemos que creer. Nadie se violenta, si no cree al menos en la violencia. “El escepticismo es un mal conductor de la poesía”, pone Cocteau un poco más abajo. Y acusa a Francia de ser un país malicioso. Hablaba de Rimbaud, Claudel y del espíritu religioso de la poesía.

Pero el escepticismo es una flor delicada y maníaca, de maneras arrogantes y raíces enclenques que solo prospera por un corto tiempo en invernaderos exclusivos y casi siempre efímeros. Los que practicamos este oficio, el del periodismo, sabemos que lleva media vida ejercitar el músculo de la duda cartesiana. Para el que cree, el mundo está lleno de cosas obvias. Para nosotros, es una tensión constante entre el bienestar de la certeza y la duda a la que obliga el manual.

Sería todo más sencillo si nos limitáramos a las evidencias. Pero basta pensarlo un momento. La falta de evidencia no es evidencia en contrario. Al revés, precisamente. Si nunca viste un plato volador eso deja la puerta abierta a por lo menos dos posibilidades: que existan, aunque todavía no los hayas visto, y que alguna vez te lleves una sorpresa y veas uno.

La otra falacia es la de que creer en algo es una prueba de verdad, de existencia, de realidad. Creemos por la misma razón que respiramos, porque no nos queda más remedio. Respiraremos incluso el aire más enrarecido y creeremos en disparates estratosféricos, engordados a fuerza de gritos y arengas (¿Por qué vociferan los políticos? ¿No pueden hablar normal?). La cuestión nunca será el aire o lo que creemos. La cuestión es respirar. La cuestión es creer.

Por supuesto, hay creencias irreconciliables. Ahí es donde, muchas veces terminamos a los gritos, a los piedrazos o a los tiros. Pero eso es porque no vemos que, incluso en su ser irreconciliables, el creer es uno de los resortes humanos más profundos e inconscientes. Creemos en cosas opuestas, pero en el fondo hacemos lo mismo: creer.

Uno puede incluso probar (lo hacemos a menudo, y es a todas luces inútil) con datos y estadísticas, con fotos, con videos, con leyes universales y con ecuaciones que lo que alguien cree es un completo delirio. ¿Qué importancia tienen hoy las creencias por las que un soldado se inmoló en nombre de una Asiria decadente, 600 años antes de Cristo? Creer es siempre creer ahora.

Si están pensando en las grietas, sí, claro nacen ahí, en el convencimiento de que creer y tener razón son la misma cosa, el mismo fenómeno. Por eso el verdadero poeta es atemporal. Porque cree. ¿En qué cree? En todo.