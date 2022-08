El inventario visto como un viaje

Salvo casos excepcionales, los animales (ni hablemos de las plantas) no poseen cosas. Sí, cierto, todos conocemos algún perro celoso de su pelotita, su pato de goma o la proverbial ramita. Hubo en mi familia dos casos. Uno, trascendió. La perrita de mi abuela Enriqueta, a la que le habían puesto Carola, nos tenía a maltraer por una muñeca despeinada de la que se había apropiado. Se enfurecía no solo si intentábamos tocar su propiedad, sino que, años después de que uno de mis tíos escondiera este juguete en un armario, tampoco era posible acercarse con buena fortuna al dichoso mueble, si esta perrita malhumorada y discrecional andaba en las cercanías; estuviera o no la muñeca en el armario. Cuando, en 1967, mi padre trajo una de las primeras computadoras que funcionaron en la Argentina, hubo que ponerle un nombre. Por entonces eran tan raras esas máquina que todas tenían nombre. Le pusieron Carola, y aunque alguno habrá pensado con tierna ingenuidad que era un guiño al gran Sadosky y su histórica Clementina, la verdad es que la llamaron Carola por los dolores de cabeza que ocasionaba, por sus súbitos cambios de humor y porque sus primitivos circuitos tomaban decisiones de lo más discrecionales y a horas incivilizadas, igual que el cánido cascarrabias y su muñeca despeinada. “Se plantó Carola” era una frase temida a la hora de comer; siendo un niño, acompañé no pocas veces a mi padre a apagar alguno de aquellos tempranos incendios informáticos.

Orión, de cuya partida se cumplen estos días dos meses que parecen años, también se apropiaba de objetos, en particular pelotas, con lo que convencía a los no iniciados de que tenía intenciones lúdicas. Hasta que, gruñón y de convicciones sólidas, daba vuelta la cara en clara señal de “tratá de sacármela y vas a necesitar puntos”. Lo que lo extraño no tiene nombre.

Pero en general somos los humanos los que, en nuestro extenso menú de rarezas, poseemos cosas. Soy consciente de que atravesamos problemas más serios, no crean que no leo el diario (lo leo todos los días, es uno de mis ritos más arraigados y placenteros), pero creo que constituye un ejercicio revelador el meditar sobre las cosas que pueblan nuestra vida. No solo porque a veces los objetos pueden pesar demasiado en la ecuación de la existencia, sino porque al hacer un tal inventario caemos en la cuenta de cuán honda es la categoría de cosa.

Me he tenido siempre por inmune al consumismo, y en la práctica es así. Comprar cosas no me emociona en absoluto. Nada del todo. Pero, por favor, no me suelten en una librería. Hasta hace poco no tenía ni cuenta en Amazon, por ejemplo; sabía –y lo sabía por queridos amigos míos que fueron menos cautos– que habría terminado en la bancarrota. Los libros muy antiguos son mi perdición. Y de los otros, miles de volúmenes habitan esta casa, y entonces uno se pregunta hasta qué punto un libro, un disco, un instrumento musical, un telescopio o una simple maza de un kilo son cosas. ¿Qué es exactamente una cosa? ¿Hay algo así? (Si están pensando en Sartre, claro, me pasa lo mismo.)

En lugar de mirar de frente este rasgo humano, comprenderlo, refinarlo, apalancarnos en la extravagante y paradójica condición humana que nos hace poseer cosas, miramos para otro lado y construimos eslóganes políticamente correctos que solo contribuyen a que nada cambie. Ignoro por qué, quizá porque somos una especie muy joven, pero nos cuesta un trabajo enorme hacer las paces con lo que somos.

No me cabe duda de que obsesionarse con los objetos puede ser problemático. Pero fuera de esas circunstancias extremas, por lo general superficiales o patológicas, es una buena idea reflexionar sobre las cosas que nos acompañan. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué nos enseñan? ¿Si tuviéramos que elegir un solo objeto de los nuestros, cuál sería? ¿Dónde ponemos la atención? ¿Dónde no? Hay todo una viaje de auto conocimiento, ahí, siempre a mano. Y es una cosa de verdad increíble.