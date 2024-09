Día de la Historieta: intervenciones en librerías y tributo a personajes icónicos en redes sociales

Escuchar

Creado en 2005 por iniciativa de creadores locales, el Día de la Historieta tiene como propósito celebrar y difundir una de las actividades artísticas que más alegrías le da a la cultura argentina, de la mano de Divito, Quino, Maitena, Caloi, Horacio Altuna, Roberto Fontanarrosa, Sole Otero, Tute, Alejandra Lunik y Liniers, entre muchos otros. Se eligió el 4 de septiembre porque en esa fecha, en 1957, se lanzó el primer número de la revista semanal Hora Cero, de la editorial Frontera, propiedad de Héctor G. Oesterheld. En sus páginas se dio a conocer El Eternauta, con guion de Oesterheld e ilustraciones de Francisco Solano López. En 2009, la Legislatura porteña instituyó el 4 de septiembre como Día de la Historieta. Y en 2010, la ley 26.652 lo declaró Día Nacional.

Este año, Mafalda cumple sesenta años Disney+

Hoy, cuatro hacedores de viñetas -Gustavo Sala, Xina Ocho, Femimutancia y Rep- intervendrán las vidrieras y otros espacios de cuatro librerías porteñas: Hernández (Corrientes 1436), Céspedes (Álvarez Thomas 853), Naesqui Libros (Charlone 1400) y Librería del Fondo (Costa Rica 4568). Además, se distribuirá en forma gratuita un fanzine con ilustraciones de personajes emblemáticos de la historieta argentina como Fantagas, Mafalda, el Loco Chávez o Boggie el Aceitoso, hechas por creadores contemporáneos. La propuesta cuenta con el apoyo de la Comisión de Historieta de la Cámara Argentina del Libro (CAL).

Durante septiembre, ilustradores profesionales y amateurs rinden tributo en redes sociales a personajes de historieta con el hashtag #mesdelahistorieta. El primero fue El Eternauta, seguido por Nippur de Lagash y Esqueleto. El miércoles, será Crash, la protagonista de Borderline, cómic de Carlos Trillo y Eduardo Risso. La iniciativa de Webcomic Mutante, página de web de Nico Navarro donde se publican historietas online, cosechó el apoyo de editoriales como Libera la Bestia y Loco Rabia y de plataformas de promoción de la historieta. “Creemos -argumentan- que es una linda dinámica para homenajear a nuestros ídolos y, de paso, soltar la mano en el dibujo”. Varias historietistas, que se quejaron de que había pocas autoras seleccionadas, fueron invitadas a sumarse. El 8 le toca a Patoruzú, el 18, a Chica Alien, y el 24, a Sol de Plata, por mencionar algunos de los siguientes personajes.

El grupo de dibujantes humorísticos Quadritos tiene como objetivo la divulgación y el consumo del humor gráfico en el país. Está compuesto por Kappel, Meiji, Marito, Más, Elemer, Toni, Corne, Claw, Giacomino, Ian Mora, Delu, Fechu, Haroldo Meyer, Ja!, Alen, Piru, Lamparita y Villalobo. Apuestan a generar presencia en eventos masivos de cómic, arte y la cultura del divertimento para seguir afianzando el género a través de charlas, exposiciones y venta de libros de la temática humorística dibujada. “Convencidos que el humor gráfico sigue vivo en nuevos soportes y medios, Quadritos intenta ser un grupo que fomente acciones en torno a la risa dibujada y que su presencia instale una mirada sobre esta forma de expresión que acompaña desde hace mucho tiempo a la sociedad argentina”, explican. Además de participar del Festival Argentino de Historieta, en Adrogué, este fin de semana, serán de la partida en Batcave (Colombres 690) cuando se celebre el Batman Day el 21 de septiembre.

Este sábado y domingo, de 14 a 20, tendrá lugar el primer Festival de Historieta Argentina, ¡FAH!, en la Casa de la Cultura de Almirante Brown (Esteban Adrogué 1224), en la localidad de Adrogué, cerca de la residencia donde Jorge Luis Borges (también un personaje de novelas gráficas) pasaba los veranos con su familia y sus amistades. Con entrada libre y gratuita, habrá talleres, charlas, proyecciones de cortos y mediometrajes, tours por el Paseo de la Historieta y dos shows de cierre por día: el sábado, a las 19.30, con Fiambre Moderno, y el domingo, a las 17, con Sala y Esteban Podetti.

