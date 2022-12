escuchar

No soy un experto, pero entiendo que el Mundial anterior fue en 2018. Es decir, hace cuatro años. En rigor, un poco más, porque en 2018 (corríjanme si me equivoco) se jugó en junio y julio. Pero hagamos cuatro años. Entiendo asimismo que la Argentina no ganó aquella copa. Sé que esto suena por ahora un poco delirante, pero denme un minuto más.

Si todo lo anterior es cierto, cuatro años atrás se abrían dos posibilidades, frente al siguiente campeonato mundial. Que la Argentina de nuevo no ganara. O que la Argentina sí ganara, como finalmente ocurrió. Podría ni haber clasificado, cierto. Así que podemos con justicia reducir las opciones existentes cuatro años atrás a solo tres.

Dejemos de lado las dos opciones menos exitosas. Supongamos (cuatro atrás) que la Argentina gana en Qatar. Después de 36 años. ¿Qué podría ocurrir con los aficionados al fútbol, que en nuestro país, como se sabe, son legión? Exacto. Iban a salir a la calle a celebrar. Eso significa millones de personas juntas. Aquí se abren dos opciones, nuevamente: organizar con tiempo un dispositivo seguro, inteligente y ordenado o esperar a la final. Todo indica que aunque la posibilidad de ser campeones mundiales existía desde hacía 1460 días, la dirigencia se puso a ver qué hacer con el triunfo solo a último momento. O es improvisación es muy poca fe en nuestro fútbol.

Temas CatalejoGDA