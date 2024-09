El escritor, director y actor Rafael Spregelburd ingresó en la Academia Argentina de Letras

Escuchar

Por unanimidad, a mediados de mes, los integrantes de la Academia Argentina de Letras (AAL) designaron a un nuevo académico: el actor, director y escritor Rafael Spregelburd (Buenos Aires, 1970). El autor de La estupidez, Cuadro de asfixia y La terquedad, entre muchas otras obras, ocupará el Sillón José María Paz. Fue propuesto por los académicos Jorge Dubatti, Eduardo Álvarez Tuñón, Rafael Felipe Oteriño y Santiago Sylvester.

Spregelburd tiene una vasta trayectoria como autor, director y actor; muchos lectores lo recordarán como el sufrido vecino del personaje de Daniel Aráoz en la premiada película El hombre de al lado. Es docente de teatro y obtuvo numerosos reconocimientos, en la Argentina y en el extranjero, y su obra se tradujo a diversos idiomas. Recibió el Premio Konex de Platino en 2014 y el Tirso de Molina en España, en 2003. En el elogio que dio sustento a su designación en la AAL se tuvo especialmente en cuenta la calidad literaria de sus obras, su trabajo con la lengua y la ausencia de un dramaturgo entre los académicos de número. Su pareja es la cantante, escritora e ilustradora Isol.

Spregelburd es un joven clásico del teatro argentino y sus obras fueron publicadas en diversos sellos

“El jueves 12 se votó por unanimidad mi inclusión en la AAL y me toca ocupar el sillón de José María Paz a partir del jueves 26 de septiembre -dice Spregelburd a LA NACION-. Los discursos de aceptación e ingreso están muy retrasados porque todavía no los han hecho quienes ingresaron el año pasado, así que a mí podría tocarme recién alrededor de agosto del año que viene. Imagino que mi discurso hablará de lo más evidente: la inclusión de un dramaturgo en la Academia. Si bien en sus estatutos se le da un lugar de privilegio al teatro, la verdad es que mi nombramiento viene a subsanar una antigua deuda, porque hasta ahora entiendo que hubo académicos que eran escritores que ocasionalmente también tenían alguna obra dramática escrita, pero no dramaturgos propiamente dichos. Entiendo que los dramaturgos estamos particularmente ligados al problema, o los problemas, de la oralidad: nuestra escritura es una escritura que pretende hacerse pasar por oralidad, de allí que el aquí y ahora de las palabras en el teatro tengan una dimensión especial”.

En diálogo con LA NACION, el académico e investigador teatral Jorge Dubatti, remarca que Spregelburd es uno de los dramaturgos más destacados del teatro contemporáneo en lengua española. “Con una inmensa contribución a la escena y las letras argentinas e iberoamericanas -sostiene-. Sobresale en Spregelburd la magnitud, originalidad y relevancia de una producción dramática reconocida nacional e internacionalmente, con más de cincuenta obras de dramaturgia de diversa extensión, incluidas las monumentales Bizarra, la Heptalogía de Hieronymus Bosch y El fin de Europa. Ha obtenido con sus obras los mayores premios internacionales a la dramaturgia: Tirso de Molina, Ubú, Casa de las Américas. Su dramaturgia ha sido traducida ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán, portugués, sueco, catalán, valenciano, checo, ruso, polaco, griego, croata, turco, esloveno, eslovaco y neerlandés, y editada en la Argentina, España, México, Alemania, República Checa, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Sobre el teatro de Spregelburd escriben especialistas y académicos de todo el mundo”.

Para Dubatti, el flamante académico es, además, “un brillante pensador del teatro, a través de sus ensayos y conferencias, así como un traductor notable, elegido por el Nobel de Literatura Harold Pinter para las versiones de su obra en Latinoamérica; ha traducido teatro del inglés, alemán e italiano”.

Hoy a las 19, en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Ricardo Rojas (avenida Corrientes 2038), Spregelburd y la actriz, directora y escritora Andrea Garrote (que brilló en obras escritas y dirigidas por su amigo y colega, con quien además escribió piezas teatrales), participarán de la charla “Carver y después”. Con entrada libre y gratuita, el encuentro forma parte de las celebraciones por el 40° aniversario del Rojas.

Para agendar

Este jueves a las 18, en la sede de la AAL (Sánchez de Bustamante 2663), se entregará el Premio Literario de la AAL al escritor Carlos Virgilio Zurita por su poemario A falta de otra cosa (Ediciones del Dock), elegido por el cuerpo académico por el periodo 2020-2022. También se entregarán los premios anuales de la institución a los egresados de la carrera de Letras de universidades públicas y privadas que obtuvieron los mejores promedios en 2017, 2018 y 2019. La presidenta de la AAL, la profesora y lingüista Alicia María Zorrila, y el escritor Rafael Felipe Oteriño agasajarán a los premiados.