Entre otros, participarán del ¡FAH! Enrique Alcatena, Horacio Lalia, Sergio Ibáñez, Aleta Vidal, Patricio Oliver y Ariel Olivetti. La programación completa se puede consultar en la cuenta de Instagram @fahistorieta.

“Este año, las editoriales de historieta agrupadas en la CAL formamos la Comisión de Historietas con el fin de ampliar la difusión del sector -dice a LA NACION la editora Paula Varela-. Está abierta también a editoriales que no pertenecen a la CAL. Uno de los primeros objetivos fue desarrollar un festival que permita visibilizar la producción actual y el trabajo de autoras y autores argentinos. También pudimos concretar actividades en librerías hoy y el fin de semana en la Casa de la Cultura en Adrogué. Es un encuentro que reúne a dibujantes, guionistas, editoriales, distribuidoras, difusores y lectores. Reúne también autores clásicos y contemporáneos. Pero sobre todo, agrupa la fuerza de muchos para una convocatoria centralizada”.

“Los precios de los libros de historieta son amables: oscilan entre los $ 12.000 y los $ 16.000, mucho más baratos que los de literatura y no ficción, y son a todo color -dice el editor, dibujante y guionista Diego Rey a LA NACION-. En el ¡FAH! va a haber promociones bancarias; estamos nerviosos porque es el primero pero creemos que va a estar bueno”.

El impacto de la crisis en el sector

Rey dirige el sello Hotel de las Ideas. “Somos una cooperativa editorial que trabaja desde 2012, produciendo historieta, novela gráfica, humor gráfico; pasamos varias crisis ya y tratamos de sortearlas dentro de nuestra lógica de producción -remarca-. A la situación actual llegamos mucho mejor estructurados con una distribución mixta entre propia y tercerizada, presencia en ferias y dos tiendas de la editorial donde el primer proveedor es el sello nuestro. Aún así, tuvimos que agudizar la imaginación y hacer trabajos de producción externos para no sufrir sobresaltos económicos manteniendo el ritmo de producción de novedades y reimpresiones”.

Varela, directora del sello Primavera Revólver, dice que, en su editorial, con cinco años de trayectoria, no saben lo que es publicar libros sin contexto de crisis. “Arrancamos en 2019 con la ambición de sacar una revista distribuida en quioscos de todo el país y en 2020 la pandemia nos dio un sacudón que nos obligó a reformular algunas cosas -cuenta-. En este breve tiempo aprendimos que la única manera de seguir adelante es manteniendo viva la editorial y eso se logra publicando libros con la mayor periodicidad posible”.

“Comic.ar Ediciones comienza su recorrido en 2009, editando historieta nacional con el objetivo de dar un espacio a artistas locales -dice el editor Tomás Coggiola-. En todo este tiempo, nuestro catálogo fue creciendo hasta tener más de cuarenta y cinco títulos y más de cuarenta artistas; entre rescates de clásicos de la historieta nacional y nuevos autores, combinando historieta de género con historieta de autor. Hoy estamos frente a una crisis que nos desafía a seguir en este recorrido, haciendo frente a una suba de los costos de producción y una fuerte caída en la demanda. En este sentido vemos necesario aunar esfuerzos con otras editoriales con el fin de generar nuevos espacios como el ¡FAH! que nos permita difundir la actividad de las editoriales nacionales en un contexto tan adverso”.

Fede Di Pila, editor de Estudio Mafia, señala que, a medida que disminuye el poder adquisitivo de los lectores, se venden menos ejemplares. “Somos una editorial pequeña, artesanal, que no solo vivimos de hacer y vender libros sino además de varias actividades que engloba el sector como talleres, muestras y servicios varios a artistas gráficos y autores editores -destaca-. Hablando y compartiendo experiencia con colegas, notamos un mecanismo de supervivencia marcado por nuestra historia que se activa y nos lleva a doblar la apuesta, seguir editando como sea, tejer lazos estratégicos y apostar a la autogestión. Por experiencia sabemos que las crisis no son eternas, pero que se pueden prolongar mucho si no hacemos nada al respecto”.