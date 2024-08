De la pintura hiperdensa al arte “desorientador”: las obras favoritas de arteba

Escuchar

La tormenta no impidió que el público colmara los pasillos de arteba, que continúa hasta mañana en el Centro Costa Salguero. Mientras se aguarda el anuncio del flamante premio al mejor stand que otorgará hoy Remax, ocho expertos consultados por LA NACION eligieron sus obras favoritas de una de las ferias más importantes de América Latina.

Aldo Rubino y Edgardo Giménez con "Sin título" (1995) en galería MC Gentileza Aldo Rubino

Aldo Rubino

Coleccionista y fundador del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Macba)

Sin título (1995), Edgardo Giménez, galería MC

La obra de Gimenez descubre una faceta poco conocida de uno de los artistas más importantes de la escena contemporánea argentina, en la que apropiándose de herramientas de la geometría y fusionándolos con elementos del diseño como los círculos que atraviesan su obra, recrean una estética única que enriquece el guion curatorial de la colección MACBA integrada por artistas de 33 países alrededor del mundo. Hay una estética que me recuerda obras de la década del 60 del gran artista americano Larry Poons. La paleta de colores forma una exquisita armonía a lo largo de toda la obra.

Guillermo Tempesta Leeds con "Compostasma y mano de pintor" (2023), de Carlos Huffmann, Ruth Benzacar Gentileza Fundación Santander

Guillermo Tempesta Leeds

Presidente de Banco Santander Argentina (principal sponsor de arteba) y de la Fundación Santander Argentina, y jurado del flamante Premio Fundación Santander a las Artes Visuales

Compostasma y mano de pintor (2023), Carlos Huffmann, Ruth Benzacar

Elegí esta pintura por la reflexión que ofrece acerca de la tecnología obsoleta como archivo y ruina de nuestra existencia.

Andrés Duprat con "Rumores de pandemia" (2020), de Marta Minujín, en Herlitzka & Co

Andrés Duprat

Director del Museo Nacional de Bellas Artes

Rumores de pandemia (2020), Marta Minujín, Herlitzka & Co

La elegí por varias razones: porque me impactó y captó mi atención entre cientos de obras expuestas en los muchos stands de arteba. Porque desde siempre me interesaron las obras y el universo de creación de Marta Minujín, a la que considero una de las artistas más originales, relevantes y vanguardistas del mundo. Porque me hizo rememorar otra magnífica obra de esa serie que, en plena pandemia en 2021, presentamos en el hall del Museo Nacional de Bellas Artes.

Marta Minujín con "Intermeccanica Murena 429 GT" (2023), de Daniel Basso, en Calvaresi Contemporáneo Gentileza Calvaresi

Marta Minujín

Artista

Intermeccanica Murena 429 GT (2023), Daniel Basso, Calvaresi Contemporáneo

Me gusta esa obra porque es un arte que desorienta: lo mirás y no sabés si es un objeto, una obra de arte, un adorno o algo para pensar… Es un arte “desorientador”.

Carlos Herrera con "La huida" (2024), de Porkeria Mala, en NN Gentileza Carlos Herrera

Carlos Herrera

Artista y curador

La huida (2024), Porkeria Mala, NN

Es una obra que se para en el momento actual, social, político y cultural. El artista retrata la realidad con señalamientos apocalípticos y de ruptura de los sistemas capitalistas. Es interesante observar que los personajes están en pareja, con sus mascotas, o besándose, y la aparición de la lluvia nos da esperanza en tiempos de cambio.

"Blue Grass Forest" (2024), de Vicente Grondona, en Revolver Gentileza Pola Oloixarac

Pola Oloixarac

“Mini coleccionista”, escritora y periodista

Blue Grass Forest (2024), Vicente Grondona, Revolver

Me encanta que lo que ves se hace y se deshace en la pintura, el bosque desaparece y el follaje mismo se autocome; la forma y el fondo se fagocitan. La pintura hiperdensa: es como materia y antimateria. También me encantaron las del artista uruguayo Sebastian Sáez de Galeria Sur, y compré dos obras de Lourdes Tomaghelli en galería Luogo, en Utopia.

José Luis Lorenzo con "Apuntalamiento o cómo sostener el monte" (2024), de Florencia Sadir, en W Gentileza José Luis Lorenzo

José Luis Lorenzo

Coleccionista, arquitecto y miembro del Consejo de Administración de arteba

Apuntalamiento o cómo sostener el monte (2024) Florencia Sadir, W

Me encantó el tema del apuntalamiento, tan arquitectónico. Me encantaron los palos quemados, la cerámica bañada en plata. Me pareció que está llena de significados: sostener, apuntalar. Lo asocio con la arquitectura, la naturaleza y la vida, el monte, la tierra y el fuego. Los ciclos de la naturaleza. También, la cerámica bañada en plata con los rayos del sol, las ramas que crecen con las raíces, el agua. Miles de ideas que se me disparan.

"Sufriendo la intolerancia del 18 de julio de 1994" (1998), de Santiago García Sáenz, en Hache Gentileza Hache

Claudio Stamato

Coleccionista y empresario, fundador de la Isla El Descanso

Sufriendo la intolerancia del 18 de julio de 1994 (1998), Santiago García Sáenz, Hache

Esta es una obra que hace referencia a la voladura de la Amia, que ocurrió a solo una cuadra del taller de García Sáenz. Es un recordatorio de semejante atrocidad y muy apropiado para estos momentos, cuando se cumplen treinta años. No sé si es la que más me gustó de la feria pero sí la que más me conmovió. Y no fui el único, ya que varios coleccionistas están intentando sumar voluntades para recaudar los fondos necesarios y donarla al Museo Nacional de Bellas Artes.

Para agendar:

arteba 2024 en el Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221) hasta mañana, de 12 a 20. Entradas disponibles en arteba.org.