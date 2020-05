Liliana Porter, Marta Sanz, Andrés Duprat e Ignacio Iraola pensaron la cultura en cuarentena

Los efectos de la cuarentena en la cultura tienen, por lo menos, dos puntas: la que define de qué modo se trastornó la invención artística, y la circulación actual y futura del arte del pasado y, en algún futuro indefinido, el que hizo en esta misma época.

LA NACION reunió, para examinar esta circunstancia incierta, a la artista Liliana Porter , la escritora española Marta Sanz , Andrés Duprat , director del Museo Nacional de Bellas Artes, y a Ignacio Iraola, editor y director del Grupo Planeta Argentina, en una conversación moderada por Pablo Gianera, parte del ciclo #LNteacompaña

Desde Madrid, donde la cuarentena está ya en pleno descongelamiento , Sanz no ocultó su perplejidad y su dificultad para escribir en estos días: "No encuentro el tono. Si yo quisiera hablar de la pandemia en este momento no sabría como hacerlo. No sabría si ponerme apocalíptica, si ponerme integrada, si ponerme ñoña buen rollista de que no pasa nada y adelante, viva la resiliencia, hagamos de la necesidad virtud, no sabría si ponerme chistosa. No sé todavía cómo abordar, cómo hacer el relato de lo que nos está pasando. Vivo instalada en una especie de contradicción permanente en la que pienso lo uno y lo contrario, de una manera completamente radical y completamente desorganizada."

Porter , que no ocultó su tristeza por la situación dramática de la pandemia en Estados Unidos , donde vive, puso en perspectiva los efectos que la crisis podría tener en los artistas: "Yo pienso que una crisis así, este tipo de cosas, o cuando hay una enfermedad hace que por lo menos haya diez minutos en los que uno es un poco más sabio. Es increíble porque después uno vuelve a ser 'inmortal' y ya menos sabio. Pero que sí sirve generar ese tipo de libertad que por alguna razón a veces uno mismo se saca."

Por su lado, Iraola mostró desconfianza sobre la "literatura de pandemia". "Yo creo que la pandemia va a ser un metatema durante mucho tiempo, también por falta de creatividad en algunos casos, pero de cara a lo que viene, la industria editorial tiene una posibilidad de salir un tanto mayor que la de otras industrias." Resaltó además la tarea de las librerías independientes "Hay un futuro muy lindo que tiene que ver con el resurgir de mucha librería de cercanía, con mucha librería más independiente."

Para Duprat, las visitas virtuales a los museos, que tanto proliferaron en estos últimos tres meses, son valiosas, pero provisorias. "Nosotros, obviamente, tenemos una responsabilidad, en tanto funcionarios públicos, de mantener vivo el contacto con las audiencias, entonces reforzamos todo lo virtual, la presencia en las redes, recorridos virtuales. Pero son paliativos, no suplanta para nada el hecho de ir a un museo. Para mí es como ir a las islas Maldivas. Ir y estar ahí una semana o entrar por Google maps y verla en tu casa. Yo soy un defensor de la experiencia sensible delante de la obra, de ir al museo, de caminar, de perderte."

