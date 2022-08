De tan perfecto y brillante, ese sol parece dibujado para la foto. Con su fuerza ilumina un cielo celeste intenso y resalta el blanco de las esponjosas nubes que se desplazan. Casi en negro, se deslizan desde las alturas los asistentes a un feria de diversiones que han elegido una de las atracciones que casi nunca fallan. Las que invitan a elevarse, a volar, a mirar desde arriba cómo es la vida abajo, con los pies sobre la tierra. De las sillas retratadas, una ha quedado vacía, sin que nadie la ocupe en ese viaje. Tal vez pertenezca a alguien a quien despegar los pies del piso no le resulta divertido. Perder pie, no hacer pie, empezar con mal pie, parar los pies, no dar pie son todas expresiones que remiten a la pérdida de control de una situación y conllevan la necesidad de recobrarlo. Cuando volamos, ya sea con la mente o con el cuerpo, cedemos el control. No a cualquiera le gusta estar en las nubes.