“Es falaz”: exdirectores del Fondo Nacional de las Artes desmienten a Sturzenegger

Esta mañana, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la reestructuración del Fondo Nacional de las Artes (FNA) que se convertirá en un “banco de artistas” a los que se les otorgará créditos UVA para que desarrollen sus iniciativas. En su cuenta de X, el ministro brindó detalles del Decreto 1029/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial y sostuvo que en la gestión anterior los directores de áreas del FNA cobraban “abultados sueldos”. Consultados por LA NACION, varios exdirectores del Fondo dijeron que el ministro Sturzenegger miente.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, compartió la publicación de Sturzenegger y escribió: “Qué orgullo trabajar en este Gobierno que piensa y trabaja todos los días para quitarle el pie de encima a los que apuestan por una Argentina que crece”. Cifelli dijo que la gestión actual había dicho “¡basta!” a los institutos que “guardaban plata para sus estructuras”. Sturzenegger arrobó a varios funcionarios en su publicación, del Presidente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “El Decreto 1029/24 firmado por el presidente @JMilei y @GAFrancosOK implementó una profunda reestructuración del Fondo Nacional de la Artes (FNA). La organización necesitaba un importante rediseño: cobra derechos de autor de obras universales pero gasta una proporción inaceptable de esos recursos en sí misma; así un organismo que se suponía que debía ayudar al arte en la práctica con los años fue convirtiéndose en una carga para el sector. En 2023 el FNA destinó ¡el 72% de su presupuesto (financiado por los usuarios de la cultura) a gastos de funcionamiento!”.

Que orgullo trabajar en este Gobierno que piensa y trabaja todos los días para quitarle el pie de encima a los que apuestan por una Argentina que crece. Gracias a vos @fedesturze y todo tu equipo por ayudarnos en este camino de agilizar el Estado y a la industria cultural. https://t.co/LqdURQZ6lT — Leonardo Cifelli (@leocifelli) November 22, 2024

Y agregó: “El Consejo Directivo de 14 personas pasó a ser ad honorem (el kirchnerismo le había asignado abultados sueldos). Además, redujo el 25% la nómina de personal, generando una estructura más eficiente y profesional. El decreto 1029/24 ordena las tareas del FNA y rescata su espíritu original: ser una fuente de financiamiento para los artistas. Para ello el decreto limita el uso de los fondos al otorgamiento de créditos a los artistas que, además, serán denominados en UVAs a fin de evitar la licuación del capital. El decreto le da libertad al FNA, pero sugiere una modalidad de renta contra garantías de obras o garantes por lo cual el FNA podrá financiar a los artistas durante los primeros años de su carrera”.

En su mensaje en redes sociales, el ministro comete un error o miente. Los anteriores directores del FNA no cobraban sueldos, sino los viáticos que históricamente -desde Amalia Lacroze de Fortabat- se ponen a disposición de manera opcional para cada referente de área en carácter de “retribución”. Conforme transcurrieron los años, durante la última gestión, ese monto alcanzó un máximo de $ 193.893 netos mensuales a finales de 2023, según consta en la planilla de haberes de noviembre, donde aparecen salarios de diferentes montos superiores, pero que no corresponden al directorio. La única integrante del directorio que tenía un sueldo -en torno de los 2,5 millones- era la presidenta de la institución, la arquitecta Diana Saiegh. Con la nueva gestión, por decreto de febrero de 2024, el “viático” para los vocales ascendió a $366.109.

El nuevo directorio, que trabajará ad honorem, tiene autorizado por decreto un viático mensual de $ 366.109

LA NACION se comunicó con diferentes exdirectores de la institución creada en 1958 -del guionista Jorge Maestro (del área de Artes Audiovisuales) a la escritora Florencia Abbate (Letras) pasando por el arquitecto y profesor Daniel Becker (Arquitectura) y la cantante Lidia Borda (Música)- que confirmaron que no nunca cobraron un “sueldo” del FNA. Sturzenegger no respondió las consultas de este diario.

“Me desempeñé como directora en el FNA siempre ad honorem, como algunos directores, por el honor de ser directora del FNA -dice la licenciada en Historia del Arte y en Letras Rosa Aiello (Artes Visuales)-. Algunos cobraban un viático mínimo”. Como ella, los directores que cuentan ya con la edad jubilatoria tampoco perciben la retribución por viáticos.

“Es absolutamente falso [lo que dice Sturzenegger]; no cobrábamos un sueldo”, responde a la consulta de LA NACION la galerista Gachi Prieto, que tenía a cargo la Gestión Federal de Cultura del FNA. Todos los exdirectores que hablaron con este diario consideraron “un honor” haber integrado el directorio del FNA. “Lamento que tergiversen tanto la verdad y hagan las cosas de manera tan desagradable”, agregó.

La coreógrafa Mariana Belloto (Danza) coincidió con sus colegas. “Nunca cobré un sueldo; solamente un viático mínimo”, aseguró. La cantante Lidia Borda, que fue directora del área de Música, dijo a LA NACION que una vez durante sus dos años de gestión recibió un viático de $18.000 en un viaje a Chaco que realizó con la presidenta de la institución, adonde fueron a encontrarse con gente que había ganado concursos del Fondo para hacer un relevamiento sobre cómo se habían utilizado esas becas. “Me gustó mucho haber participado de ese directorio. Teníamos la idea de generar algo bueno”.

