Enajenados

Últimamente parecen haber recrudecido los incidentes en los que una diferencia entre dos o más personas se resuelve por medio de la violencia. En ocasiones, con resultados catastróficos. En realidad, es imposible establecer una estadística. ¿Cuántas veces el conflicto se resuelve de forma violenta sin que nos enteremos? ¿Cuántas veces el conflicto no se resuelve de manera violenta porque interviene, providencialmente, un agente externo?

El problema, además, desde mi punto de vista, no es estadístico. O, por lo menos, no es solo estadístico. La tragedia está en que dos personas adultas, supuestamente en pleno uso de sus facultades mentales, no dispongan de otro recurso para saldar una diferencia que la trompada a la cara. El atropellar con el coche. El fierrazo. La patada voladora. O sea, el problema es que, si las consecuencias no fueran tan espantosas, seríamos ridículos. Seríamos un número circense. Un papelón. Un paso en falso. Los conflictos siempre van a existir, no tiene sentido ni es realista pensar en sacarlos de la ecuación. La indignación, el enojo, la furia, todo eso es bien humano. Ahora, creer que en el mundo real las desavenencias se resuelven a las trompadas es algo enajenado. La violencia nunca resuelve nada. Empeora.