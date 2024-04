Escuchar

La vida te despeina no es solo el título de un libro de cuentos escritos por mujeres. Es una frase que hace alusión a que la vida te sorprende y altera el orden con el que uno desearía que todo funcionara. Es cierto que a veces esa disrupción del statu quo puede ser más que bienvenida. Estas mujeres literalmente están siendo despeinadas. El helicóptero Marine One acaba de despegar de la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abordo y avanza sobre ellas, ubicadas en los jardines que tienen como fondo el Monumento de Washington. Con las cabelleras indomables batidas por el viento, sin lugar donde refugiarse, no tienen más remedio que resistir lo inevitable y esperar a que todo vuelva a su lugar. Como en la vida misma, excepto que la mayoría de las veces no todo se vuelve a acomodar como antes. Y hay que acostumbrarse a raros peinados nuevos o a quedar despeinado para siempre.

Temas La historia detrás de la foto