“Me considero una persona honesta y no quiero que se manche mi reputación -señaló Becker-. Es una pena que estén mintiendo para justificar lo que están haciendo para volver más eficiente la institución. No eran sueldos ni eran abultados; eran unos viáticos bastante módicos. Todos quieren refundar la humanidad cuando asumen en sus cargos, pero hay una historia que debe tenerse en cuenta. Conozco a Sturzenegger y trabajé con él años atrás, cuando era presidente del Banco Ciudad; no sé por qué dijo eso, es totalmente falaz y no merecemos que se mienta”. Becker lamentó también que, en el cambio de gestión, los exdirectores no hubieran podido conversar con sus sucesores acerca de la experiencia adquirida en el FNA. “Se hicieron muchas cosas con poco presupuesto”, acota.

Estas “retribuciones de los vocales del directorio”, se acreditaban por transferencia en cuentas del Banco Nación de los exdirectores, que fueron cerradas en diciembre del año pasado. En la gestión de Carolina Biquard en el FNA (y en la de su reemplazante, Mariano Roca) pasaba lo mismo.

“En octubre de 2023, cuando se juntaron varias actividades como la entrega de premios del FNA, cobré $ 150.000, era algo que te servía para cubrir los gastos, sin hablar de toda la responsabilidad y el tiempo que le dediqué al trabajo; lamento que tengan que mentir para justificar sus acciones”, subraya Abbate que hoy publicó un descargo en su cuenta de Facebook. “Ahora, al parecer, han decidido convertir al FNA fundamentalmente en un organismo otorgador de préstamos-créditos UVA, y esto lo presentan como un avance, pero la innumerable cantidad de artistas que a lo largo de décadas han tenido al FNA como una referencia, saben que no lo es”, remarca sobre la reestructuración, y concluye: “No necesito aclarar más. Hace más de 25 años que trabajo en el campo cultural y tengo la tranquilidad de que, en cada desafío que asumí, di siempre más de lo que cobré, y nunca fue el dinero lo que me movía”.

El viático, que comenzó en $ 28.000 en 2020 y se fue ajustando por inflación hasta noviembre de 2023, cubría los gastos de traslado para asistir a reuniones, presentaciones y otros eventos. Nunca superó los $ 200.000. Varios exdirectores reclaman que el ministro y el secretario de Cultura se retracten de sus afirmaciones en redes sociales.

Del directorio del Fondo también formaban parte el expresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, un representante del Ministerio de Cultura de la Nación y artistas, profesionales y gestores culturales de renombre (como pasa en la actualidad). En el artículo 5° del decreto 207/2024 publicado en el Boletín Oficial en febrero se modificaron las “retribuciones de los vocales del Directorio” del FNA y se fijaron en $ 366.109, a partir del 1º de marzo de 2024. “Se sincera algo que pasaba”, admitieron desde la Secretaría de Cultura. Actualmente, el FNA tiene nueve directores.

Al igual que el INCAA, el FNA sigue existiendo solo de nombre.

En términos prácticos ya no sirve para promover el arte ni para ayudar a los artistas.

Así Milei destruye la cultura argentina.

Deja las cáscaras vacías de lo que alguna vez fueron instituciones valiosas para el arte. — daniel molina (@rayovirtual) November 22, 2024

¿Un FNA para ricos?

En redes sociales, escritores y artistas opinaron sobre los cambios en el FNA impulsados por Sturzenegger (de quien se cree que guarda cierto encono con la institución); “solo los artistas de familia adinerada podrían solicitar créditos UVA y presentar hipotecas para avanzar en sus proyectos”, se lee en algunos comentarios. “En términos prácticos ya no sirve para promover el arte ni para apoyar a los artistas. Así Milei destruye la cultura argentina”, opinó en X el crítico cultural Daniel Molina.

En su cuenta de Instagram, el productor teatral Sebastián Blutrach (exdirector de Artes Escénicas en la gestión de Biquard, durante el gobierno de Mauricio Macri) publicó una reflexión sobre el nuevo decreto. “Financiar y becar a los artistas con el objetivo de darles la posibilidad de formarse y abrirse camino es una manera ejemplar de democratizar el acceso al arte, para ellos y para todos -se lee-. Publicitar que se puede apoyar artistas a través de la oferta de créditos UVA con el producto de la rentabilidad de esos créditos es desconocer el sector”. Para Blutrach, la actual gestión desistió de cerrar el FNA (como era su cometido en el primer proyecto de la ley Bases) para pasar a desfinanciarlo. “Cambian la matriz del FNA dejándolo casi sin posibilidades de cumplir la misión por la que fue creada”, afirma.

El decreto también habilita las donaciones privadas que, según el ministro, “junto a las ganancias financieras de los créditos, serán los únicos recursos que podrán usarse para otorgar becas o subsidios”. Y concluye: “En definitiva, la actividad principal del FNA será ofrecer oportunidades y financiamiento pero no regalar dinero. Se busca un FNA sustentable en beneficio de los artistas y no de la burocracia”.

Daniel Gigena Por