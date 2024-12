El cuadro original de Tintoretto es la estrella invitada de la feria de arte Plateada

LA PLATA.- La segunda edición de Plateada instala a esta ciudad como sede de una de las ferias descentralizadas más importantes de Argentina y cierra el calendario federal de este año. Ampliada y expandida, ocupa este fin de semana toda la sala Pettoruti del Centro Provincial de las Artes, con las propuestas de más de treinta proyectos seleccionados por un comité especializado y una estrella invitada: el Tintoretto que se presenta en sociedad, después de décadas a la sombra en un depósito.

La feria de arte contemporáneo tiene espíritu bonaerense e inclusivo, todo tipo de arte, precios accesibles y algunas obras participativas. Se ven muchos puntos rojos, sinónimo de ventas. Está organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, con curaduría de Virginia Martín y Facundo Belén. Durante las tres jornadas de Plateada, que comenzaron ayer y terminan mañana, el público puede recorrer stands de espacios de arte de toda la provincia, asistir a charlas, performances y espacios de formación en gestión de obra.

La obra de Herbi de Club de Pintura, galería platense, fue premiada en Plateada Prensa Museo Petorutti

La principal conferencia fue la del día de la inauguración, cuando se presentó y descubrió la obra Retrato de Melchor Michael recientemente atribuida a Tintoretto gracias a un trabajo mancomunado. La obra puede visitarse con guía los días de feria de 16 a 20 (el primer día había cola). Luego, habrá que esperar a mitad del año próximo, cuando reabra el museo al que pertenece, que ahora está cerrado por reformas.

El propio Pettoruti había sellado su destino lo sentenció como un “cuadro mediocre” que “no se expondrá jamás”, a principios de 1900. Su sucesor en el cargo como director del museo, Federico Ruvituso, encabezó una investigación con estudios espectroscópicos, químicos, artísticos e históricos junto a un equipo de investigación del Conicet, y así se pudo reatribuir la pintura al genial veneciano. “Todos muy emocionados por ver la obra, conocer su historia y tenerla ahí para mirarla y para apropiársela de alguna manera”, contó Ruvituso. Por momentos, se forma cola para pararse frente al retrato del militar.

El stand de NN presenta la obra de Mag de Santos, que reúne a cuatro generaciones de creadores platenses de su familia en Plateada Prensa Museo Petorutti

En el subsuelo del teatro hay un hormigueo constante de visitantes. Se despliegan ahí las 26 galerías seleccionadas por un jurado conformado por Natalia Giglietti, Rodrigo Barcos y Daniela Iramain. Las galerías locales son once: Cocomiel, Montón, NN, Pivot, Vincent, Planta Alta, Máquina machine, Don Bardo, GAYA, Club de la Pintura, Cösmik. Las bonaerenses, doce: Cálamo (San Nicolás), Clandestina (Chivilcoy), Cueto (Mercedes), Departamento 112 (Martínez), Desplazamiento de un paisaje (Coronel Suárez), Residencia Epecuén (Epecuén), Isidoro (Coronel Suárez), La Pontiana (General Villegas), Mapa (Las Flores), Primor (itinerante), Ruda (Necochea) y SUA (Necochea). Se sumaron tres porteñas: Casa Proyecto Pólvora, Valeries factory e Hipopoety.

En el stand de Don Bardo, todos pueden dibujar su propia versión del Tintoretto

Además, el sector de editoriales presenta a Alcohol y Fotocopias (Traslasierra/Caba), Belleza y Felicidad Fiorito (Villa Fiorito), Colada, Pequeña Fortuna (Caba), Morpugo, Patio interno (La Plata), Iván Rosado (Rosario) y Papel cosido (UNLP).

Las ventas despuntaron el sábado, cuando un nutrido plantel de coleccionistas porteños visitó la feria. “Los museos son amigos de los coleccionistas. Están hechos de sus donaciones; sin ellos, no tendríamos al Tintoretto”, afirmó Ruvituso.

El stand de Primor, galería itinerante, en Plateada Prensa Museo Petorutti

Hubo dos premios no adquisición. Los Premios In Situ, en su feria número once de este año, repartió tres premios de $500.000, tarea de los mecenas Joaquín Rodríguez y Abel Guaglianone, que en esta edición sumaron como jurado a Marcela Roberts. Destacaron como proyecto colectivo al stand de Gaya, que hace lugar a artistas con discapacidades neuropsiquiátricas. Como artistas individuales destacaron a Herbi, Hernán de Pomelo, de Club de Pintura y a Fer Santana de Departamento 112.

El Premio Plateada, del mismo monto para una obra destacada, otorgado por un jurado integrado por platenses (Inés Justo, Ruvituso y Paula Toto Blake) se otorgó a un artista de la galería Cálamo, Pablo Balbis, pintor de una “vaca asiria de la Pampa” que, por la técnica, bien podría ser obra de Tintoretto.

Una pintura de una vaca híbrida de Pablo Balbis de la galería Cálamo fue merecedora del premio a la obra destacada en Plateada, feria de La Plata

“La feria tiene una identidad muy clara. Es arte muy joven, arte diferente, con propuestas muy nuevas. Se nota que es una ciudad universitaria donde hay artistas formándose”, señaló Rodríguez. Entre las propuestas hay grandes dosis de pintura, y algunos espacios donde el público puede interactuar: ingresar en la cueva de peluches de Gala en Cösmiko, sentarse en la sombrilla de Mar Legón con canastas de facturas (y no comerlas porque son esculturales) o ensayar versiones de Tintoretto en Don Bardo, con la obra participativa de Pablo Ramborger para aquellos que “dicen que no saben dibujar”.

El cierre del domingo será musical, en la plaza seca del Teatro Argentino Centro Provincial de las Artes, a las 19, con la obra Coreografías de la vergüenza, de Quillén Mut, en el marco del Festival Danzafuera que este año, con apoyo del museo, realiza su 11º edición. Tanto la participación de los proyectos como la entrada del público son gratuitas, al igual que las recorridas guiadas como la que siguió los pasos de Emilio Pettoruti y Xul Solar en su regreso a la Argentina en 1924 pasando por espacios, museos, obras y documentos clave de La Plata.

La obra de Mag Legon invita a un descanso y a no tentarse: las facturas son esculturas y ya están todas vendidas

Todas las galerías y espacios de arte locales tienen también sus puertas abiertas en un circuito para descubrir la riqueza y la larga tradición en el arte de esta ciudad. Por ejemplo, el stand de la galería NN reúne a cuatro generaciones de creadores de una misma familia, Mag de Santos y sus ancestros. También hay performances como la de Rodrigo Moraes, el domingo a las 17, las presentaciones de libros de los artistas Marcia Lazzarini y Hernán Cédola.

Para agendar

Plateada edición 2, mañana de 14 a 20, en el Teatro Argentino Centro Provincial de las Artes, Calle 51 702 e/ 9 y 10, La Plata. Entrada sin cargo.

