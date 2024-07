El desafío de escribir una novela de aventuras con la “ayuda” de 800 mil chicos

Escuchar

¿Es posible escribir una novela de aventuras para chicos y adolescentes junto con 800 mil colaboradores? La respuesta es sí. El autor argentino Martín Blasco aceptó el desafío de la plataforma de lectura digital española Fiction Express y se puso al frente de un proyecto literario participativo del que surgió Guardianes del sueño, una historia fantástica por entregas creada “a pedido” por los miles de usuarios.

Al estilo de los relatos de la serie clásica Elige tu propia aventura, que presenta a los lectores distintas opciones para que cada uno decida cómo avanzar en la trama, Guardianes del sueño también ofrece alternativas y son los propios chicos y jóvenes quienes opinan e interactúan con el autor para que escriba cada capítulo. Lanzado en junio, la novela ya cuenta con cinco entregas y se acerca el final de la aventura.

"Guardianes del sueño", de Martín Blasco

“Fiction Express, una empresa española que lleva adelante este proyecto hace algunos años ya, me propuso este proyecto. Es algo nuevo para mí y un lindo desafío”, dijo Blasco a LA NACION. “Los capítulos se publican semana a semana. Cada uno termina con tres opciones: los chicos votan y sale una opción ganadora. A partir de ese momento, debo entregar el siguiente capítulo teniendo en cuenta lo que ellos votaron. Por otro lado, dentro de la plataforma, los usuarios pueden dejar comentarios, opiniones o preguntas para mí. Yo intento responder la mayoría, pero no es tan sencillo; me han dejado hasta cinco mil comentarios en un solo día”, contó el autor de Levemente fantástico y El árbol que sabía contar, entre muchos otros títulos infantiles y juveniles.

“Guardianes del sueño es una historia de aventuras fantástica, sobre un chico llamado Juan que descubre que en sus sueños se convierte en otra persona y que es parte de una organización secreta. Tenía pendiente escribir algo sobre el mundo de los sueños, es un tema que siempre me fascinó”, agregó Blasco que define este proyecto como “una especie de Elige tu propia aventura comunitario”, donde la elección de cómo continuar no la hace cada lector de manera individua sino a través de una votación.

“De chico era muy fan de Elije tu propia aventura; de hecho, fue la primera vez que entendí la idea de autor, porque me di cuenta que los mejores libros los había escrito alguien que se llamaba Edward Packard, que con los años me enteré que fue el creador del proyecto”, continuó. Y detalló: “Son tantos los mensajes que apenas llego a leerlos todos. Además, son de diferentes países. Es como cuando voy a colegios y los chicos me hacen preguntas, pero multiplicado por mil. En general los chicos como lectores son siempre muy sinceros con respecto a lo que piensan y lo que les gusta o no. Creo que una de las grandes ventajas que tenemos los autores de literatura infantil y juvenil, incluso más allá de este proyecto, es ese diálogo directo con nuestros lectores”.

Según datos de la plataforma, Fiction Express tiene 1.200.000 de usuarios de 60 países (existen usuarios en 16 de los 21 países de habla hispana) y ofrece contenidos en español, catalán e inglés. “Descontando los estudiantes de otras lenguas, un poco más de 800.000 son los usuarios que se encuentran activos estas semanas en la plataforma (la mayoría latinoamericanos), leyendo y cocreando tres libros, entre ellos el de Blasco”, explicó el vocero.

Como si fuera una especie de Netflix literario, el acceso es pago: escuelas y centros educativos pagan una suscripción por el uso a modo de licencia. A cambio tienen acceso a más de 400 libros disponibles en una biblioteca digital, además de los que están en proceso creativo. Uno de los autores más reconocidos que se sumó al proyecto fue el español Jordi Sierra y Fabra.

El sitio ofrece también actividades de lengua, proyectos transversales y una gran cantidad de datos de cada estudiante: número de capítulos leídos completos y parcialmente, promedio de tiempo de lectura por página, interrupciones de lectura, consultas en el glosario, número de audiolibros activados, cuestionarios realizados, comentarios en el foro y reseñas, entre otros.

Blasco, el primero autor argentino que participa de este proyecto, ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina en 2022. El primer capítulo del libro estuvo disponible en la plataforma el viernes 21 de junio. Durante cinco semanas, cada viernes se publicó un nuevo capítulo, escrito en función a los votos de los lectores, que ya pueden leer el libro completo.