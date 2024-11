De papas y tomates

No parecen parientes, pero lo son. Y todavía hay miembros más sorprendentes en esta familia. En la foto de arriba, una toma cenital de los trabajadores que clasifican los tomates en Bogura, el mayor centro comercial del norte de Bangladesh. Los tomates son, aunque cueste creerlo, parientes de la papa. Comparten el mismo género, Solanum, parte a su vez de una familia más grande que incluye a la belladona, la mandrágora y la nicotina. Todas ellas son, como se sabe, venenosas. ¿Las papas y los tomates también? Bueno, sí y no. Las partes verdes de ambas plantas son tóxicas, aunque los tubérculos y los frutos rojos que se ven en la foto sean comestibles. Por eso, cuando este vegetal llegó a Europa, se lo usaba solo para adornar platos. En América, de donde es originario, la variedad que terminaría siendo domesticada apareció hace 7000 años. No le fue mal. Hoy existen más de 10.000 variedades.

Ariel Torres Por

Temas La historia detrás de la foto