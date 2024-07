De novela: el campeón del mundo que quiere ser Presidente

Escuchar

“Estoy enganchado con la Copa América y la Eurocopa, pero esperando lleguen los goles de verdad, o sea, los de la fase final -dice a LA NACION desde Cádiz el ensayista y consultor político español Alfredo Serrano Mancilla (Sevilla, 1975)-. Con ojos para la selección argentina y para la de España, que van ganando”. Semanas atrás, el autor gaditano publicó su primera novela, El gol que me falta (Galerna, $ 25.300), protagonizada por el mejor futbolista del mundo, un argentino que comparte cualidades con Diego Maradona y Lionel Messi y quiere ser Presidente. El narrador de la historia, gaditano como el autor, es el arquero del equipo de fútbol catalán en el que brilla el astro y acompaña, junto con el principal aliado del Argentino (y rival a la hora de preparar asados), el Uruguayo, además de otros jugadores, familiares y amigos.

Oriundo de Gualeguaychú, el Argentino invita al “gallego” a pasar las Fiestas en sus pagos, donde podrá meditar sobre la propuesta hecha en una carta anónima donde se reclama un Presidente “querido por todos los argentinos”, “que no venga de la política” y “que ame a su patria”. A esos atributos se añade la admiración mundial.

El gaditano tiene sus propios planes. “Había algo más en este viaje. Un objetivo más. Lúdico: subir de nivel en un juego de cartas en el que el Argentino y el Uruguayo me destrozaban rutinariamente”, revela. En sus vacaciones litoraleñas, en lucha contra los mosquitos y gracias a Google, conoce a un grupo de experimentados jugadores de truco: los Tres Abuelos.

El Cerrajero, “peronista de toda la vida y antioligarca”; la Enfermera, “zurda, muy zurda”, y el Taxista, “facho, hasta la médula”, encarnan distintas visiones sobre el país, aunque los tres comparten un mismo diagnóstico: la debacle socioeconómica de la Argentina, gobierne quien gobierne. Sin imaginarlo, los tres expertos jugadores de truco se convertirán en asesores del mejor jugador de fútbol del mundo.

“Tenía ganas de escribir sobre la Argentina, nunca lo había hecho más allá de artículos de opinión y me parecía que la literatura es un campo muy fértil para poder analizar lo que pasa en una sociedad de una manera diferente -dice Serrano Mancilla-. Era una vía para salir de la autocensura que a veces nos imponemos. Me parecía que una novela donde se mezclan dos cosas que están permanentemente en la mesa de los argentinos, como el fútbol y la política, era un punto de encuentro de muchas cuestiones que me parecen interesantes, me gustan y me apasionan”.

Serrano Mancilla es director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, autor de varios ensayos y columnista en diarios de la Argentina, México, Bolivia y España. También juega al fútbol.

“Toda la vida he jugado de manera amateur, me encanta jugar, verlo, soy un apasionado del Barcelona, de la época del dream team cuando jugaban Messi, Xavi, Iniesta, y además me apasiona la política -cuenta-. Cuando se quiere plantear que el fútbol está disociado de la política, hay infinitos casos que demuestran que están mucho más interconectados de lo que se pregona. El jugador George Weah fue presidente de su país, Liberia. En América Latina, el brasileño Sócrates está fuertemente politizado, y en la Argentina hay muchos casos, de Tévez a Maradona. Son dos mundos que se entrelazan y tienen puntos en común”. En El gol que me falta, el autor ubica al protagonista en “la cancha de la política”.

A diferencia del narrador, el autor no llegó a ser un futbolista profesional. “No nos parecemos mucho -admite-. Él es un arquero suplente que llegó al más alto nivel pero sin jugar tanto como hubiera querido. Conoce la Argentina de rebote y está poco politizado, en eso se parece poco a mí; conozco la Argentina de múltiples viajes hasta que me quedé a vivir”.

“El Argentino es una mezcla de todos los argentinos importantes en el mundo del fútbol a lo largo de la historia, no es ni Messi ni Maradona, pero podría ser los dos y muchos otros -señala-. El personaje es un jugador top que se va a Europa, es de Entre Ríos y tiene una historia fantástica en el mundo del fútbol europeo, y si bien hago un guiño a jugadores argentinos relevantes, creo tiene un poquito de todos y un poquito de ninguno”.

La campaña electoral motoriza la segunda parte del libro. “Todos los aprendizajes o desaprendizajes en las campañas electorales y la política fueron una base constante de creatividad, aunque hago algunas travesuras al plantear situaciones más surrealistas y macondianas -dice el autor-. Es cierto que en las campañas electorales todo se intensifica, todo es exagerado, existen múltiples pasiones, surgen personas que hablan de todo, opinan de todo. La novela recrea mucho la vida de los asesores: siempre pensé que los asesores son candidatos frustrados. A veces quieren tener mayor relevancia que el propio candidato, es como una disputa de egos. Me parece que eso en la novela está muy bien recogido así como la toma de decisiones del candidato, su entorno familiar y de amigos, y su relación con la prensa”.

Para este especialista en política y economía, es muy prematuro hacer un “diagnóstico cerrado” sobre el gobierno de Javier Milei. “Estoy obsesionado con el término ‘perspectivear’ que ayuda mucho a comprender este tipo de procesos disruptivos -dice-. Sería un craso error pensar que el estilo de Milei va a perdurar a lo largo del tiempo. Muy pocos presidentes terminan como empiezan. Mauricio Macri empezó con una imagen positiva muy elevada, más que la de Milei en estos meses, y no terminó con esa fortaleza. Milei tiene muy claro que está disputando una batalla cultural, porque pretende de esa potencial victoria intentar convencer a los argentinos de transformar la matriz de sentidos comunes. Si lo logra, en el corto plazo su modelo es más sostenible, pero en estos primeros seis meses va dando muestra de una gran dificultad a la hora de abordar los problemas macroeconómicos. Sigue sin poder resolver cuestiones como las inversiones extranjeras directas y el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos, que eran su prioridad. Por eso va a priorizar la batalla cultural, para compensar todas las fallas, errores, la falta de respuestas en materia económica”.

Serrano Mancilla destaca que ningún presidente se puede perpetuar echándole la culpa al anterior. “Si hace eso, está demostrando su incapacidad para resolver los problemas del anterior”.

¿Qué dirían los Tres Abuelos sobre el Gobierno actual? “Si estos tres abuelos-asesores pudieran opinar, dirían que hay un gobierno que no logra empatizar, ni sintonizar, ni advertir lo que la gente común está sufriendo en su día a día -responde el autor-. Hay mucha gente que no estaba de acuerdo con el gobierno anterior y buscó en el voto a Milei una respuesta; esa gente tiene muchas preocupaciones por lo que está pasando en este momento”.

